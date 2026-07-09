ATTUALITA'
A Gaeta festa per i dieci anni di presenza dell’arcivescovo Monsignor Luigi Vari
GAETA – Giovedì 9 luglio, alle 19, la comunità ecclesiale di Gaeta si riunirà presso il Santuario della Madonna della Civita a Itri per una solenne celebrazione dell’Eucaristia in occasione del X anniversario dell’inizio del ministero di S.E. Mons. Luigi Vari nella Chiesa diocesana, iniziato il 9 luglio 2016 dopo l’ordinazione episcopale avvenuta il 21 giugno a Valmontone.
Il Vicario Generale, monsignor Mariano Parisella, ha sottolineato come questo anniversario sia per tutti i battezzati della diocesi un’occasione preziosa per riconoscersi Chiesa. Ringraziare per il dono del Vescovo significa ravvisare in lui la presenza viva della bontà, della misericordia e della sollecitudine di Cristo Buon Pastore, che con premura ha cura di tutti attraverso l’azione di coloro che sono scelti e consacrati per il ministero nella Chiesa.
“In questi dieci anni la diocesi di Gaeta ha ricevuto molto dalla predicazione di monsignor Vari, sempre illuminata dalla Parola di Dio, di cui l’Arcivescovo è appassionato e competente studioso, e dalla sua guida pastorale, sempre orientata da uno stile di ascolto, accoglienza e discernimento comunitario”, dicono i fedeli.
La Santa Messa al Santuario della Civita sarà il momento in cui la diocesi esprimerà la più viva gratitudine al Pastore per il suo generoso spendersi. Sarà anche l’occasione per accogliere nuovamente il suo forte invito ad amare profondamente la Chiesa di Gaeta, impegnandosi con la propria santità personale a cancellarne le rughe e — come ha chiesto lo stesso Arcivescovo — a “volerla bella, con tutta l’anima”.
ATTUALITA'
Radio Immagine, 50 anni di vita. Premiata tra le 100 radio italiane più longeve
LATINA – Radio Immagine ha partecipato oggi all’edizione 2026 del RadioTv Forum di Aeranti-Corallo alla presenza, tra gli altri, del Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Editoria Alberto Barachini e del Commissario Agcom Laura Aria. E’ stata l’occasione per celebrare una ricorrenza di particolare rilievo per il sistema radiotelevisivo italiano: il cinquantesimo anniversario della sentenza n. 202 della Corte costituzionale del 28 luglio 1976, che ha posto fine al monopolio statale della radiodiffusione in ambito locale, aprendo una nuova stagione di libertà, pluralismo e partecipazione.
Nel corso del Forum è stato ripercorso il contributo che, in mezzo secolo di attività, radio e televisioni locali hanno offerto al Paese, affermandosi come presidio dell’informazione di prossimità, della valorizzazione dei territori e del pluralismo, oltre che come punto di riferimento per i cittadini anche nelle principali situazioni di emergenza.
Durante i lavori aperti dal coordinatore Aeranti-Corallo e presidente Aeranti Marco Rossignoli sono stati approfonditi i temi della tutela della FM, dello sviluppo del DAB+, della pianificazione delle reti digitali, della gestione delle interferenze transfrontaliere e della presenza della radio nei sistemi digitali delle automobili connesse.
Radio Immagine, storica emittente di Latina, oggi capitana del gruppo Mondo Radio di cui fanno parte anche Radio Latina e Radio Luna, è stata premiata tra le 100 radio “libere” italiane che hanno compiuto 50 anni. Per l’editore, Giuliano Radicioli e per l’Amministratrice Unica dell’azienda, Tamara Zamperin che ha ritirato la targa, una grande soddisfazione da condividere con gli ascoltatori del Gruppo radiofonico che oggi ha ampliato la sua azione con l’acquisizione del sito Lunanotizie.it, e le due web radio, Radio Immagine Tv e Radio Latina Tv.
