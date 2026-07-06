APPUNTAMENTI
Festival Pontino di Musica, il Trio Rinaldo protagonista a Latina con Fauré, Takemitsu e Ravel
Prosegue il 62° Festival Pontino di Musica con un appuntamento dedicato alla grande musica da camera. Mercoledì 8 luglio, alle ore 21, il Circolo Cittadino Sante Palumbo di Latina ospiterà il Trio Rinaldo, una delle formazioni emergenti più apprezzate del panorama cameristico italiano, vincitrice del Premio Abbiati 2025 nella categoria dedicata ai migliori ensemble emergenti.
Sul palco saliranno Leonardo Ricci al violino, Rebecca Ciogli al violoncello e Lorenzo Rossi al pianoforte, protagonisti di un programma che attraversa tre momenti fondamentali della musica del Novecento attraverso le opere di Gabriel Fauré, Toru Takemitsu e Maurice Ravel.
Il concerto si aprirà con il Trio op. 120 di Fauré, ultima grande opera cameristica del compositore francese, scritta nel 1923 e considerata una sorta di testamento artistico per l’equilibrio e la limpidezza del linguaggio musicale.
Seguirà Between Tides del compositore giapponese Toru Takemitsu, pagina del 1993 ispirata al movimento del mare e caratterizzata da sonorità evocative, silenzi e raffinati giochi timbrici.
A chiudere la serata sarà il celebre Trio in la minore di Maurice Ravel, composto nel 1914 alle soglie della Prima guerra mondiale e considerato uno dei capolavori assoluti della musica da camera, capace di unire virtuosismo, ricchezza armonica e intensa espressività.
Il Trio Rinaldo, premiato con il Premio Abbiati “Piero Farulli”, si è imposto negli ultimi anni sulla scena internazionale esibendosi in importanti festival e istituzioni musicali italiane ed estere e collezionando numerosi riconoscimenti.
Il Festival Pontino proseguirà dal 9 al 13 luglio con gli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea a Sermoneta, dedicati alle nuove esperienze compositive e ai grandi protagonisti della musica contemporanea.
APPUNTAMENTI
Carte di identità elettroniche, open day e più aperture pomeridiane
LATINA – Anche se la scadenza (definitiva) di agosto è stata prorogata, il Comune di Latina si organizza per favorire il passaggio alle carte di identità elettroniche e assorbire le tante richieste, organizzando due open day e aperture pomeridiane straordinarie degli uffici per tutta l’estate.
Gli open day sono fissati per il 18 e 19 luglio prossimi ed è necessaria la prenotazione on line, mentre le aperture pomeridiane straordinarie sono riservate a quei cittadini che tramite Pec hanno segnalato l’urgenza di rinnovo o di rilascio delle carte di identità elettroniche e che saranno contattati direttamente dagli uffici dell’anagrafe per concordare l’appuntamento.
L’assessora Federica Censi, ai Servizi demografici ha spiegato che “i rientri pomeridiani sono al di fuori dell’orario ordinario di servizio, e che si garantiranno tra i quattro e sei pomeriggi al mese per questo periodo estivo per far fronte all’elevata richiesta”.
“Sebbene sia stato pubblicato il decreto legge – afferma il sindaco Matilde Celentano – che ridefinisce i termini di validità delle carte d’identità cartacee, inizialmente destinate alla totale cessazione entro il 3 agosto 2026, l’amministrazione ha ritenuto di programmare una serie di attività per permettere a chi ha urgenze di poter espletare le pratiche necessarie in tempo. Per questo abbiamo deciso di mettere in campo ogni risorsa disponibile per rafforzare il servizio, garantendo continuità e maggiore accessibilità”.
APPUNTAMENTI
Frosinone, il monologo di Luca Ceccherelli emoziona l’inaugurazione della nuova Camera di Commercio
Si è svolta il 30 giugno l’inaugurazione della nuova sede della Camera di Commercio di Frosinone, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio. Alla cerimonia ha partecipato anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Tra i momenti significativi dell’evento, l’intervento artistico promosso dall’associazione Viviamo D’Arte. Sul palco l’attore Luca Ceccherelli, direttore artistico dell’associazione, che ha interpretato un monologo scritto appositamente per l’occasione.
Attraverso una riflessione intensa sul valore dell’impresa e del lavoro, Ceccherelli ha raccontato la figura dell’imprenditore come protagonista del cambiamento, capace di guardare al futuro, assumersi responsabilità e affrontare le sfide del presente. Un messaggio che ha posto al centro il ruolo dell’imprenditoria come motore di sviluppo, innovazione e crescita per il territorio.
L’esibizione ha ricevuto il plauso del pubblico presente, contribuendo ad arricchire la cerimonia con un momento di forte valore culturale e umano.
Con questa partecipazione, Viviamo D’Arte conferma il proprio impegno nella promozione della cultura come strumento di dialogo con le istituzioni e di valorizzazione del territorio, sostenendo una visione di sviluppo in cui arte, impresa e comunità crescono insieme.
APPUNTAMENTI
A Latina, mercoledì 8 Luglio, “Aspettando Calici di Stelle, Brinda alla Vita!”
Mercoledì 8 luglio la Cantina Villa Gianna apre le sue porte per “Aspettando Calici di Stelle, Brinda alla Vita!”, una serata speciale che unisce il fascino dell’estate, il valore della convivialità e la promozione di una cultura del vino consapevole e responsabile. A partire dalle 18.30, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva tra i vigneti della cantina, scoprendo i sapori del territorio attraverso degustazioni guidate di prodotti tipici pontini, visite in cantina, giochi sensoriali, musica dal vivo e momenti di relax negli spazi verdi.
Quando il sole lascerà spazio alla notte, l’appuntamento proseguirà con l’osservazione del cielo stellato insieme a un astronomo, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di stelle e costellazioni grazie all’utilizzo dei telescopi, rendendo ancora più suggestiva l’atmosfera della serata. Tra i momenti più significativi dell’iniziativa ci sarà “Hero of the Night”, il format che valorizza chi sceglie di non bere per accompagnare in sicurezza i propri amici. Un gesto di responsabilità che diventa un esempio positivo e che invita a vivere il divertimento con consapevolezza, mettendo al centro la tutela di sé stessi e degli altri.
L’evento, promosso dal Movimento Turismo del Vino e dalla Fondazione Domenico Cirillo, in collaborazione con Wine in Moderation – Unione Italiana Vini e la Cantina Villa Gianna, sarà anche l’occasione per condividere il messaggio della Fondazione, nata per ricordare Domenico Cirillo attraverso progetti dedicati ai giovani e alla diffusione dei valori della sicurezza, della solidarietà, della responsabilità sociale e dell’attenzione verso la comunità. Un appuntamento che celebra il territorio, il piacere dello stare insieme e la cultura del vino, dimostrando come il brindisi più bello sia quello che si accompagna alla responsabilità.
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