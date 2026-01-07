Via Appia Regina Viarum, un nuovo bando per valorizzare il territorio

La Provincia di Latina rilancia il proprio impegno nella valorizzazione della Via Appia Regina Viarum, sito riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, con la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico rivolto ad associazioni e scuole. L’obiettivo è finanziare e sostenere nuove iniziative culturali, educative e sociali da realizzare sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2026.

Il bando è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di associazioni, enti, organizzazioni di volontariato e istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, chiamate a contribuire all’ampliamento del programma di eventi dedicati all’antica arteria romana che attraversa tredici comuni della provincia di Latina. Le proposte dovranno valorizzare il patrimonio storico, culturale, ambientale e sociale della Via Appia, promuovendone una fruizione attiva e contemporanea.

«Il riconoscimento UNESCO della Via Appia – dichiara il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli – non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una responsabilità condivisa. Come Provincia abbiamo scelto di esercitare fino in fondo il nostro ruolo di coordinamento, mettendo in rete istituzioni, scuole, associazioni e comunità locali per trasformare questo straordinario patrimonio in un motore di crescita culturale e sociale».

Il nuovo avviso mette a disposizione risorse per complessivi 53.000 euro e va a integrare i programmi già avviati “Via Appia Regina Viarum – Associazioni Amiche dell’Appia” e “Via Appia Regina Viarum – Scuole Amiche dell’Appia”. Le iniziative finanziabili spaziano da eventi e attività formative a progetti culturali innovativi, capaci di raccontare la Via Appia come luogo di incontro tra popoli, paesaggi e culture.

«Vogliamo che la Via Appia sia vissuta, conosciuta e reinterpretata soprattutto dalle giovani generazioni – prosegue Stefanelli – perché il coinvolgimento diretto delle scuole e del mondo associativo è fondamentale per rendere questo sito UNESCO un patrimonio realmente condiviso, capace di parlare al presente e di guardare al futuro».

Le proposte saranno valutate da una commissione dedicata, che aggiornerà il calendario provinciale degli eventi e garantirà visibilità alle iniziative selezionate attraverso i canali istituzionali dell’Ente. È prevista inoltre la concessione di patrocinio gratuito o di contributi economici a parziale copertura dei costi, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

«La nostra visione – conclude il Presidente della Provincia – è quella di un’istituzione capace di fare sintesi, unire territori e competenze e investire sulla cultura come leva di sviluppo sostenibile. La Via Appia è il simbolo di questo percorso: una strada antica che continua a generare futuro».

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 15 febbraio 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito ufficiale della Provincia di Latina.