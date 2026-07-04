Volley, Cisterna scelta per l’Europeo U18 maschile, la società: “Orgoglio”. L’elogio di Manfredi

CISTERNA – La FIPAV sceglie ancora Cisterna. Il Palasport di via Delle Province ospiterà dal 7 al 15 luglio le gare del Campionato Europeo Under 18 maschile: dopo le amichevoli della Nazionale Seniores del 2021, e le gare di qualificazione all’Europeo Under 22 del 2025, adesso sarà tempo di un altro grande appuntamento. L’assegnazione della manifestazione continentale per Cisterna e per il Cisterna Volley rappresenta un motivo di soddisfazione e orgoglio.

Sedici le nazioni partecipanti, divise in due gironi da otto: a Cisterna si giocherà la Pool 2 che comprende oltre alla Francia campione in carica, anche Belgio, Bulgaria, Cechia, Spagna, Germania, Romania e Olanda (la Pool 1 con Italia, Polonia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia, Slovenia e Islanda è in programma a Porto San Giorgio).

Le prime due classificate nelle rispettive Pool si sfideranno (a Porto San Giorgio) per la conquista del titolo europeo. Col presidente della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) Giuseppe Manfredi abbiamo parlato di volley in generale, del valore del torneo continentale e della qualità del movimento giovanile, ma anche del ruolo di Cisterna, della crescita del territorio e del futuro del club nel panorama nazionale.

“Ogni volta che torno a Cisterna lo faccio con grande piacere, perché trovo una realtà che lavora con serietà, competenza e grande passione. È una società che non investe soltanto nell’aspetto tecnico, ma dedica grande attenzione anche all’organizzazione, alla programmazione e alla crescita complessiva del proprio progetto. Sono caratteristiche indispensabili per una società moderna e rappresentano un valore aggiunto per tutto il movimento pallavolistico italiano. Per questo è sempre un piacere essere qui e vedere da vicino i progressi che vengono compiuti anno dopo anno”, ha dichiarato Manfredi aggiungendo che “Cisterna rappresenta un esempio di come una collaborazione continua tra territorio e Federazione possa produrre risultati concreti. Già lo scorso anno, con le qualificazioni dell’Europeo Under 22 e le gare disputate qui, avevamo avuto la conferma della qualità del lavoro svolto. Oggi ospitare una parte della fase finale dell’Europeo Under 18 è un ulteriore riconoscimento all’impegno, alla competenza e alla passione con cui dirigenti, istituzioni e società stanno lavorando. Voglio rivolgere loro i miei complimenti perché stanno contribuendo concretamente alla crescita della pallavolo italiana. Credo – conclude il presidente della Fipav – che il percorso del Cisterna Volley sia sotto gli occhi di tutti. Sta crescendo attraverso una programmazione seria e ben strutturata, senza cercare scorciatoie. Ma c’è un aspetto che mi rende particolarmente orgoglioso: la fiducia data ai giovani italiani. Vedere tanti ragazzi trovare spazio nel massimo campionato, crescere, contribuire ai risultati della squadra e raggiungere obiettivi importanti come la salvezza dimostra che investire sui talenti del nostro Paese è la strada giusta. È un motivo di soddisfazione non solo per la Federazione, ma per tutto il movimento”.