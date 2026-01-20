La Maratona Maga Circe non è più solo una gara,  ma un’esperienza da vivere. Festa dal 30 Gennaio al 1 Febbraio

LATIA – Sono già 2000 pettorali assegnati, ma i numeri sono destinati ad aumentare nei prossimi giorni. Un risultato importantissimo che conferma la crescita della Maratona della Maga Circe anno dopo. Riuscire oggi a confermare i numeri importanti degli ultimi due anni quando veniva ospitato il Campionato Italiano Assoluto e il Master significa che la Maratona è diventata una realtà solida e riconosciuta.

Le distanze in programma sono:

La Maratona: 42,195 km

La Mezza: 29 km

10,6 km

Il gruppo Mondo Radio seguirà ufficialmente tutti gli eventi ed ha ospitato in diretta Davide Fioriello, presidente di In Corsa Libera che organizza la Maratona Maga Circe arrivata alla 6°edizione.

Accanto all’aspetto sportivo, cresce sempre di più la dimensione turistica e di intrattenimento. Dal 30 gennaio prenderà il via l’Expo di tre giorni, con oltre 20 stand, area giochi per famiglie (calcio balilla, ping pong, paddle), momenti convegnistici ed eventi aperti a tutti. Grande attenzione anche agli eventi collaterali, che per la prima volta quest’anno saranno tutti gratuiti: visite guidate, escursioni, Dragon Boat sul Lago di Paola, attività pensate non solo per i runner ma soprattutto per accompagnatori, famiglie e cittadini del territorio. L’obiettivo è far vivere e scoprire Sabaudia e San Felice Circeo anche a chi non corre.

Dal punto di vista organizzativo, sono stati introdotti numerosi servizi per i partecipanti:

booking agevolato

servizio fotografico gratuito

baby parking gratuito con animatori, per permettere anche alle famiglie con bambini di vivere la gara in serenità

L’evento cresce anche grazie a partner di grande livello: Enel come main sponsor, Poste Italiane, il Ministero dello Sport, la Camera di Commercio, il Parco Nazionale del Circeo, le amministrazioni comunali e una forte sinergia con Confagricoltura Latina.

La Maratona della Maga Circe è ormai un’eccellenza della provincia di Latina, capace di accogliere atleti da 25 nazioni. Ma per continuare a crescere ha bisogno anche del calore della cittadinanza: partecipare, tifare lungo il percorso, vivere l’evento, iscriversi alla Family Walk o alla 10 km.

Non è solo una gara: è un’esperienza da vivere.