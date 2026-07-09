APPUNTAMENTI
San Felice Circeo ospita il Vittoria for Women Tour: visite senologiche gratuite l’11 e 12 luglio
Fa tappa anche quest’anno a San Felice Circeo il Vittoria for Women Tour, il progetto itinerante dedicato alla prevenzione delle patologie oncologiche femminili.
L’appuntamento è in programma venerdì 11 e sabato 12 luglio al Bora Bora Beach Club, dove sarà allestito il VittoriaBus, un centro mobile di prevenzione che offrirà gratuitamente visite senologiche e consulenze personalizzate grazie alla collaborazione con i medici della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
L’iniziativa, organizzata da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby e le sezioni provinciali della LILT, sarà ospitata nell’ambito del Trofeo Italiano di Beach Rugby.
Oltre alle visite gratuite, le partecipanti potranno ricevere indicazioni sui percorsi di prevenzione più adatti alla propria età e ai fattori di rischio, oltre a informazioni sulla salute femminile e sulla menopausa.
Durante l’evento sarà inoltre promossa una raccolta fondi a sostegno della campagna Nastro Rosa, dedicata alla prevenzione del tumore al seno.
APPUNTAMENTI
Latina, comicità e spettacolo sul lungomare: Martufello protagonista all’Appeal Beach
Una serata all’insegna della comicità e dell’intrattenimento immersi nella cornice del Parco Nazionale del Circeo. È quella in programma venerdì 10 luglio, dalle 18, all’Appeal Beach – Prima Oasi a Sinistra, sul lungomare di Latina.
Protagonista dell’evento sarà Martufello, che porterà sul palco uno spettacolo tra ironia, racconti e riflessioni, ispirato al tema “Quando la natura fa da palcoscenico, le emozioni diventano spettacolo”.
Ad affiancarlo ci saranno anche Rocco Borsalino, con il suo spettacolo di Hypnoticabaret, che unisce ipnosi e comicità coinvolgendo direttamente il pubblico, e il duo I Sequestrattori, formato da Barbara e Cristiano.
L’iniziativa propone un pomeriggio e una serata dedicati al divertimento, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso spettacoli dal vivo in uno dei luoghi più suggestivi del litorale pontino.
L’appuntamento è a ingresso libero, a partire dalle ore 18.
APPUNTAMENTI
Sabaudia, “Libri nel Parco” torna con Angela Torri e Andrea Bavecchi: protagonista il graphic novel “Oltre”
Prosegue la dodicesima edizione di “Libri nel Parco – Quando la cultura incontra la natura”, la rassegna organizzata dall’associazione Sabaudia Culturando APS con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Sabaudia. Il terzo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 21.30 al Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” di Sabaudia.
Ospiti della serata saranno Angela Torri e Andrea Bavecchi, autori del graphic novel Oltre, dedicato alla Prima Guerra Mondiale. L’opera racconta il conflitto attraverso una prospettiva umana, affrontando i temi della memoria, della pace e del ricordo. A dialogare con gli autori sarà il giornalista Antonio Bertizzolo, che guiderà l’incontro approfondendo il valore del graphic novel come strumento di divulgazione storica e culturale. L’iniziativa si inserisce nel calendario estivo della rassegna, che continua a proporre incontri con autori di rilievo nazionale.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
APPUNTAMENTI
Festa della Mietitura, al via la X edizione con dodici serate: si comincia il 9 luglio con la parata dei trattori
LATINA – Dieci edizioni di storia, tradizione e comunità. La Festa della Mietitura di Chiesuola celebra l’anniversario, confermandosi come uno degli appuntamenti estivi più attesi del territorio pontino e un punto di riferimento per la valorizzazione della cultura rurale, delle tradizioni agricole e dell’identità locale.
Dal 9 al 20 luglio 2026, cittadini e visitatori potranno partecipare a un ricco programma di iniziative, tutte a ingresso gratuito, pensato per coinvolgere persone di ogni età. Cultura, spettacolo, gastronomia, musica, folklore e intrattenimento animeranno dodici giornate all’insegna della convivialità e della riscoperta delle radici del territorio, in un’edizione speciale che celebra dieci anni di crescita, partecipazione e impegno condiviso.
Ogni giorno, a partire dalle 18.30, il palco ospiterà le esibizioni delle scuole di danza e delle associazioni sportive locali, insieme a dibattiti, presentazioni di libri con autori del territorio, spettacoli di cabaret, concerti e performance musicali e folkloristiche. Non mancheranno le tradizionali mostre statiche di trattori e auto d’epoca, così come l’attesa rievocazione storica della trebbiatura del grano, simbolo dell’identità agricola della pianura pontina.
