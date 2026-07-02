APPUNTAMENTI
Roccagorga, visite guidate con animazione teatrale all’Etnomuseo dei Monti Lepini
ROCCAGORGA – Iniziano il 2 luglio, alle ore 18,00, presso l’EtnoMuseo Monti Lepini di Roccagorga, le “VISITE GUIDATE CON ANIMAZIONE TEATRALE”, programmate per questa estate, sostenute dalla Regione Lazio e dal Comune Di Roccagorga e realizzate da Metropoli’s. Le sale del museo saranno animate da attori che interpreteranno i vari momenti espositivi coinvolgendo il visitatore in atti e riti. La finalità – spiegano dal Museo – è quella di rendere vivo l’allestimento museale e far meglio comprendere, attraverso una esperienza, seppure virtuale, il contesto storico antropologico contenuto nel luogo di cultura. Dai principali temi del Museo, le lotte contadine, l’emigrazione e la modernità, rappresentati con sculture in bassorilievo nello scalone d’ingresso dove si reciteranno fatti importanti che hanno segnato la comunità di Roccagorga, passando nel corridoio che collega tutte le salette tematiche, un vero e proprio cordone ombelicale, raccontando di come i rocchigiani si riconoscono tra loro attraverso i soprannomi, come si aiutavano per i lavori di campagna o per le cerimonie e quale è stato il rapporto con le altre comunità, indagato attraverso i matrimoni.
La parte più importante sarà la rappresentazione in forma teatrale nella saletta “Pasqua Rossa” dove si racconta “l’Eccidio del 6 gennaio” quando le truppe giolittiane spararono contro la folla riunita per una protesta uccidendo 8 persone e ferendone oltre 40. Si passerà poi nelle sale tematiche denominate “Habitus”, nelle quali si interpreterà la vita domestica dei primi del novecento, quella di campagna ambientata intorno alla ricostruzione di una capanna lepina e le abilità di pastori e contadini nel realizzare manufatti utili al lavoro.
Gli attori interpreteranno tutto questo vestendo i panni dei loro avi, consapevoli, come fa capire il grande specchio deformante della prima saletta tematica “Habitus”, che nessuno può mettersi realmente nei panni degli altri, ma si può interpretarli e coglierne gli insegnamenti. Il tutto raccontato attraverso un monologo nel quale un vecchio contadino realmente vissuto torna per un attimo sulla terra, scegliendo l’EtnoMuseo come luogo di racconto.
Questo primo giorno e fino al 20 luglio, sarà possibile anche visitare, all’interno del Museo, la mostra “Artiste e Musei per la Pace”, ideata da Fabio D’Achille direttore di MAD e MadXI, con 25 artiste che hanno voluto dare un messaggio di pace attraverso l’espressione della loro arte.
Un percorso artistico-espositivo tra le sale tematiche del Museo Etnografico del Comune di Roccagorga, lasciando che i due contesti, quello dell’Arte e quello del Museo, si raccontassero senza sovrapporsi, spesso anzi completandosi. Un esperimento, a nostro avviso, ben riuscito, perché aggiunge al valore raccontato della collezione museale, quello del linguaggio contemporaneo della pace.
Espongono: Paola Acciarino, Ornella BOCCUZZI, Natasha Bozharova, Germana Brizio, Rossana Carturan, Antonella Catini, Claudia Chittano, Alessandra Chicarella, Natascia CONFORTO, Cleonice Gioia, Laura Giusti, Emilia ISABELLA, Marina Mangiapelo, Monica Menchella, Roberta Modena, Marta PALADINI, Silvia Palamara, Alena PANCHISHIN, Donatella Pinocci, Marianna Carolina Sale, Ersilia Sarrecchia, Mirella Sperduti, Fabiana TORNESI, Piera Vertecchi, Serena Fauttilli Zooe.
Il testo critico è della storica dell’arte Francesca Piovan.
APPUNTAMENTI
Al via Radure Spazi Culturali lungo la Via Francigena del Sud
Prende il via oggi 2 luglio l’ottava edizione di Radure, il festival che trasforma i luoghi più suggestivi dei Monti Lepini in palcoscenici a cielo aperto.
