SPORT
Antares Pallanuoto Latina consolida il secondo posto
Importante successo esterno per l’Antares Pallanuoto Latina nel campionato di Serie C Nazionale Girone Lazio. La formazione pontina si è imposta in trasferta sul Villa Aurelia con il punteggio di 10-11, confermando così il secondo posto in classifica, seppur con una gara in più disputata rispetto alle dirette concorrenti. Una sfida intensa, combattuta fino all’ultimo possesso, con i padroni di casa protagonisti di una prestazione brillante e organizzata. L’Antares, pur non esprimendo il suo miglior gioco, è riuscita a portare a casa due punti fondamentali grazie alla maggiore lucidità nei momenti decisivi del match.
La gara si era aperta con il vantaggio del Villa Aurelia nel primo parziale (4-3), ma i ragazzi di coach Mauro Gubitosa hanno reagito nel secondo tempo ribaltando l’inerzia dell’incontro grazie a un parziale di 2-4. Equilibrio assoluto anche nella seconda metà di gara, con continui capovolgimenti di fronte e una direzione arbitrale che ha contribuito ad aumentare la tensione nel finale.
Tra i migliori realizzatori dell’Antares spiccano Schettino e Di Santantonio, entrambi autori di tre reti, mentre importanti sono stati anche i contributi offensivi di Veglia, Viccione, Gallo e dei fratelli Raffaeli.
Il tecnico Mauro Gubitosa: “La prestazione non mi ha proprio soddisfatto e sono stato duro con i ragazzi perché servirà un altro atteggiamento mentale sia in allenamento che in campo per provare fino all’ultimo a inseguire il sogno playoff”.
SPORT
A Latina un mese di padel in piazza: dal 4 al 26 luglio
LATINA – Dal 4 al 26 luglio Piazza del Popolo tornerà a trasformarsi in un grande villaggio dello sport a cielo aperto. Dopo il successo della scorsa edizione, torna infatti “Padel in Piazza – Latina 2026”, il format che porterà nel centro cittadino tornei, spettacolo, intrattenimento e iniziative collaterali dedicate a tutte le età con l’obiettivo di unire sport, aggregazione e valorizzazione del territorio.
L’evento, promosso dalla società Pad & Fit 4.0 di Marco Lucia e dagli avvocati Emilio Cerci, Marco Gubitosa e Alessandro Paletta, con il patrocinio del Comune di Latina e la collaborazione di ASI, si presenta quest’anno con un programma ancora più ampio e articolato.
Per quasi un mese il cuore della città ospiterà tornei di padel, eventi speciali, attività dedicate ai giovani e momenti di intrattenimento aperti alla cittadinanza. Accanto alla parte sportiva saranno presenti stand enogastronomici, iniziative collaterali che contribuiranno a trasformare Piazza del Popolo in un punto di riferimento dell’estate pontina e un ampio spazio dedicato ai tanti sponsor che anche per questa seconda edizione hanno deciso di dare il loro contributo per la riuscita della manifestazione e che sono: Farmacia Salvagni (main sponsor dell’evento), Pad&Fit 4.0, Elle Costruzioni, Brown Sugar Estetica, L’Automobile, Smashtag Latina, Velarte wrapping & ppf, Assipolo Allianz, Benvenuti Arredamenti, 911 Auto.it, Malto e vite, Mondo Sport e Padel and Fit store.
Tra novità dell’edizione 2026 anche il Burraco sotto le stelle, un torneo organizzato all’interno del campo di padel, pensato per coinvolgere un pubblico ancora più ampio e rendere la manifestazione un vero spazio di incontro e socializzazione aperto a tutte le generazioni.
L’obiettivo della manifestazione è quello di replicare e superare i numeri dello scorso anno, quando il format riuscì a richiamare migliaia di persone nel centro cittadino, trasformando Piazza del Popolo in un autentico Villaggio dello Sport e confermando la forte capacità aggregativa dell’iniziativa.
