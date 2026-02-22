Mercoledì 25 Febbraio la terza edizione della cerimonia di premiazione degli sportivi

LATINA – Mancano pochissimi giorni alla cerimonia di premiazione degli sportivi che si sono distinti nel corso del 2025. Mercoledì 25 febbraio, a partire dalle ore 17, il teatro D’Annunzio di Latina ospiterà l’evento dedicato a chi ha portato in alto il nome della città con talento, passione e determinazione. Nel corso della serata verranno assegnati dieci premi che rientrano nelle categorie “Sportiva e Sportivo dell’anno”, “Una vita per lo sport” e “Sport e solidarietà”. Sono previsti, inoltre, premi speciali e attestati di partecipazione per tutti coloro che hanno risposto all’avviso pubblico del Comune di Latina, candidandosi in virtù dei risultati ottenuti nelle rispettive discipline. A consegnare i premi saranno le autorità civili e militari e i giornalisti delle dieci testate media partner, tra cui noi di Mondo Radio, testimoni quotidiani dei successi sportivi del territorio. La serata sarà arricchita da momenti emozionali dedicati al mondo sportivo pontino.

Ad aprire e accompagnare l’evento sarà la band dell’Accademia Moderna “Musica & Musica”, composta dalle voci di Gioia Biasini, Alessia Onorati, Elisa Sellan, Andrea Mazzolla e Manuel Milan; Veronica Valentini al violino; Marco Biniero e Francesco Vitti alla chitarra; Dario Rogato al pianoforte; Aleftina Ivashura al basso e Davide Sciarretta alla batteria. La direzione artistica è affidata al maestro Dario Rogato.

“La cerimonia di premiazione – afferma il sindaco Matilde Celentano – ormai istituzionalizzata e giunta alla terza edizione, rappresenta un appuntamento atteso dai tanti talenti della nostra città. Anche quest’anno abbiamo registrato numeri record di candidature, segno di un territorio ricco di atleti capaci di distinguersi in competizioni provinciali, nazionali e internazionali. Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo lavorato per sostenere lo sport in tutte le sue declinazioni: dall’impiantistica agli eventi, fino alla valorizzazione di chi diffonde ogni giorno i valori sani dello sport. Omaggiare chi porta il tricolore a Latina, in Italia e nel mondo è prima di tutto un dovere”.

Per assistere alla cerimonia del 25 febbraio è necessario prenotare il proprio posto attraverso il LINK dedicato. Per motivi di sicurezza, l’accesso sarà consentito esclusivamente previa esibizione della prenotazione.

“L’organizzazione della manifestazione – aggiunge l’assessore Andrea Chiarato – richiede un grande lavoro di squadra. Ringrazio, per questo, la commissione Sport presieduta dal consigliere Claudio Di Matteo, la commissione giudicatrice che ha valutato con attenzione i curriculum dei numerosi candidati, gli uffici comunali e i media partner che contribuiranno al successo dell’evento. Non vediamo l’ora di incontrare atleti e squadre, paralimpici e non, con l’auspicio che le loro storie possano essere di ispirazione per tutta la comunità”.