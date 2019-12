La Top Volley Cisterna si allena con la nazionale della Tunisia: 2-2

CISTERNA DI LATINA – Al palasport di Cisterna è andata in scena l’amichevole tra la Top Volley Cisterna e la Nazionale della Tunisia, impegnata in una tournée in Italia. Prima di scendere in campo sul taraflex del palazzetto già allestito per il match di domenica prossima contro Piacenza in diretta Rai, la delegazione tunisina è stata ricevuta dal sindaco Mauro Carturan nella prestigiosa sala Zuccari di Palazzo Caetani. Il primo cittadino di Cisterna ha fatto gli onori di casa ai giocatori che hanno donato il loro gagliardetto ufficiale.

La partita è terminata sul 2-2, i due allenatori avevano stabilito in avvio di disputare l’allenamento congiunto sulla durata di quattro set a prescindere dal risultato conseguito sul campo.“E’ stato un ottimo allenamento per testare il ritmo gara e sono soddisfatto della personalità che sta dimostrando Andrea Rondoni, continuiamo a preparaci per la sfida importante di domenica in cui mi aspetto di affrontare Piacenza, una squadra abbastanza strutturata con numeri solidi sul cambio palla e viene da vittorie al tie-break molto importanti per questo sta dimostrando di essere in buona salute, dovremo essere il miglior Cisterna per riuscire a stare dentro il match” ha chiarito coach Lorenzo Tubertini a fine allenamento. “E’ stato un allenamento molto utile per noi in un momento in cui ci serviva testare il ritmo gara in vista di una sfida importante come quella di domenica contro Piacenza” ha aggiunto Daniele Sottile.

Nel primo set la formazione tunisina s’è imposta 20-25. Sempre avanti gli ospiti (10-14, 19-20) che hanno chiuso in 23 minuti. Stesso discorso anche nel secondo spicchio di gara con la Top Volley costretta sempre a inseguire (12-16, 16-20, 20-22) fino al 21-24 che poi ha visto i pontini annullare due set point fino al 23-25. Sotto 0-2 la Top Volley ha vinto il terzo parziale 25-22 con Patry e compagni sempre in controllo della situazione dall’11 pari in poi (17-13, 21-18).

La Top Volley Cisterna giocherà domenica prossima (alle 18) in diretta Rai l’ultima partita del girone d’andata, ultima sfida casalinga dell’anno 2019: si tratta di un match cruciale, in questa fase della stagione, perché entrambe le squadre lottano per la salvezza.