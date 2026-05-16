Inchiesta per corruzione, il Riesame rimette in libertà Enrico Tiero

TERRACINA – Tragico avvio di sabato sulle strade della provincia di Latina dove si sono verificati due incidenti mortali, uno a Latina, l’altro a Monte San Biagio. Nei tratti interessati sono state chiuse la statale Pontina e l’Appia, due delle principali arterie stradali del territorio. Nel primo scontro avvenuto nel tratto urbano della Pontina a Latina intorno al km 71, hanno perso la vita due persone e una terza è rimasta gravemente ferita.

L’altro incidente si è verificato intorno alle 7 di questa mattina. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Terracina è intervenuto nel Comune di Monte San Biagio in via Appia al km 108 dove per cause in corso di accertamento da parte della polizia, l’impatto violento tra due veicoli ha causato la morte di un giovane e il ferimento grave di una seconda persona che è stata elitrasportata in ospedale. Sul posto hanno operato anche polizia stradale e il 118. La statale 7 è stata chiusa al traffico.