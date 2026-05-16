POLITICA
Politica partecipata, Latina punto di ascolto per Nova Parola all’Italia al 24mila Baci
LATINA – Si terrà oggi (16 maggio) al 24Mila Baci di via dei Liguri NOVA – Parola all’Italia il confronto pubblico organizzato dal Movimento CinqueStelle come Open Space Technology (OST), una tecnica messa a punto da Harrison Owen come metodo che permette a gruppi numerosi di affrontare temi complessi in modo aperto, collaborativo e orientato ai risultati. Si svolgerà in 100 diversi punti di ascolto in Italia per mettere al centro le persone e le loro idee, con un obiettivo preciso – spiegano gli organizzatori – : trasformarle in proposte concrete per il futuro del Paese.
“Nova – dicono gli organizzatori – sarà un luogo libero da palchi e bandiere di partito, riservato a persone che si confrontano davvero su una domanda semplice e fondamentale: Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare la vita delle italiane e degli italiani? L’evento – aggiungono – rappresenta un modo diverso di fare politica che invece di chiudersi nelle stanze si apre alle persone”.
La partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria sul sito nova2026.it, selezionando l’evento Lazio e poi Latina.
L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio presso il 24Mila Baci di via dei Liguri,2 a Latina. Start alle ore 10:00 e deadline alle 17:00. I partecipanti saranno ospiti di NOVA per il light lunch.
IN EVIDENZA
Formia: approvato il Rendiconto 2025: maggioranza rivendica il percorso di risanamento e rilancio della città
Ha rappresentato un passaggio fondamentale per i conti del Comune di Formia, l’ultimo consiglio comunale dedicato all’approvazione del Rendiconto di Gestione 2025 e all’esame di alcuni temi strategici per il futuro della città, tra cui lo stato di avanzamento della Passeggiata di Cicerone e il Piano di Utilizzo degli Arenili. Al centro dell’assise, ospitata nella sala “E. Ribaud” del Palazzo Comunale, la relazione dettagliata e tecnica fornita dall’assessore al Bilancio, Entrate, Patrimonio e Marketing Territoriale, Francesco Traversi, che ha ripercorso l’evoluzione finanziaria dell’Ente dal 2019 al 2025, evidenziando il ritorno all’utile e il progressivo recupero del disavanzo accumulato negli anni precedenti.
L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, ha illustrato i risultati raggiunti sul fronte finanziario e patrimoniale, evidenziando il ritorno all’utile di esercizio per il 2025, pari a 233 mila euro, dopo anni segnati da una difficile situazione economica e dal peso del disavanzo ereditato.
Il sindaco Gianluca Taddeo, intervenendo in aula, ha sottolineato il valore politico e amministrativo del risultato raggiunto: “Quello approvato è un rendiconto che certifica, numeri alla mano, il lavoro serio e costante portato avanti in questi anni. Abbiamo rimesso ordine nei conti dell’Ente senza aumentare le tasse ai cittadini, mantenendo i servizi e continuando contemporaneamente ad investire sulla città. È un risultato che appartiene all’intera macchina amministrativa e che dimostra come Formia stia tornando ad essere un Comune solido, credibile e capace di programmare il futuro”.
Nel dibattito consiliare si è parlato anche della Passeggiata di Cicerone, opera strategica per il waterfront cittadino e per la valorizzazione turistica del litorale. Il sindaco ha rassicurato il consiglio comunale circa la consegna del primo tratto dell’intervento, spiegando che i rallentamenti registrati sono stati determinati da ostacoli tecnici e amministrativi legati all’attuazione dei progetti finanziati con fondi Pnrr. “Il primo tratto della Passeggiata di Cicerone sarà consegnato a breve – ha dichiarato il primo cittadino – Parliamo di un’opera importante, che cambierà il volto del nostro lungomare e che rappresenta una delle principali direttrici di sviluppo urbano e turistico della città”.
Ampio spazio è stato dedicato anche alla relazione dell’assessore al Bilancio, Entrate, Patrimonio e Marketing Territoriale, Francesco Traversi, che ha ripercorso l’evoluzione economico-finanziaria del Comune dal 2019 al 2025, evidenziando il recupero di quasi la metà del disavanzo accumulato negli anni precedenti e il miglioramento progressivo dei principali indicatori di bilancio.
