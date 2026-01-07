ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Cocaina, hashish, un ordigno artigianale e un passamontagna scoperti in una casa di Aprilia: un arresto

In manette un cittadino albanese appena arrivato in Italia

APRILIA – Droga, un ordigno artigianale, un passamontagna. E’ quanto ha trovato la polizia in casa di un cittadino albanese da poco arrivato in Italia, che è stato arrestato. L’operazione è partita quando gli agenti della Squadra Volante del Commissariato , durante il servizio di pattugliamento, hanno notato due uomini intenti in uno scambio sospetto. Alla vista della pattuglia, uno dei due si è dato alla fuga, mentre l’altro ha tentato di rifugiarsi all’interno di un edificio, ma è stato raggiunto.

Nella casa in cui abitava sono stati rinvenuti circa 100 grammi di cocaina, un panetto di hashish da 60 grammi, diverse dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, oltre a 280 euro in contanti, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. C’era anche un ordigno artigianale che ha richiesto l’intervento degli artificieri della Polizia di Stato per la messa in sicurezza. Il tutto era protetto da un impianto di videosorveglianza che consentiva di avere sempre un occhio sulla strada di accesso al portone. Le indagini proseguono, mentre l’arrestato dovrà essere interrogato dal Gip.

