Musica, il Tango del maestro Marco Lo Russo e il Coro della Diaphorà al Museo Cambellotti di Latina

LATINA – Prenderà il via domani, domenica 12 luglio, la quinta edizione di @tNICOLOSI, la rassegna culturale nel cuore dello storico Quartiere Nicolosi di Latina che andrà avanti fino ai primi di settembre. “Un appuntamento nato quasi come una scommessa e che, anno dopo anno, è diventato uno spazio sempre più condiviso dalla città”, dicono gli organizzatori che hanno pensato un programma di alto livello che “attraverserà linguaggi molto diversi tra loro per sette appuntamenti uniti dalla stessa idea: fare della cultura un’occasione di incontro”. Il primo appuntamento è con la Testaccio Klezmer Orchestra (alle 21 del 12 luglio).

“Non potrebbe esserci apertura più significativa per la quinta edizione di @tNICOLOSI”, sottolineano gli organizzatori. La Testaccio Klezmer Orchestra, diretta dal sassofonista e compositore Gabriele Coen, porta sul palco un progetto musicale che attraversa confini, lingue e tradizioni, costruendo ponti tra culture apparentemente lontane ma profondamente legate tra loro. Musiche ebraiche, arabe, turche, greche, balcaniche e mediterranee si intrecciano in un viaggio sonoro che racconta la ricchezza degli incontri tra i popoli e la possibilità di trasformare le differenze in dialogo. Un repertorio che unisce tradizioni diverse senza cancellarne le identità, mostrando come la musica possa diventare uno spazio comune di conoscenza reciproca e di pace”. Con Gabriele Coen ci sarà Ziad Trabelsi, musicista tunisino, compositore e storico protagonista dell’Orchestra di Piazza Vittorio, artista che da anni costruisce attraverso la musica un dialogo fecondo tra Oriente e Occidente. Più che un concerto, un incontro. Un invito a guardare il Mediterraneo non come un confine, ma come uno spazio condiviso di storie, memorie e culture. Per una sera, la piazzetta del Quartiere Nicolosi diventerà il luogo in cui lingue diverse, tradizioni differenti e percorsi lontani si ritroveranno a parlare una lingua universale: quella della musica”.

Gli altri appuntamenti della rassegna sono con Marco Poeta, con il Salotto Indipendente con Lodo Guenzi al Nicolosi Gvng Day, fino agli spettacoli di Beppe Servillo e Modulo Project, passando per una serata interamente dedicata ai giovani cantautori del nostro territorio. Accanto agli spettacoli tornerà anche PIAZZZETTA APERTA, lo spazio che accompagnerà ogni serata con artigianato, libri, incontri.