“Dal 2021 ad oggi non abbiamo aumentato un solo tributo comunale – ha dichiarato l’assessore Traversi – eppure siamo riusciti a rafforzare le entrate dell’Ente attraverso un’intensa attività di accertamento e contrasto all’evasione fiscale. I proventi tributari sono cresciuti del 27,7% senza toccare aliquote e tariffe. Questo significa aver scelto la strada dell’equità fiscale e dell’efficienza amministrativa, non quella di mettere le mani nelle tasche dei cittadini”.
Traversi ha inoltre evidenziato come il Comune abbia registrato una crescita significativa della liquidità disponibile, passata da 7,8 milioni nel 2021 a oltre 31 milioni nel 2025, e come l’Amministrazione abbia continuato a investire sul patrimonio pubblico con opere in corso per circa 22,5 milioni di euro.
“La responsabilità di chi amministra – ha aggiunto l’assessore – è lasciare alle future generazioni un Comune più forte e più stabile di quello ereditato. Il risultato del 2025 dimostra che il percorso intrapreso è quello giusto e che rigore finanziario e sviluppo possono procedere insieme”.
Nel corso del consiglio comunale la maggioranza ha infine ribadito la volontà di proseguire lungo il percorso di consolidamento finanziario, mantenendo alta l’attenzione sulla riduzione dei debiti verso i fornitori, sul controllo della spesa e sulla capacità di attrarre finanziamenti esterni per nuovi investimenti pubblici.
POLITICA
Ambulanti, Ana-Ugl Latina scrive al Prefetto: “Chiediamo un tavolo di crisi”
LATINA – L’ANA-UGL Provinciale di Latina ha inviato oggi una lunga nota alla Prefetta Vittoria Ciaramella, con richiesta di incontro “per portarla a conoscenza della grave crisi che sta attraversando il settore chiedendo un suo intervento presso il Governo affinché assuma con urgenza decisioni di contrasto alla crisi per permettere una ripresa economica”.
Negli ultimi 10 anni, in Italia – ricorda il sindacato – hanno chiuso la loro attività ben 49.102 ambulanti di cui circa 6.000 nel Lazio. Di qui la richiesta di apertura di un tavolo di crisi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
I vertici sindacali di Ana-Ugl, Roberto Marrigo (segretario nazionale) e Ivano Zonetti (presidente nazionale), sono intanto stati ricevuti dal consigliere regionale Vittorio Sambucci: “Le problematiche del settore meritano di essere affrontate in maniera approfondita, soprattutto alla luce degli ultimi dati sconfortanti. Condivido la necessità di avviare un confronto serrato sulle problematiche urgenti del comparto e da parte mia posso assicurare la piena disponibilità a sostenere l’iniziativa volta ad attivare questo strumento istituzionale, fondamentale per gestire le situazioni di emergenza, come quella che attualmente vive la categoria degli ambulanti nel nostro Paese”, o dichiara il presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio
POLITICA
Festa della Mamma, gli auguri del presidente del Lazio Rocca: “Conciliazione tra maternità e lavoro non sia un lusso”
LATINA – “Auguri Mamme! Siete l’amore vero e incondizionato, quello che non conosce limiti e che dura in eterno”. Sono gli auguri del presidente Francesco Rocca che impegna la Regione Lazio a costruire “un nuovo modello di welfare dove la conciliazione fra maternità e lavoro non sia un lusso, nell’interesse generale del Paese e per invertire il trend della bassa natalità”. Secondo il Presidente, nonostante “la Regione Lazio, in tal senso, ha adottato e continua ad attuare numerose politiche in favore delle donne e della famiglia, la strada è ancora lunga e necessita, innanzitutto, di un cambio di paradigma culturale”.
“La gratitudine per quello che fanno le mamme – sottolinea il presidente della giunta regionale del Lazio – non deve essere solo a parole. Ed è importante ribadirlo proprio oggi, in occasione della Festa della Mamma”.
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