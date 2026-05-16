SPORT
Benacquista Latina Basket perde gara-4 contro Treviglio: lunedì sfida decisiva
LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket esce sconfitta dal PalaFacchetti in Gara 4 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale, con Tav Treviglio Brianza Basket che conquista il successo per 83-74 e prolunga la serie fino alla decisiva Gara 5. I nerazzurri hanno lottato fino agli ultimi minuti, restando pienamente in partita nonostante l’assenza pesante di Marko Bakovic, ancora fermo dopo il problema al costato accusato in Gara 2.
«I ragazzi hanno fatto una gran partita, hanno lottato fino alla fine senza lasciare nulla di intentato. Siamo pronti a combattere ancora», ha commentato nel post partita coach Franco Gramenzi.
Nonostante le difficoltà legate alle rotazioni ridotte sotto canestro, Latina ha comunque saputo restare competitiva fino agli ultimi possessi, confermando ancora una volta compattezza e spirito di sacrificio.
La sfida decisiva è in programma lunedì sera (18 maggio) al Palasport di Cisterna di Latina (palla a due ore 20:30). Sarà una Gara 5 ad assegnare il pass per le semifinali playoff.
ATTUALITA'
Giro d’Italia, un successo la partenza di tappa a Formia, il sindaco Taddeo sventola la bandiera rosa sulla linea di partenza
FORMIA – In migliaia a Formia oggi per la partenza della 7° tappa del Giro d’Italia tornato a colorare di rosa le strade della città, la tappa più di questa 109° edizione dal mare alle montagne abruzzesi Sin dalle prime ore del mattino, il centro cittadino si è riempito di famiglie, studenti, associazioni, tifosi, turisti, curiosi e appassionati arrivati da tutto il territorio e da fuori per vivere una giornata che ha riportato Formia al centro dell’attenzione nazionale e internazionale.
Ad aprire la cerimonia ufficiale, nell’area villaggio di Largo Paone, è stata il Complesso Bandistico “Umberto Scipione Città di Formia”, diretto dal Maestro Filippo Di Maio, mentre sul palco istituzionale, accanto al Sindaco Gianluca Taddeo, erano presenti il Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, l’assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, il presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, Giovanni Acampora, il consigliere della Regione Lazio, Cosmo Mitrano. Presenti anche il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese e il Sindaco di Itri Andrea Di Biase, Monsignor Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta, insieme ai rappresentanti delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale, della Protezione Civile, della Croce Rossa, delle associazioni di volontariato impegnate lungo tutto il percorso della manifestazione.
Tra i momenti più emozionanti della cerimonia, la premiazione di Wilfried Reybrouck, il corridore che il 16 maggio 1974 vinse in volata sul corso principale di via Vitruvio la storica tappa inaugurale del Giro d’Italia partita dal Vaticano sotto la benedizione di Papa Paolo VI.Al campione belga il Sindaco Gianluca Taddeo ha consegnato una targa commemorativa e una prestigiosa opera del Maestro formiano Giuseppe Supino dal titolo “Echi di femminilità formiana”, chiamata “Formia”.
Grande entusiasmo anche in Piazza Aldo Moro per “La Dolce Ruota”, la gigantesca torta celebrativa realizzata dai maestri pasticcieri formiani e inaugurata dal Sindaco insieme a Giovanni Acampora, Cosmo Mitrano ed Elena Palazzo.
Applausi e partecipazione anche per “Un Giro nel Giro”, la pedalata amatoriale organizzata da Banca Mediolanum che ha anticipato la partenza ufficiale della tappa con la presenza di grandi campioni del ciclismo italiano come Francesco Moser e Maurizio Fondriest. Proprio Francesco Moser e tanti ex corridori presenti hanno espresso parole di grande apprezzamento per l’accoglienza e l’organizzazione della città di Formia.
