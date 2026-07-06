SPORT
Zhero Triathlon Latina protagonista agli Italiani Youth con Maria Bertesteanu, Matteo Carturan, Viola Formaggio e Alessandro Bianchi
LATINA – Giovani atleti del Triathlon crescono a Latina. Sono quelli di Zhero Triathlon Latina, protagonisti ai Campionati Italiani Youth disputati a Lovadina, in provincia di Treviso, impegnati sia nelle prove individuali e sia nella spettacolare Mixed Relay. Accompagnati dal coach Alessio Lucon, i quattro portacolori del club pontino, Maria Bertesteanu, Matteo Carturan, Viola Formaggio e Alessandro Bianchi, tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, hanno affrontato venerdì i Campionati Italiani individuali delle categorie Youth A e Youth B.
Sabato è stata invece la volta della Mixed Relay, una delle gare più spettacolari del programma. Ciascun atleta ha completato un mini triathlon composto da 300 metri di nuoto, 10 chilometri di ciclismo e 2,5 chilometri di corsa, contribuendo alla prestazione della squadra in una competizione che ha visto al via le migliori società italiane. La manifestazione si è conclusa domenica con la Coppa delle Regioni, disputata con la stessa formula della staffetta. A rappresentare la Zhero Triathlon Latina è stata Maria Bertesteanu, convocata nella selezione del Lazio insieme ai migliori atleti regionali della categoria.
“Abbiamo scritto, ancora una volta, un piccolo capitolo della storia sportiva della nostra città – commenta il coach Alessio Lucon –. Per la prima volta da quando è stata introdotta la formula della Mixed Relay, una squadra di Latina ha preso parte a questa competizione. È una grande soddisfazione per i ragazzi, per la società e per tutta la nostra città. I nostri atleti hanno dato il massimo, confrontandosi con i migliori giovani triatleti provenienti da tutta Italia, e sono certo che porteranno con sé un importante bagaglio di esperienza per il loro percorso di crescita sportiva”.
La stagione, però, non si ferma. I ragazzi delle categorie giovanili maggiori proseguiranno la preparazione in vista del Triathlon Sprint di Bracciano, ultima prova del Campionato Regionale Lazio. Nel frattempo continua anche l’attività dedicata ai più giovani con lo Zhero Triathlon Training Camp, in programma ogni lunedì e giovedì fino al 30 luglio. L’iniziativa è aperta a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni che desiderano avvicinarsi al mondo del triathlon, impararne le basi e vivere un’esperienza di sport, divertimento e crescita.
IN EVIDENZA
Arriva anche “Padel in Piazza” ieri al via l’edizione 2026
Ha preso il via ieri, 4 luglio, l’edizione 2026 di “Padel in Piazza – Latina”, la manifestazione che porta nel cuore della città sport, spettacolo e intrattenimento per tutte le età.
Dopo l’apertura del Villaggio dello Sport con il basket, Piazza del Popolo ospita ora anche il padel, protagonista di un ricco calendario di tornei, eventi e iniziative pensate per animare il centro cittadino per tutto il mese di luglio.
L’evento è promosso dalla società Pad & Fit 4.0 di Marco Lucia e dagli avvocati Emilio Cerci, Marco Gubitosa e Alessandro Paletta, con il patrocinio del Comune di Latina e la collaborazione di ASI.
Tra le novità dell’edizione 2026 c’è anche “Burraco sotto le stelle”, un torneo organizzato all’interno del campo di padel per coinvolgere un pubblico sempre più ampio e rendere la manifestazione un’occasione di incontro e socializzazione aperta a tutte le generazioni.
L’obiettivo degli organizzatori è confermare e superare il successo dello scorso anno, quando l’iniziativa richiamò migliaia di visitatori, trasformando Piazza del Popolo in un grande Villaggio dello Sport.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Basket in piazza, i risultati della 4° giornata. Pasta la Forza e Never Stop a punteggio pieno dopo due turni
Pasta La Forza e Never Stops sono le prime formazioni a punteggio pieno del Torneo Città di Latina. Guidano il Girone A nelle categorie Senior e Junior, dopo aver battuto rispettivamente Monium (100-75) e Cosmari (53-74) alla seconda giornata della manifestazione, conosciuta come anche come Basket in Piazza e che da questa edizione è anche Memorial Emmanuel Miraglia. Le squadre vincitrici riceveranno il Trofeo Terna, che vorrà anche ricordare la figura del cestista pontina Walter Vigna.
