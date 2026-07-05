OGGI IN PRIMA PAGINA
Basket in piazza, i risultati della 4° giornata. Pasta la Forza e Never Stop a punteggio pieno dopo due turni
Pasta La Forza e Never Stops sono le prime formazioni a punteggio pieno del Torneo Città di Latina. Guidano il Girone A nelle categorie Senior e Junior, dopo aver battuto rispettivamente Monium (100-75) e Cosmari (53-74) alla seconda giornata della manifestazione, conosciuta come anche come Basket in Piazza e che da questa edizione è anche Memorial Emmanuel Miraglia. Le squadre vincitrici riceveranno il Trofeo Terna, che vorrà anche ricordare la figura del cestista pontina Walter Vigna.
Alla Gelit BIP Arena la settimana si chiude con gli incontri di domenica 5 luglio: ore 19.30 Junior Girone B GlobalTel – New Age Erborist e alle 21.30 Senior Girone B Carrozzeria Falcone – Fisiocare Fisioterapia e Osteopatia.
Pasta La Forza-Monium 100-75 (23-19; 24-14: 28-16; 25-26)
Pasta La Forza: Zangara 13, Ingallina 20, Donato, Guerra 4, Angelori 9, Bottoni 15, Lunardi 17, Zappone 4, Niyonkuru 18. Coach: Caldarozzi
Monium: Morgante 11, Magli 20, Zanier C., Bellato, Grazioli 10, Pistilli, Zanier A. 25, Di Gregorio 9. Coach: Colarullo-Riva
Arbitri: Rizzuto-Finotti
Ufficiali: Caporossi-Ceccarelli
Ritmi alti ed equilibrio nel primo quarto alla Gelit BIP Arena tra Pasta La Forza e Monium. Le due squadre rispondono colpo su colpo e nessuna riesce a prendere il largo. A spezzare l’equilibrio nel finale ci pensa Bottoni, che realizza due triple consecutive e permette ai ragazzi di coach Caldarozzi di chiudere la prima frazione avanti 23-19.
Il secondo quarto si apre sulla stessa falsariga, con Pasta La Forza saldamente in controllo del ritmo della gara. Monium, rispetto ai primi dieci minuti, fatica a trovare continuità al tiro e vede abbassarsi le proprie percentuali. I padroni di casa ne approfittano con grande cinismo: Angelori e Ingallina colpiscono dall’arco con due triple consecutive che valgono il massimo vantaggio di +14. All’intervallo lungo il tabellone segna 47-33.
Al rientro dagli spogliatoi Pasta La Forza alza ulteriormente il livello della propria prestazione. Ingallina e Nyonkuru aprono il terzo quarto con due triple consecutive, che indirizzano definitivamente la sfida e mettono in grande difficoltà Monium. Il solo Magli prova a tenere a galla i suoi, ma non basta ad arginare una Pasta La Forza praticamente impeccabile. La formazione di coach Caldarozzi continua a spingere senza abbassare l’intensità e, grazie a un attacco efficace e preciso, chiude il terzo periodo con un rassicurante vantaggio di 75-49.
L’ultimo quarto è pura gestione per Pasta La Forza, che controlla senza affanni il largo vantaggio accumulato e conduce il match fino alla sirena finale, conquistando una vittoria netta e mai realmente in discussione. Finisce 100-75.
Cosmari-Never Stops 53-74 (1-19; 14-14; 17-19; 21-22)
Cosmari: Rotondo 3, Nanni 3, Ricci 1, Cardarelli 3, Bauco 7, Pettinelli 4, Flori, Cardoso Valdez, Penazzi 9, Di Mascolo V., Maliziola 19, Bisconti 5, Di Mascolo E. 3. Coach. Fabiani-Di Mascolo
Never Stops: Orsini 1, Bagni Leo., Coronini, Zamparo 5, Bagni Lor. 3, Galli 3, Goffredo 8, Cardosi, Fusco 10, Masci 16, Giannone 4, Cuevas 9, Ghirotto 15. Coach. Bagni-Caldarozzi
Arbitri: Rizzuto-Delfino
Ufficiali: Caporossi-Ceccarelli
Il primo quarto alla Gelit BIP Arena fra Cosmari e Never Stops racconta subito quello che sarà la gara. Cosmari fa fatica a costruire trame di gioco per andare a canestro, mentre il quintetto del duo Bagni-Caldarozzi mostra quel qualcosa in più che gli permette di andare al riposo con un ampio vantaggio: 19-1. Nel secondo quarto ci provano Bauco e Bisconti a dare la scossa a Cosmari. Never Stops continua a far la voce grossa, sfruttando sempre la fisicità di Ghirotto e le giocate sotto canestro di Cuevas e Masci. Una cosa che consente alla rosa in canotta nero-gialla di andare all’intervallo lungo sul 15-35. Nel terzo quarto è senz’altro più deciso il rientro in campo di Cosmari. Questa volta è Dylan Maliziola a provare a dare la carica ai suoi verso un’ipotetica rimonta. Un paio di giocate sotto canestro e un tiro da tre messo a segno sembrano rimettere in gara il roster di coach Fabiani. Il vantaggio di Never Stops però è facilmente gestibile. Nell’ultimo quarto Cosmari continua a provare il suo forcing finale. Maliziola mette a segno un’altra tripla, ma il vantaggio di Never Stops si conferma troppo ampio per ipotizzare una rimonta. Finisce 74-53 a favore di Never Stops.
