IN EVIDENZA
Arriva anche “Padel in Piazza” ieri al via l’edizione 2026
Ha preso il via ieri, 4 luglio, l’edizione 2026 di “Padel in Piazza – Latina”, la manifestazione che porta nel cuore della città sport, spettacolo e intrattenimento per tutte le età.
Dopo l’apertura del Villaggio dello Sport con il basket, Piazza del Popolo ospita ora anche il padel, protagonista di un ricco calendario di tornei, eventi e iniziative pensate per animare il centro cittadino per tutto il mese di luglio.
L’evento è promosso dalla società Pad & Fit 4.0 di Marco Lucia e dagli avvocati Emilio Cerci, Marco Gubitosa e Alessandro Paletta, con il patrocinio del Comune di Latina e la collaborazione di ASI.
Tra le novità dell’edizione 2026 c’è anche “Burraco sotto le stelle”, un torneo organizzato all’interno del campo di padel per coinvolgere un pubblico sempre più ampio e rendere la manifestazione un’occasione di incontro e socializzazione aperta a tutte le generazioni.
L’obiettivo degli organizzatori è confermare e superare il successo dello scorso anno, quando l’iniziativa richiamò migliaia di visitatori, trasformando Piazza del Popolo in un grande Villaggio dello Sport.
IN EVIDENZA
Cambio di programma per il concerto di Sant’Anna: in piazza Indipendenza arriva Cristiano Malgioglio
Dopo l’improvvisa rinuncia di Cristina D’Avena sarà il grande cantautore e noto personaggio televisivo ad esibirsi il 26 luglio in un concerto abbinato a “Festivalbars, le hit dell’estate live”. La produzione di Cristina D’avena ha motivato la rinuncia per “sopraggiunte programmazioni televisive della Rai”. Il Comune di Pontinia è comunque corso ai ripari immediatamente: arriva Cristiano Malgioglio, celebre cantautore e amatissimo opinionista e conduttore televisivo. La sua fama di paroliere è dovuta ai capolavori scritti per Mina, Raffaella Carrà, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni e tanti altri, anche se non vanno trascurati i successi da interprete in oltre 30 album prodotti. Malgioglio salirà sul palco di piazza Indipendenza per proporre i suoi tormentoni e mostrare tutta la personalità e la simpatia emerse con il ruolo di personaggio televisivo. Il suo concerto, tra l’altro, sarà abbinato ad un ulteriore spettacolo all’insegna della musica anni ’90 e 2000: “Festivalbars, summer hit parade live!”. Ricordiamo che i grandi appuntamenti della festa inizieranno la sera del 23 luglio con “Enjoy the Show” del Phoenix Gospel Choir, proseguiranno il 24 con “Idol”, la tribute band di Achille Lauro e continueranno il 25 con l’energia di Lele Sarallo in “Stereo 90”.
APPUNTAMENTI
Frosinone, il monologo di Luca Ceccherelli emoziona l’inaugurazione della nuova Camera di Commercio
Si è svolta il 30 giugno l’inaugurazione della nuova sede della Camera di Commercio di Frosinone, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio. Alla cerimonia ha partecipato anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Tra i momenti significativi dell’evento, l’intervento artistico promosso dall’associazione Viviamo D’Arte. Sul palco l’attore Luca Ceccherelli, direttore artistico dell’associazione, che ha interpretato un monologo scritto appositamente per l’occasione.
Attraverso una riflessione intensa sul valore dell’impresa e del lavoro, Ceccherelli ha raccontato la figura dell’imprenditore come protagonista del cambiamento, capace di guardare al futuro, assumersi responsabilità e affrontare le sfide del presente. Un messaggio che ha posto al centro il ruolo dell’imprenditoria come motore di sviluppo, innovazione e crescita per il territorio.
L’esibizione ha ricevuto il plauso del pubblico presente, contribuendo ad arricchire la cerimonia con un momento di forte valore culturale e umano.
Con questa partecipazione, Viviamo D’Arte conferma il proprio impegno nella promozione della cultura come strumento di dialogo con le istituzioni e di valorizzazione del territorio, sostenendo una visione di sviluppo in cui arte, impresa e comunità crescono insieme.
APPUNTAMENTI
Un viaggio nell’antico Egitto con Il romanzo di Ramses. Appuntamento Martedì 7 Luglio a Latina
Sarà presentato Martedì 7 luglio, alle ore 18.00, presso l’Hotel Europa di Latina,Il romanzo di Ramses di Salvatore D’Incertopadre, pubblicato nella collana I Diamanti di Aletti Editore. L’evento, a ingresso libero, rappresenta un’occasione per avvicinarsi a una delle figure più affascinanti e influenti della storia antica attraverso una narrazione che intreccia rigore storico, mistero e riflessione religiosa. Protagonista del libro è Ramses II, conosciuto come Ramses il Grande, uno dei più celebri faraoni dell’antico Egitto. Il suo lunghissimo regno, durato oltre sessant’anni, fu caratterizzato da importanti campagne militari, da una raffinata attività diplomatica e dalla realizzazione di opere monumentali che ancora oggi testimoniano la grandezza della civiltà egizia, come i templi di Abu Simbel, il complesso di Karnak e il Ramesseum. Attraverso il racconto della sua vita, delle sue imprese, del profondo legame con la regina Nefertari e dell’eredità che ha lasciato alla storia, il romanzo restituisce il ritratto di un sovrano destinato a diventare una figura leggendaria. La presentazione sarà arricchita da un dialogo a più voci. Insieme all’autore interverrà la giornalista Cora Craus, che offrirà una lettura critica e approfondita dell’opera, mentre la conversazione sarà moderata dalla giornalista Dina Tomezzoli, accompagnando il pubblico alla scoperta degli aspetti storici, simbolici e culturali del romanzo. Il romanzo di Ramses, composto da 268 pagine, è il secondo volume della trilogia che Salvatore D’Incertopadre dedica all’antico Egitto. Il primo capitolo del progetto editoriale è stato Il romanzo di Akhenaton, mentre anche questo nuovo lavoro prosegue il percorso narrativo dell’autore, offrendo una rilettura coinvolgente di uno dei protagonisti più illustri della civiltà egizia.
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