Sezze, bici elettriche modificate per diventare ciclomotori: scatta il sequestro

SEZZE – Giravano su bici elettriche risultate modificate e in tutto equiparabili a ciclomotori. Due persone sono state fermate nel corso della serata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Sezze durante un servizio di controllo del territorio. Dagli accertamenti è emerso che a entrambi i veicoli erano state apportate modifiche strutturali, con la rimozione del sistema di pedala assistita e l’aumento della potenza tramite modifiche all’acceleratore. Ai due conducenti sono state contestate diverse sanzioni tra cui circolazione senza patente di guida, circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, modifica non consentita di velocipede elettrico. I Carabinieri hanno anche sequestrato le biciclette, per la successiva confisca.