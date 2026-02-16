Arrestato per la rapina al tabaccaio, gravissimo in ospedale

LATINA – Era stato arrestato venerdì pomeriggio con l’accusa di rapina aggravata per il colpo al tabaccaio di Via degli Aurunci a Latina, ha avuto un malore mentre si trovava in carcere ed è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Latina, il 32 enne algerino accusato della violenta aggressione al commerciante avvenuta con un’arma e con lo spray urticante. Gli erano stati sottratti 5000 euro.

Secondo quanto rilevato al suo arrivo in ospedale dopo il soccorso nella casa circondariale di Via Aspromonte, Soufiane Blaha sarebbe stato colpito da un’emorragia cerebrale e le sue condizioni sono molto gravi.

Questa mattina (lunedì) l’uomo sarebbe dovuto comparire davanti al giudice per la convalida del fermo di polizia. Sono in corso accertamenti sulle cause di quanto accaduto.