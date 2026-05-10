Nuovi spari ad Aprilia, almeno sette colpi contro una palazzina

APRILIA – Ad Aprilia si torna a sparare. Una nuova pericolosa intimidazione a colpi d’arma da fuoco è avvenuta nel cuore della notte tra venerdì e sabato quando sconosciuti hanno sparato almeno sette colpi contro una palazzina che si trova tra via Aldo Moro e Via Nerone. Alcuni proiettili hanno raggiunto le finestre dei primi piani. Solo ieri mattina un professionista che ha lo studio nella palazzina si è accorto dei fori e ha dato l’allarme. Sul posto per le indagini i Carabinieri della Sezione Operativa del locale Reparto Territoriale.

Nel corso del sopralluogo eseguito dagli investigatori cordinati dalla Procura di Latina sono stati rinvenuti diversi bossoli e un’ogiva, tutto repertato e sottoposto a sequestro, per i successivi accertamenti di natura balistica. Non è stata rilevata la presenza di tracce ematiche, permettendo di escludere che possa essersi trattato di un agguato. Acquisite le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona.

Una zona “calda”, quella di Via Aldo Moro, dove lo scorso anno un ordigno richiese l’intervento degli artificieri paralizzando l’arteria per ore.