“Padel in Piazza non è soltanto un torneo – spiega l’avvocato Emilio Cerci – ma un progetto che vuole riportare la città a vivere i propri spazi attraverso lo sport, la condivisione e la partecipazione. Lo scorso anno abbiamo visto famiglie, ragazzi, associazioni e appassionati riempire la piazza ogni sera. Quest’anno vogliamo fare ancora di più, creando un evento capace di coinvolgere tutta Latina e di diventare un appuntamento fisso dell’estate cittadina. Anche quest’anno, tra l’altro, l’evento avrà anche una importante finalità solidale perchè una parte dell’incasso sarà devoluta all’Associazione Matteo Fabrizio – ODV, realtà molto attiva sul territorio pontino e impegnata nel sostegno all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, in particolare ai reparti di Ematologia e Oncologia”.
Grande attenzione sarà riservata anche ai tornei che accompagneranno il percorso verso “Padel in Piazza 2026”, con un calendario ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere professionisti, appassionati, giovani e pubblico. In programma il Torneo Femminile Gold, il Torneo Femminile Silver, il Torneo Maschile Gold, il Torneo Maschile Silver, il Torneo delle Professioni, oltre ai tornei giovanili Under 12/14 e Under 16/18, pensati per valorizzare i giovani talenti del territorio e promuovere la pratica sportiva tra le nuove generazioni.
Per tutte le competizioni, le estrazioni dei gironi si svolgeranno domani segnando ufficialmente il percorso che porterà ai quarti, agli ottavi o alle finali in Piazza del Popolo (a seconda del torneo). Gli altri circoli interessati al torneo sono il Gisa Padel di Cisterna, l’Agora Padel e il Latina Padel Club di Latina.
Accanto ai tornei ufficiali, che trasformeranno il centro cittadino in una vera arena dello sport e dell’intrattenimento, ci sarà anche l’attesissimo Torneo dei Calciatori, uno degli appuntamenti più spettacolari e seguiti della manifestazione, che porterà in Piazza del Popolo volti noti del calcio e dello sport. Gli organizzatori stanno inoltre lavorando a nuove iniziative speciali e format a sorpresa che verranno svelati nel corso delle prossime settimane, contribuendo a rendere ancora più ricca l’edizione 2026.
“ASI crede fortemente in iniziative di questo tipo – dichiara Simona Fioroni, presidente ASI Latina – perché lo sport oggi rappresenta uno straordinario strumento sociale ed educativo. Portare un villaggio sportivo nel centro della città significa creare inclusione, aggregazione e nuove opportunità per i giovani e per il territorio”.
Sulla stessa linea anche Marco Ghirotto, referente organizzativo ASI: “Padel in Piazza è un format moderno, dinamico e capace di coinvolgere pubblici diversi. Non parliamo soltanto di sport, ma di una manifestazione che genera partecipazione, movimento economico e vitalità urbana”.
L’edizione 2026 punta infatti a consolidare il ruolo della manifestazione come uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate pontina, grazie anche alla presenza di sponsor, partner e realtà del territorio che sosterranno il progetto per tutta la durata dell’iniziativa.
Per quasi un mese, dunque, Piazza del Popolo diventerà il centro di un grande contenitore di sport, spettacolo e socialità, con l’ambizione di trasformare Latina in una vera capitale estiva del padel e dell’intrattenimento urbano.
SPORT
Benacquista Latina Basket perde gara-4 contro Treviglio: lunedì sfida decisiva
LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket esce sconfitta dal PalaFacchetti in Gara 4 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale, con Tav Treviglio Brianza Basket che conquista il successo per 83-74 e prolunga la serie fino alla decisiva Gara 5. I nerazzurri hanno lottato fino agli ultimi minuti, restando pienamente in partita nonostante l’assenza pesante di Marko Bakovic, ancora fermo dopo il problema al costato accusato in Gara 2.