Ampio spazio sarà dedicato anche al divertimento, con tornei di burraco, briscola e biliardino aperti a tutti. Le serate proseguiranno poi con le migliori orchestre spettacolo, mentre nell’area pub si alterneranno cover e tribute band del territorio, proponendo un viaggio musicale tra pop, rock e grandi successi della musica italiana e internazionale. Per i più piccoli sono in programma ludoteca, laboratori ludico-didattici e coinvolgenti appuntamenti di baby dance.
La Festa della Mietitura conferma anche quest’anno la propria attenzione alla solidarietà. Tra gli appuntamenti più significativi figura infatti la tradizionale serata benefica, durante la quale sarà promossa una raccolta fondi a sostegno dell’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, sezione di Latina. Da sempre impegnata nella promozione e nel sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie del sangue, AIL affianca quotidianamente pazienti e famiglie lungo tutto il percorso della malattia attraverso servizi di assistenza dedicati, con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.
Un’edizione che si preannuncia ancora una volta ricca di emozioni, capace di unire tradizione, cultura, divertimento e solidarietà, confermando la Festa della Mietitura di Chiesuola come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pontina.
Ne abbiamo parlato su Radio Immagine e per Gr Latina con Fabrizio Giona, portavoce della festa della Mietitura
Tra le attività di spicco di questa decima edizione:
– l’inaugurazione, prevista il 9 luglio alle ore 20.00 con il raduno e successiva parata dei trattori d’epoca e delle Majorette Blue Twirling Città di Latina, accompagnate dalla Banda “A. Ponchielli” di Latina;
– la parata e il concerto della Fanfara dei Bersaglieri “Michele Lugaresi” di Guidonia Montecelio;
– il Cabaret Show con La Signora Gilda (16 luglio) e Enzo Salvi (20 luglio);
– la quarta edizione del Chiesuola Summer Fest, con i concerti gratutiti delle migliori cover e tribute band della provincia di Latina;
– la serata speciale con ospite l’Orchestra Matteo Tarantino, in programma il 13 luglio alle ore 21.
– Il raduno del Vespa Club l’11 e il 12 luglio;
– i tornei di Burraco (16 luglio), Briscola (17 luglio) e Biliardino (18 luglio) con premi in palio;
– la rievocazione storica della trebbiatura del grano con mezzi e tecniche dell’epoca in programma il 19 luglio dalle ore 18.30, accompagnata dall’esibizione del gruppo Leone Rampante degli Sbandieratori di Cori;
– la processione notturna con i trattori d’epoca e la Madonna del Rosario di Chiesuola, prevista il 18 luglio con partenza alle ore 20.00;
– l’esposizione delle auto d’epoca a cura del Circolo Pontino della Manovella, in programma il 19 luglio a partire dalle ore 19.00;
– la proiezione su ledwall con telecronaca di tutte le partite del Campionato del mondo di calcio;
– le esposizioni dei prodotti tipici del territorio con tre appuntamenti di degustazione di Vini e Oli del territorio a cura di Confagricoltura Latina.
Il programma completo di tutte le attività è consultabile al link: https://bit.ly/4wroyVh
«Raggiungere la decima edizione della Festa della Mietitura rappresenta per noi un traguardo di grande valore e motivo di orgoglio. In questi dieci anni la manifestazione è cresciuta grazie all’entusiasmo dei volontari, alla partecipazione della comunità e al sostegno di tutti coloro che hanno creduto in un progetto nato per custodire e tramandare la memoria del nostro territorio. La Festa della Mietitura continua a essere un’occasione per celebrare la terra, il lavoro contadino e quei gesti antichi che hanno contribuito a costruire l’identità della pianura pontina. Non è soltanto una rievocazione storica, ma un momento di incontro tra generazioni, in cui tradizioni, cultura, gastronomia e spettacolo si uniscono per raccontare il valore delle nostre radici e della vocazione agricola che ancora oggi caratterizza il territorio di Latina. Questo decennale rappresenta anche un nuovo punto di partenza: vogliamo continuare a valorizzare il patrimonio culturale e produttivo locale, coinvolgendo sempre più famiglie, giovani e visitatori in un’esperienza capace di rafforzare il senso di comunità e di guardare al futuro senza dimenticare il passato. Invitiamo tutti a partecipare a questa edizione speciale e a festeggiare insieme dieci anni di storia, tradizione e condivisione”. È il commento dell’Associazione di Promozione Sociale Chiesuola.
La decima edizione della Festa della Mietitura è promossa dall’Associazione di Promozionale Sociale Chiesuola con il patrocinio di: Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina, Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e Confagricoltura Latina.
La festa si svolge in Strada della Chiesuola, 108 (fronte chiesa) – Latina. Ingresso libero e gratuito.
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