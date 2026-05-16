CRONACA
Incendio notturno a Sabaudia, in fumo tre strutture balneari. Due sono comunali. Il sindaco chiama il Prefetto
SABAUDIA – Tre, strutture balneari sono andate a fuoco nella notte a Sabaudia. Si tratta del Capanna e del Beach Break entrambi di proprietà comunale ed entrambi chiusi, e del Coalsa di proprietà del Consorzio albergatori Sabaudia dismesso per non conformità. L’incendio poderoso è divampato poco dopo mezzanotte, visibile a distanza, e ha completamente avvolto i chioschi, riducendoli in cenere. Danneggiata anche la duna.
Due dei chioschi andati in fumo si trovano esattamente ai lati della spiaggia di un’importante struttura alberghiera. Esclusa la propagazione delle fiamme da una struttura all’altra, vista la distanza. Sul posto vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e i carabinieri che hanno avviato le indagini. Un’azione dolosa inquietante nel giorno in cui comincia la stagione balneare.
In una nota il sindaco Alberto Mosca rende noto di aver sentito la Prefetto Vittoria Ciaramella : «L’incendio delle strutture balneari della scorsa notte è sicuramente un gesto deprecabile che come Sindaco ma anche a nome di tutta l’amministrazione, condanno in maniera ferma, soprattutto in un momento in cui Sabaudia ha ottenuto la ventiseiesima bandiera blu e sono in corso procedure di gara per rinnovare gli affidamenti di strutture di supporto alla balneazione, in vista dell’imminente stagione estiva. Il danno che deriva da gesti criminosi come quello compiuto poche ore fa non fanno altro che arrecare nocumento rilevante all’immagine della nostra città. Insieme a tutta l’Amministrazione comunale forniremo ampia collaborazione alla Magistratura e alle Autorità di pubblica sicurezza. Al riguardo ho già chiesto e ottenuto dal Prefetto di Latina la convocazione di apposito Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica».
CRONACA
Inchiesta per corruzione, il Riesame rimette in libertà Enrico Tiero
LATINA – Torna in libertà Enrico Tiero, arrestato per corruzione a ottobre scorso. Il politico di lungo corso e consigliere regionale di Fratelli d’Italia oggi sospeso dal suo incarico, era agli arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame ha sciolto la riserva e si è pronunciato per l’annullamento della custodia cautelare che era stata disposta dal gip di Latina e confermata dal Riesame. I legali di Tiero infatti avevano deciso di impugnare il provvedimento davanti alla Cassazione che lo ha accolto chiedendo ad altra sezione del Riesame di verificare “l’attualità delle esigenze di cautela”. All’esito dell’udienza tenutasi il 14 maggio i giudici hanno disposto la revoca dei domiciliari.
CRONACA
Tragico incidente sull’Appia a Monte San Biagio, muore un giovane
TERRACINA – Tragico avvio di sabato sulle strade della provincia di Latina dove si sono verificati due incidenti mortali, uno a Latina, l’altro a Monte San Biagio. Nei tratti interessati sono state chiuse la statale Pontina e l’Appia, due delle principali arterie stradali del territorio. Nel primo scontro avvenuto nel tratto urbano della Pontina a Latina intorno al km 71, hanno perso la vita due persone e una terza è rimasta gravemente ferita.
L’altro incidente si è verificato intorno alle 7 di questa mattina. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Terracina è intervenuto nel Comune di Monte San Biagio in via Appia al km 108 dove per cause in corso di accertamento da parte della polizia, l’impatto violento tra due veicoli ha causato la morte di un giovane e il ferimento grave di una seconda persona che è stata elitrasportata in ospedale. Sul posto hanno operato anche polizia stradale e il 118. La statale 7 è stata chiusa al traffico.
CRONACA
Latina, gravissimo incidente sulla Pontina, due morti, cavalcavia chiuso
LATINA – C’è stato un tragico incidente stradale questa mattina intorno alle 6 nel tratto urbano della Pontina. Nello scontro tra due mezzi, un’auto e un camion frigorifero hanno perso la vita due persone, il conducente dell’auto e il passeggero del camion, mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito gravemente. Il tratto al chilometro 71,4 allo svincolo di viale Le Corbusier è stato chiuso al traffico con pesanti ripercussioni soprattutto per chi procede in direzione sud verso Terracina. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e mezzi del 118.
Il ferito è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.
Più Letti
-
TITOLI6 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 16 maggio 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 15 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 14 maggio 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 13 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 12 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 11 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 10 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 9 maggio 2026