ATTUALITA'
Latina al centro dell’innovazione nazionale, oggi il convegno su Intelligenza artificiale
E’ incorso presso il foyer del teatro comunale “Gabriele D’Annunzio” il convegno nazionale “Latina e la costruzione di un ecosistema nazionale dell’innovazione”. Il convegno vede la partecipazione straordinaria dell’onorevole Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Innovazione tecnologica e alla trasformazione digitale, a testimonianza della massima attenzione del Governo verso il percorso intrapreso dalla città.
Il cuore del progetto risiede nella rifunzionalizzazione del patrimonio industriale e infrastrutturale del territorio. L’ambizione del Comune è quella di candidare il sito storico della ex centrale nucleare a diventare un polo nazionale dell’Intelligenza Artificiale, del Quantum Computing e della gestione dei dati attraverso infrastrutture di Cloud Nazionale.
L’evento, promosso dal Comune di Latina con il patrocinio di Regione Lazio e Provincia di Latina, organizzato dal consigliere comunale Alessandro Porzi, presidente della commissione Ambiente, segna l’avvio di una visione strategica a lungo termine per inserire a pieno titolo il territorio pontino nella geografia italiana dell’alta tecnologia.
“Trasformare un simbolo del passato in un technopolo concepito come ecosistema nazionale dell’innovazione, capace di integrare le funzioni energetiche con quelle di ricerca scientifica, infrastrutture digitali, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale all’interno di un unico campus ad alta specializzazione, rappresenterebbe una svolta epocale per il territorio”, dichiara il sindaco Matilde Celentano, evidenziando le necessarie sinergie istituzionali e territoriali, dall’Università al Cnr, dal tessuto industriale agli ordini professionali fino alle eccellenze sanitarie.
“L’appuntamento guarda con decisione al futuro della città – prosegue il sindaco Celentano – La partecipazione della Fondazione ‘Latina 2032’ sottolinea il valore di un percorso che punta a far arrivare Latina al traguardo del suo Centenario nelle vesti di un hub dell’innovazione formalmente riconosciuto e attrattivo per nuovi investimenti”.
ATTUALITA'
Turismo digitale, dalla Regione 75 mila euro per il progetto “Sermoneta Immersiva”
La realtà aumentata entra nel borgo di Sermoneta. Il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 75 mila euro per realizzare il progetto “Sermoneta Immersiva”, classificatosi al secondo posto nella graduatoria del bando Lazio Digital Innovation Tourism.
L’iniziativa punta a trasformare l’esperienza di visita del centro storico attraverso l’impiego delle nuove tecnologie, rendendo il patrimonio culturale più accessibile, coinvolgente e interattivo.
Il progetto prevede la creazione di una copia digitale del borgo e dei suoi principali monumenti attraverso rilievi tridimensionali, fotogrammetria e tour virtuali immersivi. I visitatori potranno accedere ai contenuti direttamente dal proprio smartphone grazie a una piattaforma web e ai QR Code installati lungo gli itinerari turistici.
Saranno inoltre realizzati percorsi in realtà aumentata e un’esperienza di visita “gamificata”, che accompagnerà turisti e visitatori alla scoperta del patrimonio storico attraverso contenuti multimediali e ricostruzioni digitali.
Tra i luoghi interessati figurano Piazza del Popolo, la Loggia dei Mercanti, la Collegiata di Santa Maria Assunta, la chiesa di San Giuseppe con gli affreschi di Girolamo Siciolante, Palazzo Caetani, la chiesa di San Michele e il Castello Caetani, simbolo del borgo.
Grande attenzione sarà riservata anche all’accessibilità. Le nuove tecnologie consentiranno infatti una fruizione più inclusiva del patrimonio culturale, favorendo l’accesso ai contenuti anche alle persone con disabilità e offrendo nuovi strumenti didattici per raccontare la storia e l’identità di Sermoneta.
Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale, che considera il finanziamento un importante riconoscimento del lavoro svolto e un’opportunità per rafforzare l’attrattività turistica del borgo pontino.
APPUNTAMENTI
Carte di identità elettroniche, open day e più aperture pomeridiane
LATINA – Anche se la scadenza (definitiva) di agosto è stata prorogata, il Comune di Latina si organizza per favorire il passaggio alle carte di identità elettroniche e assorbire le tante richieste, organizzando due open day e aperture pomeridiane straordinarie degli uffici per tutta l’estate.
Gli open day sono fissati per il 18 e 19 luglio prossimi ed è necessaria la prenotazione on line, mentre le aperture pomeridiane straordinarie sono riservate a quei cittadini che tramite Pec hanno segnalato l’urgenza di rinnovo o di rilascio delle carte di identità elettroniche e che saranno contattati direttamente dagli uffici dell’anagrafe per concordare l’appuntamento.
L’assessora Federica Censi, ai Servizi demografici ha spiegato che “i rientri pomeridiani sono al di fuori dell’orario ordinario di servizio, e che si garantiranno tra i quattro e sei pomeriggi al mese per questo periodo estivo per far fronte all’elevata richiesta”.
“Sebbene sia stato pubblicato il decreto legge – afferma il sindaco Matilde Celentano – che ridefinisce i termini di validità delle carte d’identità cartacee, inizialmente destinate alla totale cessazione entro il 3 agosto 2026, l’amministrazione ha ritenuto di programmare una serie di attività per permettere a chi ha urgenze di poter espletare le pratiche necessarie in tempo. Per questo abbiamo deciso di mettere in campo ogni risorsa disponibile per rafforzare il servizio, garantendo continuità e maggiore accessibilità”.
ATTUALITA'
A Gianola di Formia inabissata la statua della Madonna delle Grazie
FORMIA – E’ stata inabissata con una cerimonia che si è tenuta la mattina di domenica 5 luglio al Porticciolo Romano di Gianola di Formia, la statua della Madonna delle Grazie realizzata dallo scultore Raffaele Mollo. “Benedetta e successivamente collocata nei fondali antistanti la costa, vuole diventare simbolo di spiritualità, memoria e rispetto per il mare”, spiegano i promotori dell’iniziativa, l’Associazione GianolAmare che ha avuto la collaborazione di Strategie Comuni APS e Diving Riviera di Ulisse, il patrocinio del Comune di Formia e dell’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse. Tanti i cittadini, le associazioni, gli appassionati del mare e le istituzioni presenti.
La statua, di un’altezza di circa 70 centimetri, si trova ora a una profondità di 5 metri circa.
«Che la Madonna delle Grazie ci faccia la grazia di preservare questo territorio, di proteggerne il mare, la biodiversità e le sue bellezze, ma soprattutto ci insegni ogni giorno ad averne cura con responsabilità. Il patrimonio naturale che abbiamo ereditato è un dono straordinario e abbiamo il dovere di consegnarlo alle future generazioni ancora più bello di come lo abbiamo ricevuto», ha dichiarato il presidente dell’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli.
Non è la prima statua religiosa nel mare della Riviera D’Ulisse. A San Felice Circeo è diventata meta turistica per migliaia di subacquei esperti, la statua del Cristo del Circeo inabissata al largo del porto il 25 aprile del 1992 a una profondità di 18 metri.
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