«I ragazzi hanno fatto una gran partita, hanno lottato fino alla fine senza lasciare nulla di intentato. Siamo pronti a combattere ancora», ha commentato nel post partita coach Franco Gramenzi.
Nonostante le difficoltà legate alle rotazioni ridotte sotto canestro, Latina ha comunque saputo restare competitiva fino agli ultimi possessi, confermando ancora una volta compattezza e spirito di sacrificio.
La sfida decisiva è in programma lunedì sera (18 maggio) al Palasport di Cisterna di Latina (palla a due ore 20:30). Sarà una Gara 5 ad assegnare il pass per le semifinali playoff.
ATTUALITA'
Giro d’Italia, un successo la partenza di tappa a Formia, il sindaco Taddeo sventola la bandiera rosa sulla linea di partenza
FORMIA – In migliaia a Formia oggi per la partenza della 7° tappa del Giro d’Italia tornato a colorare di rosa le strade della città, la tappa più di questa 109° edizione dal mare alle montagne abruzzesi Sin dalle prime ore del mattino, il centro cittadino si è riempito di famiglie, studenti, associazioni, tifosi, turisti, curiosi e appassionati arrivati da tutto il territorio e da fuori per vivere una giornata che ha riportato Formia al centro dell’attenzione nazionale e internazionale.
Ad aprire la cerimonia ufficiale, nell’area villaggio di Largo Paone, è stata il Complesso Bandistico “Umberto Scipione Città di Formia”, diretto dal Maestro Filippo Di Maio, mentre sul palco istituzionale, accanto al Sindaco Gianluca Taddeo, erano presenti il Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, l’assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, il presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, Giovanni Acampora, il consigliere della Regione Lazio, Cosmo Mitrano. Presenti anche il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese e il Sindaco di Itri Andrea Di Biase, Monsignor Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta, insieme ai rappresentanti delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale, della Protezione Civile, della Croce Rossa, delle associazioni di volontariato impegnate lungo tutto il percorso della manifestazione.
Tra i momenti più emozionanti della cerimonia, la premiazione di Wilfried Reybrouck, il corridore che il 16 maggio 1974 vinse in volata sul corso principale di via Vitruvio la storica tappa inaugurale del Giro d’Italia partita dal Vaticano sotto la benedizione di Papa Paolo VI.Al campione belga il Sindaco Gianluca Taddeo ha consegnato una targa commemorativa e una prestigiosa opera del Maestro formiano Giuseppe Supino dal titolo “Echi di femminilità formiana”, chiamata “Formia”.
Grande entusiasmo anche in Piazza Aldo Moro per “La Dolce Ruota”, la gigantesca torta celebrativa realizzata dai maestri pasticcieri formiani e inaugurata dal Sindaco insieme a Giovanni Acampora, Cosmo Mitrano ed Elena Palazzo.
Applausi e partecipazione anche per “Un Giro nel Giro”, la pedalata amatoriale organizzata da Banca Mediolanum che ha anticipato la partenza ufficiale della tappa con la presenza di grandi campioni del ciclismo italiano come Francesco Moser e Maurizio Fondriest. Proprio Francesco Moser e tanti ex corridori presenti hanno espresso parole di grande apprezzamento per l’accoglienza e l’organizzazione della città di Formia.
Particolarmente suggestivo anche il passaggio del gruppetto di testa sul lungomare cittadino durante il ritorno della corsa sulla litoranea, accolto dai fumogeni rosa accesi dai ragazzi della storica Curva Coni, tifoseria della squadra di calcio Città di Formia, che hanno colorato il cielo regalando una delle immagini simbolo di questa giornata storica.
A suggellare l’evento è stato infine il momento più emozionante della giornata: il Sindaco Gianluca Taddeo ha sventolato la bandiera rosa del Giro d’Italia sulla linea della partenza davanti a migliaia di persone e alle telecamere internazionali della corsa rosa.
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