Alla Gelit BIP Arena la settimana si chiude con gli incontri di domenica 5 luglio: ore 19.30 Junior Girone B GlobalTel – New Age Erborist e alle 21.30 Senior Girone B Carrozzeria Falcone – Fisiocare Fisioterapia e Osteopatia.
Pasta La Forza-Monium 100-75 (23-19; 24-14: 28-16; 25-26)
Pasta La Forza: Zangara 13, Ingallina 20, Donato, Guerra 4, Angelori 9, Bottoni 15, Lunardi 17, Zappone 4, Niyonkuru 18. Coach: Caldarozzi
Monium: Morgante 11, Magli 20, Zanier C., Bellato, Grazioli 10, Pistilli, Zanier A. 25, Di Gregorio 9. Coach: Colarullo-Riva
Arbitri: Rizzuto-Finotti
Ufficiali: Caporossi-Ceccarelli
Ritmi alti ed equilibrio nel primo quarto alla Gelit BIP Arena tra Pasta La Forza e Monium. Le due squadre rispondono colpo su colpo e nessuna riesce a prendere il largo. A spezzare l’equilibrio nel finale ci pensa Bottoni, che realizza due triple consecutive e permette ai ragazzi di coach Caldarozzi di chiudere la prima frazione avanti 23-19.
Il secondo quarto si apre sulla stessa falsariga, con Pasta La Forza saldamente in controllo del ritmo della gara. Monium, rispetto ai primi dieci minuti, fatica a trovare continuità al tiro e vede abbassarsi le proprie percentuali. I padroni di casa ne approfittano con grande cinismo: Angelori e Ingallina colpiscono dall’arco con due triple consecutive che valgono il massimo vantaggio di +14. All’intervallo lungo il tabellone segna 47-33.
Al rientro dagli spogliatoi Pasta La Forza alza ulteriormente il livello della propria prestazione. Ingallina e Nyonkuru aprono il terzo quarto con due triple consecutive, che indirizzano definitivamente la sfida e mettono in grande difficoltà Monium. Il solo Magli prova a tenere a galla i suoi, ma non basta ad arginare una Pasta La Forza praticamente impeccabile. La formazione di coach Caldarozzi continua a spingere senza abbassare l’intensità e, grazie a un attacco efficace e preciso, chiude il terzo periodo con un rassicurante vantaggio di 75-49.
L’ultimo quarto è pura gestione per Pasta La Forza, che controlla senza affanni il largo vantaggio accumulato e conduce il match fino alla sirena finale, conquistando una vittoria netta e mai realmente in discussione. Finisce 100-75.
Cosmari-Never Stops 53-74 (1-19; 14-14; 17-19; 21-22)
Cosmari: Rotondo 3, Nanni 3, Ricci 1, Cardarelli 3, Bauco 7, Pettinelli 4, Flori, Cardoso Valdez, Penazzi 9, Di Mascolo V., Maliziola 19, Bisconti 5, Di Mascolo E. 3. Coach. Fabiani-Di Mascolo
Never Stops: Orsini 1, Bagni Leo., Coronini, Zamparo 5, Bagni Lor. 3, Galli 3, Goffredo 8, Cardosi, Fusco 10, Masci 16, Giannone 4, Cuevas 9, Ghirotto 15. Coach. Bagni-Caldarozzi
Arbitri: Rizzuto-Delfino
Ufficiali: Caporossi-Ceccarelli
Il primo quarto alla Gelit BIP Arena fra Cosmari e Never Stops racconta subito quello che sarà la gara. Cosmari fa fatica a costruire trame di gioco per andare a canestro, mentre il quintetto del duo Bagni-Caldarozzi mostra quel qualcosa in più che gli permette di andare al riposo con un ampio vantaggio: 19-1. Nel secondo quarto ci provano Bauco e Bisconti a dare la scossa a Cosmari. Never Stops continua a far la voce grossa, sfruttando sempre la fisicità di Ghirotto e le giocate sotto canestro di Cuevas e Masci. Una cosa che consente alla rosa in canotta nero-gialla di andare all’intervallo lungo sul 15-35. Nel terzo quarto è senz’altro più deciso il rientro in campo di Cosmari. Questa volta è Dylan Maliziola a provare a dare la carica ai suoi verso un’ipotetica rimonta. Un paio di giocate sotto canestro e un tiro da tre messo a segno sembrano rimettere in gara il roster di coach Fabiani. Il vantaggio di Never Stops però è facilmente gestibile. Nell’ultimo quarto Cosmari continua a provare il suo forcing finale. Maliziola mette a segno un’altra tripla, ma il vantaggio di Never Stops si conferma troppo ampio per ipotizzare una rimonta. Finisce 74-53 a favore di Never Stops.
