ATTUALITA'
A Gianola di Formia inabissata la statua della Madonna delle Grazie
FORMIA – E’ stata inabissata con una cerimonia che si è tenuta la mattina di domenica 5 luglio al Porticciolo Romano di Gianola di Formia, la statua della Madonna delle Grazie realizzata dallo scultore Raffaele Mollo. “Benedetta e successivamente collocata nei fondali antistanti la costa, vuole diventare simbolo di spiritualità, memoria e rispetto per il mare”, spiegano i promotori dell’iniziativa, l’Associazione GianolAmare che ha avuto la collaborazione di Strategie Comuni APS e Diving Riviera di Ulisse, il patrocinio del Comune di Formia e dell’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse. Tanti i cittadini, le associazioni, gli appassionati del mare e le istituzioni presenti.
La statua, di un’altezza di circa 70 centimetri, si trova ora a una profondità di 5 metri circa.
«Che la Madonna delle Grazie ci faccia la grazia di preservare questo territorio, di proteggerne il mare, la biodiversità e le sue bellezze, ma soprattutto ci insegni ogni giorno ad averne cura con responsabilità. Il patrimonio naturale che abbiamo ereditato è un dono straordinario e abbiamo il dovere di consegnarlo alle future generazioni ancora più bello di come lo abbiamo ricevuto», ha dichiarato il presidente dell’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli.
Non è la prima statua religiosa nel mare della Riviera D’Ulisse. A San Felice Circeo è diventata meta turistica per migliaia di subacquei esperti, la statua del Cristo del Circeo inabissata al largo del porto il 25 aprile del 1992 a una profondità di 18 metri.
ATTUALITA'
Volontari della Croce Rossa di Aprilia al concerto di Ultimo
APRILIA – C’era anche la Croce Rossa di Aprilia con 12 volontari al grande concerto di Ultimo sabato a Tor Vergata. All’evento che ha visto la presenza di 250.000 partecipanti, tra cui tantissimi fan partiti da tutti i comuni della provincia anche con decine di pullman organizzati si sono registrati centinaia di interventi, legati principalmente al forte caldo, alla grave disidratazione e a crisi di panico.
“La gestione di questo evento rappresenta chiaramente un’ulteriore esempio di come investire nel Volontariato organizzato possa determinare una risorsa preziosa per il supporto delle comunità, in ogni condizione, anche quelle di emergenza”: queste le parole del Presidente Simone Buzzoni, il quale ha accompagnato i Volontari partecipando in prima persona alle operazioni di soccorso.
La CRI era presente con 10 Punti Medici Avanzati (PMA), 10 ambulanze infermieristiche, 10 ambulanze medicalizzate e più di 200 volontari impiegati nelle Squadre a Piedi (SAP), come primo soccorso lungo i corridoi dei pit.
AMBIENTE
Parco Falcone e Borsellino, attesa finita: inaugurazione il 25 luglio per il nuovo polmone verde della città
E’ finita l’attesa Parco Falcone e Borsellino, interamente riqualificato, riaprirà al pubblico da sabato 25 luglio. Cinque ettari di verde torneranno fruibili in un ambiente rinnovato, attraverso interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’inaugurazione è prevista alle ore 19, con un evento istituzionale. Per tutta la stagione estiva, il Parco Falcone e Borsellino sarà aperto dalle ore 8 alle ore 23. Per questo periodo è prevista anche una programmazione di iniziative, il cui calendario verrà prossimamente comunicato insieme ai dettagli dell’evento inaugurale.
“Il Parco, disegnato nel 1934 da Oriolo Frezzotti, è stato riqualificato – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – con interventi da 5,5 milioni di euro, dopo anni di assenza di manutenzione. Avrà un volto completamente nuovo, rappresentativo di una diversa narrazione degli ultimi decenni. E’ stato un lavoro mai fatto in precedenza. Là dove c’era degrado e abbandono, ora troviamo un polmone verde, in pieno centro urbano, rigenerato, accessibile e pensato per tutti. Non vediamo l’ora di aprire al pubblico l’area fitness, la pista di pattinaggio, l’area scienza e quella dedicata alle farfalle, le nuove panchine e arredi per il relax, nonché il parco giochi con materiale ecosostenibile e pavimentazione antitrauma con l’attrazione del maxi dinosauro”.
