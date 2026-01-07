Polizia Locale di Latina, la FP CGIL sollecita chiarimenti in merito alla condizione del Corpo dopo l’incidente

«È tempo di passare dalle parole ai fatti». Con queste parole la FP CGIL torna a sollecitare un chiarimento politico sulla condizione della Polizia Locale di Latina, definendo non più rinviabile l’apertura di un confronto istituzionale sulla sicurezza degli operatori e sull’organizzazione del Corpo.

Secondo il sindacato, il grave incidente che ha recentemente coinvolto una pattuglia non può essere archiviato come una semplice fatalità, ma rappresenta l’esito di una situazione strutturale irrisolta che si trascina da quasi tre anni. Una condizione che, sottolinea la FP CGIL, non può più essere definita emergenziale, ma rientra a pieno titolo nella responsabilità politica e amministrativa.

In questo periodo, evidenzia il sindacato, la sicurezza urbana della città è progressivamente peggiorata mentre il Corpo di Polizia Locale è rimasto in una grave carenza di organico. A ciò si aggiunge l’esito del concorso bandito dall’Amministrazione comunale, che si è tradotto nell’assunzione di una sola unità, proprio in una fase di crescente complessità del contesto cittadino. Parallelamente, agli agenti è stato chiesto di continuare a presidiare il territorio senza strumenti, mezzi e condizioni di lavoro adeguate.

La FP CGIL parla apertamente di operatori “mandati allo sbaraglio”, chiamati a intervenire in situazioni sempre più delicate senza adeguate tutele. Il sindacato denuncia la carenza o l’insufficienza di dotazioni fondamentali, come giubbotti antiproiettile realmente disponibili, strumenti di autotutela, mezzi di servizio sicuri ed efficienti, formazione continua e qualificata, oltre a turni di lavoro sostenibili sotto il profilo della salute e della sicurezza.

«Chiedere sicurezza senza investire su chi la garantisce è ipocrisia – afferma la FP CGIL – così come parlare di legalità senza proteggere chi quotidianamente la fa rispettare rischia di ridursi a propaganda». Per il sindacato, la Polizia Locale non può essere utilizzata come supplenza dell’inerzia politica né può pagare con la propria incolumità l’assenza di scelte strutturali.

Da qui la richiesta formale, indirizzata alla sindaca di Latina, di una convocazione urgente di un Tavolo politico dedicato alla Polizia Locale, con l’obiettivo di ottenere impegni chiari, tempi certi e garanzie verificabili su assunzioni numericamente adeguate, investimenti concreti e rispetto istituzionale per le lavoratrici e i lavoratori in divisa. «Ogni ulteriore ritardo – conclude la FP CGIL – non è neutro, ma rappresenta una precisa responsabilità politica».