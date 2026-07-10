ATTUALITA'
Bombe sulla linea Roma_Napoli, il grazie del sindaco di Formia: “Emergenza delicata risolta con estrema rapidità”
FORMIA – Il Comune di Formia esprime il più sentito ringraziamento a tutte le persone che, con professionalità, competenza e straordinario spirito di servizio, hanno consentito di portare a termine con successo le delicate operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei dieci ordigni bellici rinvenuti nel cantiere della pubblica fognatura di via Ferrucci. Lo fa il sindaco Gianluca Taddeo che ha seguito personalmente l’intera gestione dell’emergenza, rimanendo sul posto dall’inizio alla conclusione delle operazioni e mantenendo un costante raccordo con la Prefettura di Latina, il Centro Coordinamento Soccorsi e tutte le autorità impegnate, per monitorare ogni fase dell’intervento e garantire il massimo supporto dell’Amministrazione comunale.
Il primo cittadino – si legge in una nota – desidera rivolgere un particolare ringraziamento alla Prefettura di Latina, che ha coordinato l’intera emergenza attraverso il Centro Coordinamento Soccorsi, agli artificieri del XXI Reggimento Genio Guastatori di Caserta per l’elevatissima professionalità dimostrata durante le operazioni di recupero e trasporto degli ordigni, alla Questura di Latina, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale di Formia, al personale sanitario della Croce Rossa, alla Protezione Civile, a Rete Ferroviaria Italiana, al personale del Comune di Formia e a tutti gli enti che hanno contribuito alla riuscita dell’intervento.
“La sicurezza dei cittadini è stata la priorità assoluta in ogni fase dell’operazione – ha dichiarato il Sindaco Gianluca Taddeo – Ho voluto seguire personalmente, in prima linea, tutte le operazioni, dal momento del rinvenimento degli ordigni fino alla loro completa rimozione, condividendo con la Prefettura e con tutte le autorità competenti ogni fase di questo delicato intervento. La perfetta sinergia fra tutte le istituzioni coinvolte ha consentito di affrontare e risolvere un’emergenza particolarmente delicata con efficienza, rapidità e senza alcuna conseguenza per la popolazione. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Formia desidero esprimere la più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno operato con competenza, senso del dovere e grande spirito di servizio, garantendo il buon esito delle operazioni”.
Il Comune di Formia rivolge inoltre un ringraziamento ai cittadini per la collaborazione dimostrata e per il rispetto delle disposizioni adottate durante lo svolgimento delle operazioni, contribuendo al regolare svolgimento delle attività.
ATTUALITA'
Inaugurato il nuovo commissariato di Polizia di Fondi. La nuova sede nell’area del Mof
FONDI – Si è svolta questa mattina a Fondi, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza, realizzata su un’area del Mercato Ortofrutticolo di Fondi.
Dopo i saluti istituzionali del Questore di Latina Fausto Vinci, del Presidente del Mercato Ortofrutticolo di Fondi Bernardino Quattrococchi e del Sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale, ha preso la parola il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha dichiarato:
“L’inaugurazione della nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fondi rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella legalità e nella presenza dello Stato accanto ai cittadini. Un presidio moderno ed efficiente, che testimonia l’impegno costante del Governo nel rafforzare la prevenzione e il contrasto alla criminalità e conferma l’attenzione verso i territori. Il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato merita di essere sostenuto anche con strutture, tecnologie e strumenti adeguati per svolgere al meglio il loro servizio a tutela della collettività”.
Una sala del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza è stata intitolata alla memoria del Sovrintendente della Polizia di Stato Enzo Marino, Medaglia d’Oro al Valor Civile, esempio di dedizione, senso del dovere e di servizio reso alla collettività. La targa commemorativa è stata scoperta alla presenza dei familiari.