“In questi ultimi mesi – ha aggiunto la prima cittadina – parallelamente alla conclusione dei lavori abbiamo pianificato la gestione del Parco a lungo termine. Nulla sarà lasciato al caso. Il 25 luglio non sarà soltanto la data dell’inaugurazione, ma l’inizio di una nuova storia dei nostri Giardinetti, con una gestione corretta e coerente. Il Parco Falcone e Borsellino sarà un luogo sicuro, dotato di telecamere di video-sorveglianza. Sarà dotato di Regolamento per la disciplina delle attività consentite e di quelle vietate, per gli orari di apertura e chiusura nei mesi invernali e nei mesi estivi. E’ stata eseguita una procedura di affidamento del servizio di apertura e chiusura dell’area, per la manutenzione ordinaria del verde e degli arredi presenti e per la sorveglianza durante le ore di apertura. Abbiamo incontrato parte delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma – altre le incontreremo nei prossimi giorni – per una collaborazione attiva, al fine di garantire un presidio continuativo nel Parco, tutti i giorni e negli orari di maggiore affluenza. Saranno le nostre sentinelle dell’area verde, allo scopo di creare un clima accogliente e di segnalare alle autorità preposte eventuali comportamenti illeciti”.
“La gestione del Parco Falcone e Borsellino, da un punto di vista amministrativo, rappresenta una complessità, all’interno della quale devono combaciare tutti i singoli elementi, supportati da atti. E questo rientra nella programmazione e pianificazione che, come amministrazione, ci siamo imposti al fine di riaprire il Parco, interamente riqualificato, rendendolo quotidianamente sicuro e usufruibile”, ha evidenziato il sindaco Celentano.
“La consegna del ‘nuovo’ Parco alla città – ha sottolineato il vice sindaco Massimiliano Carnevale con delega ai lavori pubblici – avverrà nel pieno rispetto delle tempistiche previste per gli interventi di Pnrr, nonostante le innumerevoli difficoltà affrontate in questi tre anni di amministrazione. Quando ci siamo insediati abbiamo trovato un progetto di fattibilità tecnico-economico da integrare e migliorare e siamo stati costretti a rivedere tutto in tempi record per non perdere il finanziamento. I lavori sono stati svolti seguendo una puntuale programmazione che ci ha consentito di rispettare la scadenza del 30 giugno 2026. In questi giorni sono in corso piccoli interventi, previsti entro i successivi 60 giorni”.
“È facile – ha proseguito il vice sindaco Carnevale – farsi le foto davanti ai cancelli chiusi e polemizzare, ma noi restituiremo alla città un Parco in una veste che non ha mai avuto prima. Simultaneamente al superamento delle difficoltà, portando a termine l’opera finanziata con i fondi del Pnrr, ci siamo assunti la responsabilità di organizzare per bene tutte le attività che sono collaterali all’apertura, al fine di garantire il funzionamento duraturo della più grande area verde del centro cittadino”.
Il sindaco Celentano e il vice sindaco Carnevale, nel sottolineare la complessità del portare a compimento l’intera opera e di garantire la gestione della rinnovata area verde, hanno ringraziato il personale del dipartimento Manutenzioni e il dirigente Micol Ayuso.
Nei prossimi giorni avrà luogo una conferenza stampa per la presentazione dell’evento inaugurale, della programmazione estiva e della gestione del Parco Falcone e Borsellino, con il coinvolgimento degli assessorati alle Attività produttive, al Turismo, allo Sport, alla Cultura e al Patrimonio. Sarà anche occasione per ripercorrere l’iter seguito dall’Amministrazione e illustrare tutte le novità del Parco.
ATTUALITA'
Parco Falcone e Borsellino, lo sfalcio fa sognare la riapertura
LATINA – Dopo i numerosi rinvii e un tempo che è arrivato alla bellezza di tre anni e mezzo, Parco Falcone e Borsellino a Latina, chiuso al pubblico dal 18 dicembre del 2023, sembra si prepari davvero alla riapertura. Anche se uno degli ingressi, quello su Via Tito Speri, è ancora inaccessibile per via della sistemazione del marciapiede esterno, lo suggerirebbe lo sfalcio della storica area verde del centro cittadino che sembrava una selva e in questi giorni è stata rasata.
In realtà, una data ufficiale ancora non c’è, ma il taglio dell’erba, appare un segnale incoraggiante. I lavori in teoria, da quel 18 dicembre, sarebbero dovuti durare 364 giorni, termine poi prorogato per problemi di varia natura. Di recente, in Commissione, è stato approvato il regolamento per la fruizione dell’area, non senza polemiche a causa della rigidità degli orari di apertura e chiusura, mentre nei giorni scorsi, di fronte ai cancelli chiusi, un gruppo di attivisti del Pd si è fatto fotografare ricordando le varie date annunciate per la riapertura, a partire dal 25 febbraio 2025.
Poi la data è arrivata con un video Instragram della Sindaca Celentano e del Vicesindaco Carnevale nel pomeriggio.
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