SPORT
Volley, Cisterna scelta per l’Europeo U18 maschile, la società: “Orgoglio”. L’elogio di Manfredi
CISTERNA – La FIPAV sceglie ancora Cisterna. Il Palasport di via Delle Province ospiterà dal 7 al 15 luglio le gare del Campionato Europeo Under 18 maschile: dopo le amichevoli della Nazionale Seniores del 2021, e le gare di qualificazione all’Europeo Under 22 del 2025, adesso sarà tempo di un altro grande appuntamento. L’assegnazione della manifestazione continentale per Cisterna e per il Cisterna Volley rappresenta un motivo di soddisfazione e orgoglio.
Sedici le nazioni partecipanti, divise in due gironi da otto: a Cisterna si giocherà la Pool 2 che comprende oltre alla Francia campione in carica, anche Belgio, Bulgaria, Cechia, Spagna, Germania, Romania e Olanda (la Pool 1 con Italia, Polonia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia, Slovenia e Islanda è in programma a Porto San Giorgio).
Le prime due classificate nelle rispettive Pool si sfideranno (a Porto San Giorgio) per la conquista del titolo europeo. Col presidente della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) Giuseppe Manfredi abbiamo parlato di volley in generale, del valore del torneo continentale e della qualità del movimento giovanile, ma anche del ruolo di Cisterna, della crescita del territorio e del futuro del club nel panorama nazionale.
“Ogni volta che torno a Cisterna lo faccio con grande piacere, perché trovo una realtà che lavora con serietà, competenza e grande passione. È una società che non investe soltanto nell’aspetto tecnico, ma dedica grande attenzione anche all’organizzazione, alla programmazione e alla crescita complessiva del proprio progetto. Sono caratteristiche indispensabili per una società moderna e rappresentano un valore aggiunto per tutto il movimento pallavolistico italiano. Per questo è sempre un piacere essere qui e vedere da vicino i progressi che vengono compiuti anno dopo anno”, ha dichiarato Manfredi aggiungendo che “Cisterna rappresenta un esempio di come una collaborazione continua tra territorio e Federazione possa produrre risultati concreti. Già lo scorso anno, con le qualificazioni dell’Europeo Under 22 e le gare disputate qui, avevamo avuto la conferma della qualità del lavoro svolto. Oggi ospitare una parte della fase finale dell’Europeo Under 18 è un ulteriore riconoscimento all’impegno, alla competenza e alla passione con cui dirigenti, istituzioni e società stanno lavorando. Voglio rivolgere loro i miei complimenti perché stanno contribuendo concretamente alla crescita della pallavolo italiana. Credo – conclude il presidente della Fipav – che il percorso del Cisterna Volley sia sotto gli occhi di tutti. Sta crescendo attraverso una programmazione seria e ben strutturata, senza cercare scorciatoie. Ma c’è un aspetto che mi rende particolarmente orgoglioso: la fiducia data ai giovani italiani. Vedere tanti ragazzi trovare spazio nel massimo campionato, crescere, contribuire ai risultati della squadra e raggiungere obiettivi importanti come la salvezza dimostra che investire sui talenti del nostro Paese è la strada giusta. È un motivo di soddisfazione non solo per la Federazione, ma per tutto il movimento”.
SPORT
Cisterna Volley ammessa al prossimo campionato di Superlega
CISTERNA DI LATINA – La Commissione Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A, costituita ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dallo Statuto di Lega e dal Regolamento Ammissione ai Campionati di Serie A, ha terminato l’esame dei documenti presentati dai club aventi diritto a richiedere l’iscrizione ai Campionati di Serie A Credem Banca.
Il Cisterna Volley (come tutte le altre 48 società) è risultato in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento: la documentazione è stata inviata alla Federazione Italiana Pallavolo per la ratifica dell’ammissione ufficiale al prossimo campionato.
SuperLega 2026-2027: Cisterna Volley, Lube Civitanova, Cuneo Volley, Powervolley Milano 2.0, Modena Volley Punto Zero, Vero Volley Monza, Pallavolo Padova, Sir Safety Perugia, You Energy Volley Piacenza, Prata di Pordenone, Trentino Volley e Verona Volley.
Il calendario sarà reso noto il 16 luglio al Volley Mercato, nell’evento finale che chiuderà la tre giorni di Bologna.
SPORT
Arbitri, Andrea Giordani di Aprilia conquista la Can C
APRILIA – L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) – Sezione di Aprilia annuncia “un traguardo leggendario”: l’arbitro Andrea Giordani è stato ufficialmente promosso alla CAN C.
“Non si tratta di un semplice traguardo, ma del coronamento assoluto di un percorso fatto di dedizione totale, sudore, allenamenti incessanti e prestazioni semplicemente eccellenti. Gara dopo gara, sul terreno di gioco, Andrea ha dimostrato il suo immenso valore, superando ogni ostacolo con determinazione e professionalità eccezionali. Ora, il calcio professionistico lo aspetta”, si legge in una nota in cui la sezione locale dell’AIA sottolinea che il fischietto porterà così Aprilia “alla ribalta del panorama calcistico nazionale”.
“L’intera famiglia dell’AIA Aprilia esprime la massima soddisfazione e i più vivi complimenti ad Andrea Giordani per questo straordinario successo, augurandogli il meglio per l’inizio di questo nuovo e stimolante capitolo della sua carriera sportiva”, conclude la nota.
SPORT
Gaeta punta sulla vela inclusiva: accordo tra Comune e Federazione Italiana Vela
Gaeta investe sulla vela inclusiva. Il Comune e la Federazione Italiana Vela hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale e valorizzazione del territorio.
L’intesa prevede l’attivazione di corsi di vela rivolti alle persone con disabilità e ai giovani del territorio nell’ambito del progetto “Il mare che include: Sport, Ambiente e Turismo come leva della promozione del territorio e della crescita dell’economia locale”, che il Comune presenterà alla Regione Lazio per ottenere il finanziamento previsto dal bando regionale dedicato ai progetti sportivi e turistici.
Elemento centrale dell’iniziativa sarà l’acquisto di sei imbarcazioni Hansa 303 Wide, progettate per garantire stabilità, sicurezza e facilità di conduzione. Si tratta di barche utilizzate anche nella vela paralimpica, pensate per consentire la pratica sportiva a persone con diverse abilità.
L’accordo non si limita alla fornitura delle imbarcazioni. La Federazione Italiana Vela metterà infatti a disposizione istruttori, competenze tecniche e il supporto della rete dei circoli affiliati per avviare corsi continuativi e formare il personale che seguirà le attività. Il progetto sarà inoltre inserito nel percorso della Para Sailing Academy, il programma nazionale della Federazione dedicato allo sviluppo della vela paralimpica.
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Cristian Leccese, che ha definito l’accordo un passo importante per rendere Gaeta una città sempre più inclusiva, valorizzando il mare come risorsa per lo sport, il turismo accessibile e la crescita della comunità.
Anche il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, ha sottolineato come l’obiettivo sia ampliare concretamente l’accesso alla pratica velica, offrendo nuove opportunità alle persone con disabilità e ai giovani attraverso attività continuative e personale qualificato.
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