ATTUALITA'
Radio Immagine, 50 anni di vita. Premiata tra le 100 radio italiane più longeve
LATINA – Radio Immagine ha partecipato all’edizione 2026 del RadioTv Forum di Aeranti-Corallo alla presenza, tra gli altri, del Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Editoria Alberto Barachini e del Commissario Agcom Laura Aria. E’ stata l’occasione per celebrare una ricorrenza di particolare rilievo per il sistema radiotelevisivo italiano: il cinquantesimo anniversario della sentenza n. 202 della Corte costituzionale del 28 luglio 1976, che ha posto fine al monopolio statale. La nascita delle radio locali ha così portato a una nuova stagione di libertà, pluralismo e partecipazione.
Nel corso del Forum è stato ripercorso il contributo che, in mezzo secolo di attività, radio e televisioni locali hanno offerto al Paese, affermandosi come presidio dell’informazione di prossimità, della valorizzazione dei territori e del pluralismo, oltre che come punto di riferimento per i cittadini anche nelle principali situazioni di emergenza.
Durante i lavori aperti dal coordinatore Aeranti-Corallo e presidente Aeranti Marco Rossignoli sono stati approfonditi i temi della tutela della FM, dello sviluppo del DAB+, della pianificazione delle reti digitali, della gestione delle interferenze transfrontaliere e della presenza della radio nei sistemi digitali delle automobili connesse.
Radio Immagine, storica emittente di Latina, oggi capitana del gruppo Mondo Radio di cui fanno parte anche Radio Latina e Radio Luna, è stata premiata tra le 100 radio “libere” italiane che hanno compiuto 50 anni. Per l’editore, Giuliano Radicioli e per l’Amministratrice Unica dell’azienda, Tamara Zamperin che ha ritirato la targa, una grande soddisfazione da condividere con gli ascoltatori del Gruppo radiofonico che oggi ha ampliato la sua azione con l’acquisizione del sito Lunanotizie.it, e le due web radio, Radio Immagine Tv e Radio Latina Tv.
ATTUALITA'
A Gaeta festa per i dieci anni di presenza dell’arcivescovo Monsignor Luigi Vari
GAETA – Giovedì 9 luglio, alle 19, la comunità ecclesiale di Gaeta si riunirà presso il Santuario della Madonna della Civita a Itri per una solenne celebrazione dell’Eucaristia in occasione del X anniversario dell’inizio del ministero di S.E. Mons. Luigi Vari nella Chiesa diocesana, iniziato il 9 luglio 2016 dopo l’ordinazione episcopale avvenuta il 21 giugno a Valmontone.
Il Vicario Generale, monsignor Mariano Parisella, ha sottolineato come questo anniversario sia per tutti i battezzati della diocesi un’occasione preziosa per riconoscersi Chiesa. Ringraziare per il dono del Vescovo significa ravvisare in lui la presenza viva della bontà, della misericordia e della sollecitudine di Cristo Buon Pastore, che con premura ha cura di tutti attraverso l’azione di coloro che sono scelti e consacrati per il ministero nella Chiesa.
“In questi dieci anni la diocesi di Gaeta ha ricevuto molto dalla predicazione di monsignor Vari, sempre illuminata dalla Parola di Dio, di cui l’Arcivescovo è appassionato e competente studioso, e dalla sua guida pastorale, sempre orientata da uno stile di ascolto, accoglienza e discernimento comunitario”, dicono i fedeli.
La Santa Messa al Santuario della Civita sarà il momento in cui la diocesi esprimerà la più viva gratitudine al Pastore per il suo generoso spendersi. Sarà anche l’occasione per accogliere nuovamente il suo forte invito ad amare profondamente la Chiesa di Gaeta, impegnandosi con la propria santità personale a cancellarne le rughe e — come ha chiesto lo stesso Arcivescovo — a “volerla bella, con tutta l’anima”.
Più Letti
-
NOTIZIARI1 ora fa
GR Latina – 10 luglio 2026 ore 19
-
NOTIZIARI5 ore fa
GR Latina – 10 luglio 2026 ore 15
-
NOTIZIARI8 ore fa
GR Latina – 10 luglio 2026 ore 12
-
NOTIZIARI13 ore fa
GR Latina – 10 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 9 luglio 2026 ore 17
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 9 luglio 2026 ore 12
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 9 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 8 luglio 2026 ore 18