CRONACA
Droga, anabolizzanti e steroidi nel locale a San Felice Circeo, licenza sospesa per 15 giorni
Sospensione la licenza con conseguente chiusura per 15 giorni, per un locale di San Felice Circeo. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), è stato emesso su proposta della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Latina, a seguito delle risultanze emerse nel corso di un controllo effettuato il 26 giugno scorso dal personale del Commissariato di P.S. di Terracina, con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato di Nettuno e della Polizia Locale di San Felice Circeo. Nel corso dell’attività ispettiva, il cane antidroga “Odina” ha segnalato con insistenza un’area interna del locale. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire sostanza stupefacente di diversa natura, un bilancino di precisione e numerose confezioni di medicinali anabolizzanti e steroidi detenuti in assenza di idonea prescrizione medica. Il titolare dell’esercizio è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.
ATTUALITA'
Sabaudia, pomeriggio senza corrente a Mezzomonte causa guasto improvviso
Giornata difficile ieri per gli abitanti di Sabaudia della zona Mezzomonte e aree limitrofe a causa di un guasto alle cabine elettriche che ha fatto registrare un’interruzione dell’energia elettrica che ha coinvolto 589 utenze per tutto il pomeriggio. Il servizio è tornato regolare intorno alle ore 20
CRONACA
Frusta il fratello con un cavo elettrico, arrestato 20enne a Terracina
Nonostante fosse già ai domiciliari torna ad aggredire il fratello. Siamo a Terracina dove la polizia ha arrestato in flagranza di reato un 20enne del posto. Il ragazzo è finito nuovamente in manette al termine dell’ennesimo episodio di violenza consumato tra le mura domestiche ai danni del fratello convivente. Il ragazzo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo mediante braccialetto elettronico, applicata proprio in seguito a una precedente aggressione nei confronti della stessa vittima che ha chiamato il 112 per chiedere aiuto e che è stata trovata con evidenti escoriazioni e segni di frustate su braccia, schiena e dorso. L’aggressore lo avrebbe colpito ripetutamente utilizzando un cavo elettrico come frusta. Solo poche settimane prima, infatti, il giovane aveva aggredito il fratello con una mazza da baseball. Per lui è arrivata la convalida dell’arresto ed è stata disposta nei suoi confronti la risottoposizione agli arresti domiciliari.
CRONACA
Non si ferma all’alt della Polizia a Cisterna e fugge a 200km/h. Rintracciato e denunciato
Cisterna di Latina: si sottrae all’alt della Polizia di Stato con una fuga ad oltre 200 km/h. Individuato e denunciato il responsabile. L’episodio risale alla serata del 30 giugno scorso, quando una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cisterna di Latina aveva predisposto un posto di controllo lungo la Via Provinciale per Latina, all’altezza dell’intersezione con via Sandro Pertini. Alla vista dei militari, il conducente di un’autovettura Audi S3, anziché arrestare la marcia all’alt intimato dagli agenti, dopo un iniziale rallentamento ha accelerato improvvisamente dirigendosi verso gli operatori di polizia, costringendo uno di loro a spostarsi repentinamente per evitare di essere investito. Il conducente ha poi proseguito la fuga ad altissima velocità attraverso il centro abitato, mettendo gravemente in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada e dei numerosi pedoni presenti nelle vicinanze dei pubblici esercizi, per poi imboccare la S.S. Appia in direzione Latina, effettuando sorpassi estremamente pericolosi e raggiungendo velocità superiori ai 200 km/h, riuscendo così a far perdere temporaneamente le proprie tracce. Dopo poco gli agenti del Commissariato hanno consentito di risalire al veicolo attraverso gli accertamenti sulle società di noleggio e di individuare successivamente il conducente che, convocato presso gli uffici di Polizia, ha ammesso le proprie responsabilità. Il giovane è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria e sono sono state inoltre avviate le procedure amministrative previste dalla normativa vigente e sono in corso le valutazioni per l’adozione di eventuali misure di prevenzione di competenza del Questore.
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