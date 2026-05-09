Priverno, arrestato un 49enne condannato per maltrattamenti e lesioni ai danni dell’ex compagna

FONDI – Grave incidente questa mattina in un terreno agricolo privato di Fondi in Via Spinete II. Un uomo è rimasto ferito, incastrato sotto il trattore con cui stava arando il campo, dopo che il mezzo per ragioni in corso di ricostruzione, si è ribaltato. Dopo i primi soccorsi prestati dai presenti, si è attivata la macchina dell’emergenza: sul posto sono poi arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Dopo averlo liberato, l’uomo è stato affidato all’equipaggio dell’eliambulanza che lo ha trasferito in ospedale.