SPORT
Volley, Cisterna scelta per l’Europeo U18 maschile, la società: “Orgoglio”. L’elogio di Manfredi
CISTERNA – La FIPAV sceglie ancora Cisterna. Il Palasport di via Delle Province ospiterà dal 7 al 15 luglio le gare del Campionato Europeo Under 18 maschile: dopo le amichevoli della Nazionale Seniores del 2021, e le gare di qualificazione all’Europeo Under 22 del 2025, adesso sarà tempo di un altro grande appuntamento. L’assegnazione della manifestazione continentale per Cisterna e per il Cisterna Volley rappresenta un motivo di soddisfazione e orgoglio.
Sedici le nazioni partecipanti, divise in due gironi da otto: a Cisterna si giocherà la Pool 2 che comprende oltre alla Francia campione in carica, anche Belgio, Bulgaria, Cechia, Spagna, Germania, Romania e Olanda (la Pool 1 con Italia, Polonia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia, Slovenia e Islanda è in programma a Porto San Giorgio).
Le prime due classificate nelle rispettive Pool si sfideranno (a Porto San Giorgio) per la conquista del titolo europeo. Col presidente della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) Giuseppe Manfredi abbiamo parlato di volley in generale, del valore del torneo continentale e della qualità del movimento giovanile, ma anche del ruolo di Cisterna, della crescita del territorio e del futuro del club nel panorama nazionale.
“Ogni volta che torno a Cisterna lo faccio con grande piacere, perché trovo una realtà che lavora con serietà, competenza e grande passione. È una società che non investe soltanto nell’aspetto tecnico, ma dedica grande attenzione anche all’organizzazione, alla programmazione e alla crescita complessiva del proprio progetto. Sono caratteristiche indispensabili per una società moderna e rappresentano un valore aggiunto per tutto il movimento pallavolistico italiano. Per questo è sempre un piacere essere qui e vedere da vicino i progressi che vengono compiuti anno dopo anno”, ha dichiarato Manfredi aggiungendo che “Cisterna rappresenta un esempio di come una collaborazione continua tra territorio e Federazione possa produrre risultati concreti. Già lo scorso anno, con le qualificazioni dell’Europeo Under 22 e le gare disputate qui, avevamo avuto la conferma della qualità del lavoro svolto. Oggi ospitare una parte della fase finale dell’Europeo Under 18 è un ulteriore riconoscimento all’impegno, alla competenza e alla passione con cui dirigenti, istituzioni e società stanno lavorando. Voglio rivolgere loro i miei complimenti perché stanno contribuendo concretamente alla crescita della pallavolo italiana. Credo – conclude il presidente della Fipav – che il percorso del Cisterna Volley sia sotto gli occhi di tutti. Sta crescendo attraverso una programmazione seria e ben strutturata, senza cercare scorciatoie. Ma c’è un aspetto che mi rende particolarmente orgoglioso: la fiducia data ai giovani italiani. Vedere tanti ragazzi trovare spazio nel massimo campionato, crescere, contribuire ai risultati della squadra e raggiungere obiettivi importanti come la salvezza dimostra che investire sui talenti del nostro Paese è la strada giusta. È un motivo di soddisfazione non solo per la Federazione, ma per tutto il movimento”.
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