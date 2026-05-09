CRONACA
Priverno, arrestato un 49enne condannato per maltrattamenti e lesioni ai danni dell’ex compagna
I Carabinieri della Stazione di Priverno hanno arrestato un uomo di 49 anni del posto, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. L’uomo deve scontare una pena di quattro anni di reclusione dopo essere stato riconosciuto colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi nel dicembre del 2020 ai danni dell’ex compagna. Dopo le formalità di rito, il quarantanovenne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Latina, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.
CRONACA
Doppio incidente sulla Pontina in direzione Roma, traffico paralizzato
APRILIA – Caos sabato mattina (9 maggio) sulla SS 148 Pontina a causa di due incidenti che si sono verificati a partire dalle 9 circa: uno al km 31 in direzione di Roma dove c’è stato un tamponamento a catena, l’altro a pochi chilometri di distanza, intorno al km 33. Qui è intervenuta la polizia stradale di Aprilia e i mezzi di soccorso. L’arteria è praticamente paralizzata.
CRONACA
Fondi, si ribalta il trattore, uomo gravemente ferito elitrasportato a Roma
FONDI – Grave incidente questa mattina in un terreno agricolo privato di Fondi in Via Spinete II. Un uomo è rimasto ferito, incastrato sotto il trattore con cui stava arando il campo, dopo che il mezzo per ragioni in corso di ricostruzione, si è ribaltato. Dopo i primi soccorsi prestati dai presenti, si è attivata la macchina dell’emergenza: sul posto sono poi arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Dopo averlo liberato, l’uomo è stato affidato all’equipaggio dell’eliambulanza che lo ha trasferito in ospedale.
CRONACA
Fondi, intensificati i controlli della Polizia: cinque avvisi orali e una denuncia per due risse
FONDI – Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Fondi, nell’ambito delle attività dirette alla verifica dei soggetti pericolosi per l’ordine e alla sicurezza pubblica, ha notificato cinque misure di prevenzione dell’Avviso Orale emesse dal Questore di Latina nei confronti di altrettante persone coinvolte in una maxi rissa avvenuta il 12 aprile in via Covino. Quattro dei destinatari sono sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Per un’altra rissa verificatasi all’interno del McDonald’s di via Appia, gli agenti della Polizia di Stato, grazie alla collaborazione della Tenenza dei Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà uno dei partecipanti accusato di calunnia. L’uomo avrebbe infatti fornito una ricostruzione dei fatti completamente difforme rispetto agli elementi emersi dalle indagini.
Infine, nell’ambito delle attività dirette al contrasto dell’immigrazione clandestina, una donna di nazionalità indiana, domiciliata in Molise, sarà deferita all’Autorità Giudiziaria competente per aver indotto un connazionale a versare una consistente somma di denaro promettendo documentazione utile all’ottenimento del permesso di soggiorno, successivamente non rilasciato dalla Questura a causa delle irregolarità emerse durante l’istruttoria.
Durante i controlli svolti a Fondi sono state identificate 112 persone e controllati 54 veicoli; elevata inoltre una sanzione per violazione al Codice della Strada.
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