Particolarmente suggestivo anche il passaggio del gruppetto di testa sul lungomare cittadino durante il ritorno della corsa sulla litoranea, accolto dai fumogeni rosa accesi dai ragazzi della storica Curva Coni, tifoseria della squadra di calcio Città di Formia, che hanno colorato il cielo regalando una delle immagini simbolo di questa giornata storica.
A suggellare l’evento è stato infine il momento più emozionante della giornata: il Sindaco Gianluca Taddeo ha sventolato la bandiera rosa del Giro d’Italia sulla linea della partenza davanti a migliaia di persone e alle telecamere internazionali della corsa rosa.
SPORT
In migliaia a Formia per la partenza del Giro D’Italia
FORMIA – In migliaia questa mattina a Formia per la partenza del Giro D’Italia, lungo le strade interessate al passaggio degli atleti che affrontano oggi la settima tappa Formia-Blockhaus, 244 km, primo arrivo in salita e frazione più lunga del Giro con traguardo sulla montagna abruzzese. La prima parte del percorso dopo lo start con il portoghese Afonso Eulalio in maglia rosa ha offerto un panorama tra i più belli della Riviera D’Ulisse lungo la costa, attraverso Sperlonga e Gaeta prima di toccare nuovamente Formia e dirigersi verso nord.
Ieri l’entusiasmante attesa con la Notte Rosa e la torre di Mola illuminata di rosa in omaggio al Giro D’Italia.
IN EVIDENZA
Patto di collaborazione con il Centro Fitness Montello per l’impianto sportivo Vincenzo D’Amico
LATINA – Sarà il Centro Fitness Montello a prendersi cura dell’impianto sportivo Vincenzo D’Amico di Latina nelle more del bando per la gestione. La firma del patto di collaborazione con l’Amministrazione è avvenuta ieri e garantirà l’apertura della struttura sportiva del quartiere Nuova Latina, la chiusura e la cura, assicurandone la fruibilità alla cittadinanza. La consegna delle chiavi e la relativa apertura al pubblico avverrà giovedì 21 maggio alle ore 11.30, alla presenza del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato e di Sergio Zonzin del Centro Fitness Montello. L’apertura e chiusura dell’impianto avverrà il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 19.30, il martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 7 alle ore 18. Il calendario indica giorni e orari di apertura minimi, in quanto il firmatario del patto di collaborazione ha facoltà di ampliare il calendario previa comunicazione al Comune di Latina.
“Con questo patto di collaborazione – afferma l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – dimostriamo come, attraverso strumenti partecipativi e il dialogo con le realtà del territorio, sia possibile dare risposte immediate e concrete ai cittadini. Attraverso l’accordo siglato questa mattina, il Centro Fitness Montello, presieduto da Sergio Zonzin, si occuperà dell’apertura e della chiusura della struttura, oltre che di una piccola attività di cura e presidio dell’impianto, con l’obiettivo di evitarne l’incuria e consentire ai cittadini di praticare attività sportiva. Tra le attività previste anche semplici attenzioni agli spazi, come l’irrigazione delle piante presenti nell’area del centro sportivo. Saranno quindi fruibili l’area fitness con percorso vita e la pista di atletica di 600 metri, caratterizzata da una particolare pendenza che la rende un unicum nel panorama sportivo del Lazio. L’obiettivo è quello di consegnare alla comunità, sin da subito, uno spazio importante per lo sport e il benessere a disposizione del quartiere e dell’intera città. Abbiamo lavorato rapidamente per trovare una soluzione che consentisse di mantenere aperto e utilizzabile il centro sportivo, permettendo a tanti ragazzi, famiglie e sportivi di vivere questo spazio, nelle more dell’aggiudicazione del bando di gara per la concessione per i prossimi otto anni. Ringrazio il Centro Fitness Montello e Sergio Zonzin per la disponibilità e il senso di collaborazione dimostrati, nonché gli uffici e la dirigente Alessandra Pacifico per il lavoro fatto. Lo sport – conclude Chiarato – rappresenta un valore sociale fondamentale per la nostra comunità e, per questo, riteniamo importante che l’impianto possa essere inutilizzato anche in questa fase di transizione”.
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