APPUNTAMENTI
A Latina, mercoledì 8 Luglio, “Aspettando Calici di Stelle, Brinda alla Vita!”
Mercoledì 8 luglio la Cantina Villa Gianna apre le sue porte per “Aspettando Calici di Stelle, Brinda alla Vita!”, una serata speciale che unisce il fascino dell’estate, il valore della convivialità e la promozione di una cultura del vino consapevole e responsabile. A partire dalle 18.30, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva tra i vigneti della cantina, scoprendo i sapori del territorio attraverso degustazioni guidate di prodotti tipici pontini, visite in cantina, giochi sensoriali, musica dal vivo e momenti di relax negli spazi verdi.
Quando il sole lascerà spazio alla notte, l’appuntamento proseguirà con l’osservazione del cielo stellato insieme a un astronomo, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di stelle e costellazioni grazie all’utilizzo dei telescopi, rendendo ancora più suggestiva l’atmosfera della serata. Tra i momenti più significativi dell’iniziativa ci sarà “Hero of the Night”, il format che valorizza chi sceglie di non bere per accompagnare in sicurezza i propri amici. Un gesto di responsabilità che diventa un esempio positivo e che invita a vivere il divertimento con consapevolezza, mettendo al centro la tutela di sé stessi e degli altri.
L’evento, promosso dal Movimento Turismo del Vino e dalla Fondazione Domenico Cirillo, in collaborazione con Wine in Moderation – Unione Italiana Vini e la Cantina Villa Gianna, sarà anche l’occasione per condividere il messaggio della Fondazione, nata per ricordare Domenico Cirillo attraverso progetti dedicati ai giovani e alla diffusione dei valori della sicurezza, della solidarietà, della responsabilità sociale e dell’attenzione verso la comunità. Un appuntamento che celebra il territorio, il piacere dello stare insieme e la cultura del vino, dimostrando come il brindisi più bello sia quello che si accompagna alla responsabilità.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Domenica in centro a Cisterna con l’isola pedonale per la “Notte dei saldi”
Isola pedonale domenica sera a Cisterna in occasione della “Notte dei saldi” su iniziativa dell’Associazione Commercianti del Centro a seguito della deliberazione della Giunta comunale. I negozi di Corso della Repubblica, in concomitanza con l’inizio dei saldi estivi, resteranno aperti fino a mezzanotte offrendo la possibilità di fare shopping nel centro urbano. Per l’occasione è stata disposta con ordinanza l’interdizione al traffico veicolare sul tratto di Corso della Repubblica compreso tra l’incrocio con via Manzoni e via Rossini e quello con piazza Cesare Battisti, a partire dalle ore 19:30 fino alle ore 24. Disposto anche il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nello stesso tratto. «Questa iniziativa – sottolineano il Sindaco Valentino Mantini e l’assessore al Commercio e Attività produttive Marco Capuzzo – consentirà di passeggiare lungo la nostra strada principale e fare acquisti nelle attività commerciali nelle ore più fresche della giornata. Un modo per valorizzare gli operatori locali, rendere maggiormente fruibile il centro cittadino libero per la serata dal traffico veicolare. Un’occasione di aggregazione e animazione urbana che favorisce l’afflusso di cittadini e visitatori e contribuisce a rafforzare l’attrattività del nostro centro. L’amministrazione comunale sostiene con convinzione queste proposte proprio nell’ottica di supportare i commercianti e offrire ai cittadini l’opportunità di vivere la principale via del centro e le piazze come un salotto a cielo aperto, grazie anche all’ausilio degli agenti della Polizia Locale».
OGGI IN PRIMA PAGINA
Terracina: tentano di rapinare un anziano signore. i Carabinieri arrestano due cittadini indiani irregolari
Tentano di rapinare un anziano signore a Terracina, arrestati in flagranza di reato, due cittadini indiani, rispettivamente di 28 e 48 anni, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale mentre il terzo complice è ancora ricercato. L’intervento è scaturito da una segnalazione al 112 N.U.E., che indicava la presenza di tre persone intente ad aggredire un anziano nel centro cittadino. Sul posto, i militari hanno individuato due dei presunti responsabili mentre tentavano di allontanarsi. I tre avrebbero bloccato e strattonato un uomo di 80 anni del posto, tentando di farsi consegnare loro il denaro di cui era in possesso. Un parente dell’anziano ha interrotto l’aggressione ed ha chiesto aiuto. Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, venendo associati alla Casa Circondariale di Latina. Proseguono le indagini dei Carabinieri finalizzate all’identificazione e al rintraccio del terzo soggetto coinvolto.
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