Undici appuntamenti tra teatro, narrazione e spettacolo dal vivo accompagneranno il pubblico lungo la Via Francigena del Sud, valorizzando il patrimonio culturale dei comuni coinvolti. Il festival inaugura il 2 luglio a Segni con “I Digiuni di Catarina da Siena”, scritto e diretto da Dacia Maraini, e prosegue il 3 luglio nell’Ex Infermeria del Borgo di Fossanova a Priverno con “Assolo” (liberamente tratto da “L’Inserzione” di Natalia Ginzburg) di e con Elisabetta Femiano, e il 4 luglio nel Parco Archeologico dell’Antica Norba a Norma, con La Bellezza delle Parole di e con Roberto Mercadini.
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Latina, doppio appuntamento per Il Museo Cambellotti dialoga in Musica!
Doppio appuntamento nel prossimo weekend a Latina nell’Arena del Museo Cambellotti con “Il Museo Cambellotti dialoga in Musica!” manifestazione a cura del Comune di Latina e dell’Associazione Culturale Eleomai in occasione dei 150 anni della nascita dell’artista Duilio Cambellotti.
Venerdì 3 luglio alle ore 21 di scena il quartetto Neos Saxophone Ensemble – con Michael Morelli, Marco Klesyk, Marcos Palombo, Matteo Di Prospero – che proporrà un doppio programma dedicato nella prima parte alle musiche scritte in occasione dell’inaugurazione delle città di Fondazione (riscoperte dal M. Claudio Paradiso) e nelle seconda parte ad un repertorio dal barocco al jazz, dalla musica da film alla tradizione popolare.
Sabato 4 luglio alle ore 21 appuntamento con la musica napoletana d’autore con un omaggio a un suo grande interprete e cultore come Renzo Arbore.
Protagonista La Zanzarita Orchestra con la partecipazione straordinaria di Mariano Caiano, una delle voci della celebre Orchestra Italiana, che ha promosso la musica napoletana in tutto il mondo con centinaia di concerti.
APPUNTAMENTI
Educamp CONI Lazio, dieci settimane di sport e inclusione al Centro Remiero di Sabaudia
Dieci settimane dedicate allo sport, all’educazione e alla socializzazione per centinaia di bambini e ragazzi. È stato presentato questa mattina al Centro Sportivo Remiero della Marina Militare di Sabaudia l’Educamp CONI Lazio, il centro estivo multidisciplinare rivolto ai giovani dai 6 ai 14 anni, che anche quest’anno offrirà attività sportive e formative a partecipanti provenienti da tutta la provincia di Latina.
Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Alberto Mosca, il consigliere comunale delegato allo Sport Massimo Mazzali e il comandante del Centro Remiero Caramia, che hanno sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e la collaborazione tra Comune, CONI e Marina Militare.
Il sindaco Mosca ha evidenziato come sostenere progetti di questo tipo significhi investire nel futuro della comunità, ricordando l’impegno dell’amministrazione nel favorire la partecipazione anche dei bambini provenienti da famiglie con maggiori difficoltà economiche.
Sulla stessa linea il consigliere Mazzali, che ha definito l’Educamp un modello virtuoso di collaborazione istituzionale, capace di promuovere inclusione, benessere e pari opportunità attraverso lo sport.
Il comandante Caramia ha invece ribadito l’importanza del lavoro congiunto tra Marina Militare, CONI ed ente locale, sottolineando come il Centro Remiero rappresenti una cornice ideale per un progetto che unisce attività sportiva, educazione e valori civici.
Particolarmente emozionante il momento conclusivo della mattinata, con la consegna degli attestati ai piccoli partecipanti del campo estivo, accolti dall’applauso dei genitori presenti.
Per dieci settimane il Centro Remiero ospiterà così attività sportive multidisciplinari, confermandosi uno dei punti di riferimento estivi per bambini e ragazzi del territorio pontino.
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