ATTUALITA'
Latina al centro dell’innovazione nazionale, oggi il convegno su Intelligenza artificiale
E’ incorso presso il foyer del teatro comunale “Gabriele D’Annunzio” il convegno nazionale “Latina e la costruzione di un ecosistema nazionale dell’innovazione”. Il convegno vede la partecipazione straordinaria dell’onorevole Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Innovazione tecnologica e alla trasformazione digitale, a testimonianza della massima attenzione del Governo verso il percorso intrapreso dalla città.
Il cuore del progetto risiede nella rifunzionalizzazione del patrimonio industriale e infrastrutturale del territorio. L’ambizione del Comune è quella di candidare il sito storico della ex centrale nucleare a diventare un polo nazionale dell’Intelligenza Artificiale, del Quantum Computing e della gestione dei dati attraverso infrastrutture di Cloud Nazionale.
L’evento, promosso dal Comune di Latina con il patrocinio di Regione Lazio e Provincia di Latina, organizzato dal consigliere comunale Alessandro Porzi, presidente della commissione Ambiente, segna l’avvio di una visione strategica a lungo termine per inserire a pieno titolo il territorio pontino nella geografia italiana dell’alta tecnologia.
“Trasformare un simbolo del passato in un technopolo concepito come ecosistema nazionale dell’innovazione, capace di integrare le funzioni energetiche con quelle di ricerca scientifica, infrastrutture digitali, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale all’interno di un unico campus ad alta specializzazione, rappresenterebbe una svolta epocale per il territorio”, dichiara il sindaco Matilde Celentano, evidenziando le necessarie sinergie istituzionali e territoriali, dall’Università al Cnr, dal tessuto industriale agli ordini professionali fino alle eccellenze sanitarie.
“L’appuntamento guarda con decisione al futuro della città – prosegue il sindaco Celentano – La partecipazione della Fondazione ‘Latina 2032’ sottolinea il valore di un percorso che punta a far arrivare Latina al traguardo del suo Centenario nelle vesti di un hub dell’innovazione formalmente riconosciuto e attrattivo per nuovi investimenti”.
ATTUALITA'
Turismo digitale, dalla Regione 75 mila euro per il progetto “Sermoneta Immersiva”
La realtà aumentata entra nel borgo di Sermoneta. Il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 75 mila euro per realizzare il progetto “Sermoneta Immersiva”, classificatosi al secondo posto nella graduatoria del bando Lazio Digital Innovation Tourism.
L’iniziativa punta a trasformare l’esperienza di visita del centro storico attraverso l’impiego delle nuove tecnologie, rendendo il patrimonio culturale più accessibile, coinvolgente e interattivo.
Il progetto prevede la creazione di una copia digitale del borgo e dei suoi principali monumenti attraverso rilievi tridimensionali, fotogrammetria e tour virtuali immersivi. I visitatori potranno accedere ai contenuti direttamente dal proprio smartphone grazie a una piattaforma web e ai QR Code installati lungo gli itinerari turistici.
Saranno inoltre realizzati percorsi in realtà aumentata e un’esperienza di visita “gamificata”, che accompagnerà turisti e visitatori alla scoperta del patrimonio storico attraverso contenuti multimediali e ricostruzioni digitali.
Tra i luoghi interessati figurano Piazza del Popolo, la Loggia dei Mercanti, la Collegiata di Santa Maria Assunta, la chiesa di San Giuseppe con gli affreschi di Girolamo Siciolante, Palazzo Caetani, la chiesa di San Michele e il Castello Caetani, simbolo del borgo.
Grande attenzione sarà riservata anche all’accessibilità. Le nuove tecnologie consentiranno infatti una fruizione più inclusiva del patrimonio culturale, favorendo l’accesso ai contenuti anche alle persone con disabilità e offrendo nuovi strumenti didattici per raccontare la storia e l’identità di Sermoneta.
Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale, che considera il finanziamento un importante riconoscimento del lavoro svolto e un’opportunità per rafforzare l’attrattività turistica del borgo pontino.
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