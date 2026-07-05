Basket in piazza, i risultati della 4° giornata. Pasta la Forza e Never Stop a punteggio pieno dopo due turni

Pasta La Forza e Never Stops sono le prime formazioni a punteggio pieno del Torneo Città di Latina. Guidano il Girone A nelle categorie Senior e Junior, dopo aver battuto rispettivamente Monium (100-75) e Cosmari (53-74) alla seconda giornata della manifestazione, conosciuta come anche come Basket in Piazza e che da questa edizione è anche Memorial Emmanuel Miraglia. Le squadre vincitrici riceveranno il Trofeo Terna, che vorrà anche ricordare la figura del cestista pontina Walter Vigna.

Alla Gelit BIP Arena la settimana si chiude con gli incontri di domenica 5 luglio: ore 19.30 Junior Girone B GlobalTel – New Age Erborist e alle 21.30 Senior Girone B Carrozzeria Falcone – Fisiocare Fisioterapia e Osteopatia.

Pasta La Forza-Monium 100-75 (23-19; 24-14: 28-16; 25-26)

Pasta La Forza: Zangara 13, Ingallina 20, Donato, Guerra 4, Angelori 9, Bottoni 15, Lunardi 17, Zappone 4, Niyonkuru 18. Coach: Caldarozzi

Monium: Morgante 11, Magli 20, Zanier C., Bellato, Grazioli 10, Pistilli, Zanier A. 25, Di Gregorio 9. Coach: Colarullo-Riva

Arbitri: Rizzuto-Finotti

Ufficiali: Caporossi-Ceccarelli

Ritmi alti ed equilibrio nel primo quarto alla Gelit BIP Arena tra Pasta La Forza e Monium. Le due squadre rispondono colpo su colpo e nessuna riesce a prendere il largo. A spezzare l’equilibrio nel finale ci pensa Bottoni, che realizza due triple consecutive e permette ai ragazzi di coach Caldarozzi di chiudere la prima frazione avanti 23-19.

Il secondo quarto si apre sulla stessa falsariga, con Pasta La Forza saldamente in controllo del ritmo della gara. Monium, rispetto ai primi dieci minuti, fatica a trovare continuità al tiro e vede abbassarsi le proprie percentuali. I padroni di casa ne approfittano con grande cinismo: Angelori e Ingallina colpiscono dall’arco con due triple consecutive che valgono il massimo vantaggio di +14. All’intervallo lungo il tabellone segna 47-33.

Al rientro dagli spogliatoi Pasta La Forza alza ulteriormente il livello della propria prestazione. Ingallina e Nyonkuru aprono il terzo quarto con due triple consecutive, che indirizzano definitivamente la sfida e mettono in grande difficoltà Monium. Il solo Magli prova a tenere a galla i suoi, ma non basta ad arginare una Pasta La Forza praticamente impeccabile. La formazione di coach Caldarozzi continua a spingere senza abbassare l’intensità e, grazie a un attacco efficace e preciso, chiude il terzo periodo con un rassicurante vantaggio di 75-49.

L’ultimo quarto è pura gestione per Pasta La Forza, che controlla senza affanni il largo vantaggio accumulato e conduce il match fino alla sirena finale, conquistando una vittoria netta e mai realmente in discussione. Finisce 100-75.

Cosmari-Never Stops 53-74 (1-19; 14-14; 17-19; 21-22)

Cosmari: Rotondo 3, Nanni 3, Ricci 1, Cardarelli 3, Bauco 7, Pettinelli 4, Flori, Cardoso Valdez, Penazzi 9, Di Mascolo V., Maliziola 19, Bisconti 5, Di Mascolo E. 3. Coach. Fabiani-Di Mascolo

Never Stops: Orsini 1, Bagni Leo., Coronini, Zamparo 5, Bagni Lor. 3, Galli 3, Goffredo 8, Cardosi, Fusco 10, Masci 16, Giannone 4, Cuevas 9, Ghirotto 15. Coach. Bagni-Caldarozzi

Arbitri: Rizzuto-Delfino

Ufficiali: Caporossi-Ceccarelli

Il primo quarto alla Gelit BIP Arena fra Cosmari e Never Stops racconta subito quello che sarà la gara. Cosmari fa fatica a costruire trame di gioco per andare a canestro, mentre il quintetto del duo Bagni-Caldarozzi mostra quel qualcosa in più che gli permette di andare al riposo con un ampio vantaggio: 19-1. Nel secondo quarto ci provano Bauco e Bisconti a dare la scossa a Cosmari. Never Stops continua a far la voce grossa, sfruttando sempre la fisicità di Ghirotto e le giocate sotto canestro di Cuevas e Masci. Una cosa che consente alla rosa in canotta nero-gialla di andare all’intervallo lungo sul 15-35. Nel terzo quarto è senz’altro più deciso il rientro in campo di Cosmari. Questa volta è Dylan Maliziola a provare a dare la carica ai suoi verso un’ipotetica rimonta. Un paio di giocate sotto canestro e un tiro da tre messo a segno sembrano rimettere in gara il roster di coach Fabiani. Il vantaggio di Never Stops però è facilmente gestibile. Nell’ultimo quarto Cosmari continua a provare il suo forcing finale. Maliziola mette a segno un’altra tripla, ma il vantaggio di Never Stops si conferma troppo ampio per ipotizzare una rimonta. Finisce 74-53 a favore di Never Stops.