Carte di identità elettroniche, open day e più aperture pomeridiane

LATINA – Anche se la scadenza (definitiva) di agosto è stata prorogata, il Comune di Latina si organizza per favorire il passaggio alle carte di identità elettroniche e assorbire le tante richieste, organizzando due open day e aperture pomeridiane straordinarie degli uffici per tutta l’estate.

Gli open day sono fissati per il 18 e 19 luglio prossimi ed è necessaria la prenotazione on line, mentre le aperture pomeridiane straordinarie sono riservate a quei cittadini che tramite Pec hanno segnalato l’urgenza di rinnovo o di rilascio delle carte di identità elettroniche e che saranno contattati direttamente dagli uffici dell’anagrafe per concordare l’appuntamento.

L’assessora Federica Censi, ai Servizi demografici ha spiegato che “i rientri pomeridiani sono al di fuori dell’orario ordinario di servizio, e che si garantiranno tra i quattro e sei pomeriggi al mese per questo periodo estivo per far fronte all’elevata richiesta”.

“Sebbene sia stato pubblicato il decreto legge – afferma il sindaco Matilde Celentano – che ridefinisce i termini di validità delle carte d’identità cartacee, inizialmente destinate alla totale cessazione entro il 3 agosto 2026, l’amministrazione ha ritenuto di programmare una serie di attività per permettere a chi ha urgenze di poter espletare le pratiche necessarie in tempo. Per questo abbiamo deciso di mettere in campo ogni risorsa disponibile per rafforzare il servizio, garantendo continuità e maggiore accessibilità”.