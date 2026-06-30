ATTUALITA'
Latina Lido, l’artista Tamara Monteverdi ripristina a Foce Del Duca la panchina dedicata al biologo Giancarlo Bovina
LATINA – E’ iniziato a Foce del Duca, sul lungomare sinistro di Latina, il lavoro di ripristino della panchina dedicata all’indimenticato biologo Giancarlo Bovina. L’autrice, Tamara Monteverdi, anche sfidando il grande caldo, ha iniziato questa mattina il lavoro di consolidamento pittorico della base che si trova di fronte al lago di Fogliano e nel giro di qualche giorno la panchina sarà completata.
“L’altra panchina – spiega in una nota il curatore di Mad, Fabio D’Achille – quella di fronte al mare, realizzata da Rita Forlenza, sarà a breve oggetto di un piccolo restyling con la pulizia di qualche graffito che l’ha parzialmente intaccata”.
ArtistINpanchina è un progetto del Comune di Latina nato nel 2021 in collaborazione con Loggia Industria Vernici.
ATTUALITA'
“Da Caffè Tubino a Caffè Turi Rizzo”, il nuovo libro di Paolo Iannuccelli racconta la crescita di Latina
Un viaggio tra memoria, sport e trasformazione del territorio. È in uscita il nuovo libro di Paolo Iannuccelli, dal titolo “Da Caffè Tubino a Caffè Turi Rizzo”, volume autobiografico che ripercorre il trasferimento dell’autore da Correggio a Latina e ripercorre, attraverso ricordi personali, la crescita della città negli anni del boom economico, intrecciando memoria personale e storia del territorio.
Giornalista e protagonista per decenni del basket italiano, Iannuccelli dedica il volume anche ai luoghi simbolo della sua vita e della pallacanestro pontina.
Ai microfono di Radio Immagine ha raccontato la nascita del libro e il legame che continua a unirlo a Latina e al territorio pontino:
Biografia dell’autore
Paolo Iannuccelli è nato a Correggio – provincia di Reggio Emilia – il 2 otobre 1953, vive tra Latna e Ponza. Frequenta da 37 anni l’isola di Ponza che considera la Patria del Cuore. Attualmente si occupa di editoria, comunicazione e sport. Una parte fondamentale e importante della sua vita è dedicata allo sport, nelle vesti di atleta, allenatore, dirigente, giornalista, organizzatore, promoter, consulente, sempre nella pallacanestro italiana ed europea. In carriera ha vinto sette campionati da coach, sette da presidente. Puntuale la presenza a Olimpiadi, Campionati del mondo, Europei, Nba e Ncca americana, play off di ogni serie, amante dei viaggi ha visitato più di cento paesi al mondo. Ha svolto lunga attvità di volontariato in strutture ospitanti persone in difficoltà, cercando di aiutare sempre deboli e oppressi. É membro del Panathlon Club International, del Lions Club Terre Pontine e della Unione Nazionale Veterani dello Sport. Nel basket è stato allievo di Asa Nikolic, uno dei più grandi allenatori europei di tutti i tempi. Nel giornalismo sportivo è stato seguito da Aldo Giordani, storico telecronista Rai, fondatore e direttore della rivista Superbasket. Ha collaborato con testate giornalistiche locali e nazionali, pubblicato fondamentali libri tecnici di basket e di storia contemporanea, costumi e tradizioni locali. L’origine del cognome Iannuccelli è antichissima, dal latino Ianua Coeli, la porta del cielo. Nasce nella leggendaria Arpinum, la splendida Civitas Ciceroniana – in Ciociaria – centro di alto livello culturale. Da parte materna il nonno Pasquale ha realizzato quattro note distillerie e due maglifici in Emilia.
ATTUALITA'
Rigenerazione urbana, a Latina apre uno sportello informativo per cittadini e professionisti
Da martedì 30 giugno il Comune di Latina attiverà uno sportello dedicato alla rigenerazione urbana per fornire informazioni e chiarimenti sull’applicazione della normativa regionale.
