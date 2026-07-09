A Gaeta festa per i dieci anni di presenza dell’arcivescovo Monsignor Luigi Vari

GAETA – Giovedì 9 luglio, alle 19, la comunità ecclesiale di Gaeta si riunirà presso il Santuario della Madonna della Civita a Itri per una solenne celebrazione dell’Eucaristia in occasione del X anniversario dell’inizio del ministero di S.E. Mons. Luigi Vari nella Chiesa diocesana, iniziato il 9 luglio 2016 dopo l’ordinazione episcopale avvenuta il 21 giugno a Valmontone.

Il Vicario Generale, monsignor Mariano Parisella, ha sottolineato come questo anniversario sia per tutti i battezzati della diocesi un’occasione preziosa per riconoscersi Chiesa. Ringraziare per il dono del Vescovo significa ravvisare in lui la presenza viva della bontà, della misericordia e della sollecitudine di Cristo Buon Pastore, che con premura ha cura di tutti attraverso l’azione di coloro che sono scelti e consacrati per il ministero nella Chiesa.

“In questi dieci anni la diocesi di Gaeta ha ricevuto molto dalla predicazione di monsignor Vari, sempre illuminata dalla Parola di Dio, di cui l’Arcivescovo è appassionato e competente studioso, e dalla sua guida pastorale, sempre orientata da uno stile di ascolto, accoglienza e discernimento comunitario”, dicono i fedeli.

La Santa Messa al Santuario della Civita sarà il momento in cui la diocesi esprimerà la più viva gratitudine al Pastore per il suo generoso spendersi. Sarà anche l’occasione per accogliere nuovamente il suo forte invito ad amare profondamente la Chiesa di Gaeta, impegnandosi con la propria santità personale a cancellarne le rughe e — come ha chiesto lo stesso Arcivescovo — a “volerla bella, con tutta l’anima”.