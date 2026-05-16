Incendio notturno a Sabaudia, in fumo tre strutture balneari. Due sono comunali. Il sindaco chiama il Prefetto

SABAUDIA – Tre, strutture balneari sono andate a fuoco nella notte a Sabaudia. Si tratta del Capanna e del Beach Break entrambi di proprietà comunale ed entrambi chiusi, e del Coalsa di proprietà del Consorzio albergatori Sabaudia dismesso per non conformità. L’incendio poderoso è divampato poco dopo mezzanotte, visibile a distanza, e ha completamente avvolto i chioschi, riducendoli in cenere. Danneggiata anche la duna.

Due dei chioschi andati in fumo si trovano esattamente ai lati della spiaggia di un’importante struttura alberghiera. Esclusa la propagazione delle fiamme da una struttura all’altra, vista la distanza. Sul posto vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e i carabinieri che hanno avviato le indagini. Un’azione dolosa inquietante nel giorno in cui comincia la stagione balneare.

In una nota il sindaco Alberto Mosca rende noto di aver sentito la Prefetto Vittoria Ciaramella : «L’incendio delle strutture balneari della scorsa notte è sicuramente un gesto deprecabile che come Sindaco ma anche a nome di tutta l’amministrazione, condanno in maniera ferma, soprattutto in un momento in cui Sabaudia ha ottenuto la ventiseiesima bandiera blu e sono in corso procedure di gara per rinnovare gli affidamenti di strutture di supporto alla balneazione, in vista dell’imminente stagione estiva. Il danno che deriva da gesti criminosi come quello compiuto poche ore fa non fanno altro che arrecare nocumento rilevante all’immagine della nostra città. Insieme a tutta l’Amministrazione comunale forniremo ampia collaborazione alla Magistratura e alle Autorità di pubblica sicurezza. Al riguardo ho già chiesto e ottenuto dal Prefetto di Latina la convocazione di apposito Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica».