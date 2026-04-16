CRONACA
Rifiuti abbandonati nel bosco del “Filetto”, intervento di Polizia locale e Cisterna Ambiente
CISTERNA – Un cumulo di vecchi mobili che erano stati abbandonati nel bosco del Filetto a Cisterna sono stati rimossi grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale. La segnalazione dei rifiuti ingombranti era arrivata due settimane fa e la Polizia Locale ha effettuato un sopralluogo nella zona indicata scoprendo sedie e tavoli rotti e una quantità di materiali in legno.
Gli Agenti hanno proceduto ai rilievi del caso, avviando contestualmente le verifiche finalizzate a risalire ai responsabili dell’abbandono. Considerato il particolare valore ambientale del sito, è stata interessata la società Cisterna Ambiente i cui operatori sono intervenuti in tempi brevi e hanno rimosso tutti i materiali. L’intervento è stato eseguito nella mattinata di mercoledì 15 aprile.
“Un ringraziamento va ai proprietari dei terreni limitrofi, che hanno consentito il transito dei mezzi operativi, rendendo possibile il raggiungimento dell’area, non facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria. Episodi di questo genere assumono particolare gravità quando interessano aree verdi e boscate che rappresentano preziosi presìdi ambientali. Luoghi come il bosco del “Filetto” costituiscono spazi di quiete, rifugio e ripopolamento per la fauna selvatica, oltre che elementi essenziali di equilibrio paesaggistico e naturale”, dicono dal Comune che sottolinea il valore della collaborazione tra cittadini e istituzioni. “Le segnalazioni dei cittadini, quando precise e tempestive, rappresentano un impulso fondamentale per l’attivazione della macchina amministrativa che, in questo caso, ha dato prova di efficienza, rapidità operativa e attenzione concreta alla tutela del territorio”, si legge in una nota.
CRONACA
Scontro sulla Variante Appia a Cisterna: 18enne in codice rosso
Grave incidente nel pomeriggio di ieri sulla variante Appia a Cisterna di Latina, dove tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha causato il ferimento serio di un ragazzo di 18 anni. Il giovane, che viaggiava in sella a una moto Honda, è stato quello che ha riportato le conseguenze più gravi. Coinvolte anche due auto, una Fiat Panda e una Ford Fiesta. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 4,600. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il 18enne e disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti. Presenti anche il personale ANAS e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Per consentire le operazioni di soccorso e i controlli, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico.
CRONACA
Non doveva trovarsi nel Lazio, sorpreso a Latina. Denunciato un 36enne algerino
Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto da parte dei Carabinieri a Latina Martedì notte. Nel corso dell’operazione, i militari hanno denunciato un cittadino algerino di 36 anni in Italia senza fissa dimora, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sottoposto al divieto di dimora nella Regione Lazio, sorpreso mentre si aggirava a piedi per le strade del centro urbano. Nella stessa operazione segnalato alla Prefettura un giovane trovato in possesso di una modica quantità di hashish, sottoposta a sequestro amministrativo. Nell’ambito del servizio, sono stati controllati 11 veicoli, identificate 23 persone, nonché controllati tre soggetti sottoposti a misure restrittive ed eseguite due perquisizioni.
CRONACA
Chiusura temporanea del Ponte sul Fiume Sisto per verifiche sulla sicurezza
Disposta a partire da oggi la chiusura temporanea del Ponte sul Fiume Sisto a Terracina dal momento che è necessario eseguire le verifiche per la transitabilità in sicurezza della struttura provvisoria. L’ordinanza prevede il divieto di transito totale alla circolazione stradale della S.P. Badino in corrispondenza del ponte “Fiume Sisto” ovvero dal Km 9+400 al Km 9+450. Affidato l’incarico professionale relativo all’attività di verifica della transitabilità del ponte temporaneo che comprende l’ispezione delle condizioni statiche e di buona conservazione della struttura, le verifiche strutturali finalizzate alla valutazione della sicurezza e la redazione di una relazione tecnica che dovrà essere consegnata entro dieci giorni.
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