Il servizio sarà operativo ogni martedì, dalle 10 alle 12, presso gli uffici dell’Assessorato all’Urbanistica, con accesso da piazza del Popolo e da corso della Repubblica. A disposizione dei cittadini ci saranno l’assessore all’Urbanistica e il personale tecnico del servizio.
L’iniziativa nasce per offrire un punto di riferimento a cittadini, professionisti e operatori interessati a conoscere le opportunità previste dalla legge regionale sulla rigenerazione urbana e dalle recenti disposizioni approvate dal Consiglio comunale.
«La rigenerazione urbana rappresenta una sfida fondamentale per il futuro della città», spiega l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio. «L’obiettivo è riqualificare il patrimonio edilizio esistente senza consumare nuovo suolo, migliorando la qualità della vita e offrendo strumenti chiari a cittadini e professionisti».
Secondo Muzio, il costante aumento delle richieste di informazioni ricevute dagli uffici ha reso necessario l’avvio di un appuntamento settimanale dedicato, per favorire il dialogo con la cittadinanza e garantire maggiore trasparenza nell’applicazione della normativa.
Lo sportello si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale dopo il recepimento della legge regionale sulla rigenerazione urbana e la recente approvazione del regolamento sui cambi di destinazione d’uso.
ATTUALITA'
Sezze, l’associazione “Dei Lidano” prepara la benedizione dell’asino: appuntamento il 2 luglio
LATINA – A pochi giorni dalla sua costituzione, l’associazione “Dei Lidano”, le persone che portano il nome del santo setino ( meno di 100 in tutto il mondo), annuncia il primo appuntamento. In occasione della festa patronale del 2 luglio, ricorrenza che quest’anno coincide con i 1000 anni dalla nascita di San Lidano si terrà fuori dalla cattedrale di Santa Maria, la Benedizione dell’Asino.
Il giornalista Lidano Grassucci, tra i fondatori dell’associazione presieduta da Lidano Arduini, ha spiegato a Gr Latina in che cosa consisterà la cerimonia in programma per giovedì, e che avvia un percorso di difesa delle tradizioni.
“Le tradizioni si tramandano oralmente e con i modi di dire, c’è un vecchio adagio che dice che se ci sono tre Lidano si può battezzare un asino, allora noi il 2 luglio, giorno di San Lidano, davanti alla cattedrale di Santa Maria a Sezze procederemo, essendo più di tre Lidano, al battesimo di un asino. È goliardia ma è anche un ricordo – spiega Grassucci – perché San Lidano era un monaco dell’abbazia di Montecassino che si è trasferito in questa zona e ha cristianizzato le paludi pontine riuscendo a rendere cristiani anche gli animali. Quindi questa è la metafora del detto che noi rinverdiamo. Una cerimonia laica che serve soltanto a tirare il filo della tradizione e a rendere evidente e spettacolare un modo di agire e di pensare e naturalmente segnala anche la rarità di questo nome, per cui è difficile trovarne tre tutti insieme di Lidano e altrettanto difficile battezzare un asino. Siccome però noi siamo parecchi Lidano, abbiamo la forza di poter battezzare un asino”.
L’Associazione “dei Lidano”, cui può aderire chiunque si riconosca nei suoi valori anche goliardici, e nei suoi obiettivi, è stata fondata tra gli altri da Lillo Lascafarola, al secolo Lidano Berti, che proprio in dialetto ci ha raccontato la cerimonia dell’asino
Nel gruppo dei fondatori figurano anche Lidano Caldarozzi, comandante attuale della Polizia Locale di Sezze soprannominato Lillo Garibaldi, l’ex comandante degli allora Vigili Urbani di Latina Lidano Marchionne, conosciuto come Lillo Mezzapagnotta, da Lidano Grassucci, Lillo Lagattuccia. Il Presidente è Lidano Arduini. Hanno già aderito una cinquantina di Lidano, anche in Australia e negli Stati Uniti, e il sindaco attuale di Sezze Lidano Lucidi.
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