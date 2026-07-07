Bus fuori strada tra Maranola e Castellonorato: muore un passeggero, ipotesi malore per l’autista

FORMIA – Un morto e due feriti è il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale che collega le frazioni di Maranola a Castellonorato a Formia. Sul tratto in collina, un bus del servizio di trasporto urbano, forse a causa di un malore del conducente è uscito di strada facendo un volo di alcuni metri nella scarpata sottostante. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri, la polizia, e la polizia locale oltre ai vigili del fuoco.

Purtroppo uno dei passeggeri, un uomo di 89 anni, Gemmino Filosa. è morto e altri due sono feriti, trasferiti al Dono Svizzero. Anche l’autista è ricoverato all’ospedale di Formia.