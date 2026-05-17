Antares Pallanuoto Latina consolida il secondo posto

LATINA – Dal 4 al 26 luglio Piazza del Popolo tornerà a trasformarsi in un grande villaggio dello sport a cielo aperto. Dopo il successo della scorsa edizione, torna infatti “Padel in Piazza – Latina 2026”, il format che porterà nel centro cittadino tornei, spettacolo, intrattenimento e iniziative collaterali dedicate a tutte le età con l’obiettivo di unire sport, aggregazione e valorizzazione del territorio.

L’evento, promosso dalla società Pad & Fit 4.0 di Marco Lucia e dagli avvocati Emilio Cerci, Marco Gubitosa e Alessandro Paletta, con il patrocinio del Comune di Latina e la collaborazione di ASI, si presenta quest’anno con un programma ancora più ampio e articolato.

Per quasi un mese il cuore della città ospiterà tornei di padel, eventi speciali, attività dedicate ai giovani e momenti di intrattenimento aperti alla cittadinanza. Accanto alla parte sportiva saranno presenti stand enogastronomici, iniziative collaterali che contribuiranno a trasformare Piazza del Popolo in un punto di riferimento dell’estate pontina e un ampio spazio dedicato ai tanti sponsor che anche per questa seconda edizione hanno deciso di dare il loro contributo per la riuscita della manifestazione e che sono: Farmacia Salvagni (main sponsor dell’evento), Pad&Fit 4.0, Elle Costruzioni, Brown Sugar Estetica, L’Automobile, Smashtag Latina, Velarte wrapping & ppf, Assipolo Allianz, Benvenuti Arredamenti, 911 Auto.it, Malto e vite, Mondo Sport e Padel and Fit store.

Tra novità dell’edizione 2026 anche il Burraco sotto le stelle, un torneo organizzato all’interno del campo di padel, pensato per coinvolgere un pubblico ancora più ampio e rendere la manifestazione un vero spazio di incontro e socializzazione aperto a tutte le generazioni.

L’obiettivo della manifestazione è quello di replicare e superare i numeri dello scorso anno, quando il format riuscì a richiamare migliaia di persone nel centro cittadino, trasformando Piazza del Popolo in un autentico Villaggio dello Sport e confermando la forte capacità aggregativa dell’iniziativa.

“Padel in Piazza non è soltanto un torneo – spiega l’avvocato Emilio Cerci – ma un progetto che vuole riportare la città a vivere i propri spazi attraverso lo sport, la condivisione e la partecipazione. Lo scorso anno abbiamo visto famiglie, ragazzi, associazioni e appassionati riempire la piazza ogni sera. Quest’anno vogliamo fare ancora di più, creando un evento capace di coinvolgere tutta Latina e di diventare un appuntamento fisso dell’estate cittadina. Anche quest’anno, tra l’altro, l’evento avrà anche una importante finalità solidale perchè una parte dell’incasso sarà devoluta all’Associazione Matteo Fabrizio – ODV, realtà molto attiva sul territorio pontino e impegnata nel sostegno all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, in particolare ai reparti di Ematologia e Oncologia”.

Grande attenzione sarà riservata anche ai tornei che accompagneranno il percorso verso “Padel in Piazza 2026”, con un calendario ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere professionisti, appassionati, giovani e pubblico. In programma il Torneo Femminile Gold, il Torneo Femminile Silver, il Torneo Maschile Gold, il Torneo Maschile Silver, il Torneo delle Professioni, oltre ai tornei giovanili Under 12/14 e Under 16/18, pensati per valorizzare i giovani talenti del territorio e promuovere la pratica sportiva tra le nuove generazioni.

Per tutte le competizioni, le estrazioni dei gironi si svolgeranno domani segnando ufficialmente il percorso che porterà ai quarti, agli ottavi o alle finali in Piazza del Popolo (a seconda del torneo). Gli altri circoli interessati al torneo sono il Gisa Padel di Cisterna, l’Agora Padel e il Latina Padel Club di Latina.

Accanto ai tornei ufficiali, che trasformeranno il centro cittadino in una vera arena dello sport e dell’intrattenimento, ci sarà anche l’attesissimo Torneo dei Calciatori, uno degli appuntamenti più spettacolari e seguiti della manifestazione, che porterà in Piazza del Popolo volti noti del calcio e dello sport. Gli organizzatori stanno inoltre lavorando a nuove iniziative speciali e format a sorpresa che verranno svelati nel corso delle prossime settimane, contribuendo a rendere ancora più ricca l’edizione 2026.

“ASI crede fortemente in iniziative di questo tipo – dichiara Simona Fioroni, presidente ASI Latina – perché lo sport oggi rappresenta uno straordinario strumento sociale ed educativo. Portare un villaggio sportivo nel centro della città significa creare inclusione, aggregazione e nuove opportunità per i giovani e per il territorio”.

Sulla stessa linea anche Marco Ghirotto, referente organizzativo ASI: “Padel in Piazza è un format moderno, dinamico e capace di coinvolgere pubblici diversi. Non parliamo soltanto di sport, ma di una manifestazione che genera partecipazione, movimento economico e vitalità urbana”.

L’edizione 2026 punta infatti a consolidare il ruolo della manifestazione come uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate pontina, grazie anche alla presenza di sponsor, partner e realtà del territorio che sosterranno il progetto per tutta la durata dell’iniziativa.

Per quasi un mese, dunque, Piazza del Popolo diventerà il centro di un grande contenitore di sport, spettacolo e socialità, con l’ambizione di trasformare Latina in una vera capitale estiva del padel e dell’intrattenimento urbano.