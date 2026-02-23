Giro dell’Agro Pontino, svelato il calendario della stagione ciclistica 2026

Parte ufficialmente il Giro dell’Agro Pontino – Stagione Ciclistica 2026, il circuito promosso da OPES Latina che negli anni è diventato uno degli appuntamenti di riferimento per il ciclismo amatoriale del territorio.

Il progetto è cresciuto stagione dopo stagione, aumentando il numero delle gare in calendario e la partecipazione di atleti e società. Sempre più team scelgono di aderire al circuito e ogni tappa richiama appassionati lungo le strade dell’Agro Pontino, trasformando le gare in veri eventi di sport e condivisione.

Ad aprire il calendario sarà, il 1° marzo, la quattordicesima edizione del Memorial Marino Peloso, organizzata dal Peloso Team Latina. La gara, sulla distanza di 70 chilometri, partirà dal distributore Total in via del Lido a Latina, con due partenze e quattro ordini di arrivo. Un tracciato che attraverserà alcune delle zone più rappresentative del territorio pontino e darà il via ufficiale alla nuova stagione.

Il circuito proseguirà fino a ottobre con tappe distribuite in diverse località del Lazio, tra cui Latina, Ardea, Frosinone, Priverno, Paliano, Sermoneta, Palestrina, Roma, Nettuno, Aprilia, Sezze, Pomezia, Terracina e Velletri. In programma anche memorial storici ed eventi di rilievo come il Campionato Nazionale OPES, a conferma del livello tecnico e organizzativo raggiunto.

Il vicepresidente nazionale OPES, Davide Fioriello, sottolinea la crescita costante del circuito sia dal punto di vista numerico sia organizzativo, evidenziando l’aumento degli iscritti, l’attenzione alla sicurezza e la valorizzazione del territorio come elementi centrali del progetto.

La stagione 2026 si presenta quindi ricca di appuntamenti e punta a rafforzare ulteriormente il legame tra sport, associazioni e comunità locali.