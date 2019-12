Maxistaffetta Uisp: tutto pronto al campo Coni di Latina

LATINA – L’Uisp di Latina si appresta a vivere con i suoi atleti e le sue società affiliate una giornata di grandi emozioni. Parliamo di domenica 22 dicembre e di una location sempre affascinante per tutti gli atleti pontini, il Campo Comunale di Atletica di via Botticelli. Alle 9.30, infatti, prenderà il via la 15esima edizione della Maxistaffetta, una gara a squadre sulla distanza di due chilometri con frazioni da 400 metri per ognuno dei cinque componenti dei complessivi 25 gruppi ai nastri di partenza. Oltre alla festosa competizione, con la presenza di team interamente femminili, la giornata prevede delle esibizioni di atletica riservate ai settori giovanili, curate da Massimo Siliani del Gap Fitwalking. Subito dopo, alle 11, tutti i protagonisti si trasferiranno nell’aula magna del vicino Itis “Galilei” per prendere parte alla cerimonia di premiazione del 29esimo Grande Slam Uisp. Sarà l’occasione per consegnare i meritati riconoscimenti agli atleti con i migliori piazzamenti nel consuntivo finale del fitto calendario di eventi podistici proposto durante il 2019. E sarà anche l’occasione per ricordare Ciro Imparato, un protagonista delle corse Uisp venuto a mancare domenica scorsa subito dopo aver tagliato il suo ultimo traguardo. Prima della Maxistaffetta sarà osservato un minuto di raccoglimento. Una volta iniziata la gara, i suoi compagni della Podistica Pontinia indosseranno una divisa con una scritta a dir poco significativa: “Ciro corre con Noi”. L’Uisp onorerà Ciro anche nella successiva cerimonia: tra le donne da premiare, infatti, ci sarà anche la compagna di Imparato, Daniela Bellato; sarà emozionante chiamarla in causa, insieme a tutta la squadra.

IL RICORDO DI NATALINO NOCERA

E a proposito di emozioni, la cerimonia avrà inizio con un tributo all’indimenticato presidente Uisp Natalino Nocera, venuto a mancare il giorno di Natale di un anno fa. Per onorare una figura storica per l’intero movimento sportivo provinciale interverranno il presidente del Comitato Territoriale Domenico Lattanzi, il presidente regionale Andrea Giansanti ma anche i vertici nazionali dell’ente, rappresentati dal vicepresidente Tiziano Pesce e dal segretario generale Tommaso Dorati. I loro interventi serviranno anche a ringraziare quanti hanno contribuito ad organizzare le svariate tappe del Grande Slam. Fondamentale, a tal proposito, è stato il sostegno dei main sponsor Icar Renault, Sport85 e Mapei. Non sono escluse poi altre importanti sorprese, sempre con l’intento di evidenziare i meriti e l’operato di un grande presidente rimasto nel cuore di tutti.

PRIME ANTICIPAZIONI PER IL 2020: LATINA NEL CIRCUITO NAZIONALE LILT

Nel 2020 il “Grande Slam” taglierà il prestigioso traguardo delle 30 candeline. Il Comitato Territoriale Uisp ha già definito tutti i dettagli del nuovo, ricchissimo calendario di trenta splendidi eventi: si inizierà come di consueto dalla tappa di Monte San Biagio, il 26 gennaio, e si terminerà con la Maxistaffetta del 20 dicembre. Tante sorprese saranno annunciate nell’appuntamento di domenica, ma una prima notizia è già trapelata dalla sede di via Don Morosini: grazie ad un accordo con la Lilt, Latina è stata inserita in un calendario di quattro gare di trail a livello nazionale, insieme a Bologna, Salerno e Roma. In tale prestigioso contesto la provincia pontina figurerà con il Trail della Miniera, a Priverno.