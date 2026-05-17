La Provincia di Latina al Blue Expo di Gaeta rilancia il ruolo strategico della Via Appia tra cultura, sviluppo ed economia del mare

Si è svolta ieri mattina, presso lo stand della Regione Lazio al “Boat Days on Board – Blue Expo – Il Futuro del Mare e della Nautica” di Gaeta, la tavola rotonda promossa dalla Provincia di Latina dal titolo “Appia Experience: la Regina Viarum incontra il mare”, momento di confronto istituzionale dedicato al rapporto tra patrimonio culturale, sviluppo territoriale, portualità ed economia del mare.

L’iniziativa si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco di Gaeta Cristian Leccese, che ha evidenziato il valore strategico del dialogo tra territorio, cultura e sistema costiero nell’ambito della Blue Economy e della valorizzazione del patrimonio territoriale.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, che ha illustrato la visione strategica dell’Ente sul progetto “Via Appia Regina Viarum”, sottolineando il ruolo centrale della Provincia come soggetto di coordinamento territoriale e raccordo tra Comuni, organi sovraordinati, sistema produttivo e istituzioni culturali.

Nel suo intervento, il Presidente Carnevale ha evidenziato come la Via Appia rappresenti oggi una grande opportunità di sviluppo integrato per l’area pontina, capace di mettere in connessione cultura, turismo, economia del mare, sostenibilità e identità locali. Particolare attenzione è stata dedicata ai nuovi indirizzi strategici adottati dalla Provincia di Latina attraverso il decreto del 6 maggio 2026, che rafforza il percorso di valorizzazione della Regina Viarum attraverso governance territoriale, consolidamento del brand “Appia Regina Viarum – Provincia di Latina” e integrazione con il sistema economico, turistico e produttivo locale.

Subito dopo è intervenuto il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, che ha voluto sottolineare il valore strategico del progetto Appia per il sistema locale: «La Via Appia rappresenta un patrimonio identitario straordinario e una leva concreta di crescita per il territorio. Cultura, turismo ed economia della bellezza entrano oggi pienamente in un percorso condiviso di valorizzazione che trova nel brand Appia Regina Viarum uno strumento importante di promozione e competitività».

A seguire è intervenuto il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina Alessandro Betori, che ha evidenziato il forte valore identitario della Regina Viarum per la provincia pontina: «La Via Appia rappresenta un monumento identitario straordinario per questo territorio e deve continuare ad essere vissuta non soltanto come un patrimonio storico, ma come una grande infrastruttura culturale capace di unire territori, comunità e visioni di sviluppo».

Daniele Pili, in rappresentanza della Camera di Commercio Frosinone Latina, ha invece sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale e della costruzione di una rete stabile tra enti e territori: «Crediamo fortemente che oggi l’unione sia ciò che realmente può fare la differenza. Per questo la Camera di Commercio vuole stare accanto alla Provincia di Latina, agli organi istituzionali e a tutti i Comuni coinvolti in questo meraviglioso progetto. Proprio per questo il Presidente Acampora ha voluto avviare uno studio per analizzare concretamente le ricadute economiche e turistiche che questo progetto potrà generare sul territorio e sulle imprese locali».

Nel corso della tavola rotonda è intervenuta anche Carmela Parisi, fondatrice di DiversaMenteAgricola, che ha evidenziato il legame tra paesaggio agricolo, identità territoriale e valorizzazione culturale dell’Appia: «L’Appia rappresenta una infrastruttura culturale viva, capace ancora oggi di generare identità, connessioni e senso di appartenenza. Con il progetto “Co-EVO N.13” abbiamo voluto trasformare un prodotto simbolo del territorio in un racconto contemporaneo della Regina Viarum».

A chiudere gli interventi è stato Cosmo Mitrano, Presidente della VI Commissione regionale Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti della Regione Lazio, che ha evidenziato il valore strategico del progetto promosso dalla Provincia di Latina: «Creare il brand “Appia Regina Viarum” significa costruire un grande attrattore turistico nazionale e internazionale. Parliamo di posizionamento strategico del territorio, di una visione integrata capace di mettere insieme turismo culturale, economia del mare, monti, costa e infrastrutture. Questa è una strategia innovativa che può generare crescita economica, occupazione e sviluppo reale per tutta la provincia di Latina».

Mitrano ha inoltre sottolineato il valore innovativo del connubio tra il turismo lento e culturale della Via Appia e il turismo legato all’economia del mare, definendo il progetto «un modello capace di mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, professionisti, imprese e territori».

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, enti culturali, sistema economico e realtà territoriali sui temi della valorizzazione integrata del patrimonio, del turismo sostenibile e delle opportunità economiche legate al sistema Appia-mare.

In chiusura, il Presidente della Provincia Federico Carnevale ha rilanciato la visione strategica della Provincia di Latina sul futuro della Regina Viarum: «La Via Appia non può essere considerata soltanto un patrimonio storico da conservare. Deve diventare sempre più un grande corridoio culturale europeo, capace di mettere in connessione territori, comunità, economie, paesaggi e identità. Un’infrastruttura contemporanea fondata sulla mobilità lenta, sulla sostenibilità, sul turismo integrato e sulla valorizzazione delle eccellenze locali. La Provincia di Latina vuole essere protagonista di questa visione, consolidando una visione territoriale capace di guardare all’Europa attraverso cultura, innovazione e sviluppo sostenibile».