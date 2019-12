Studenti del Manzoni di Latina al cinema per imparare a conoscere l’autismo

LATINA – Parlare agli studenti di autismo attraverso un bel film. Lo ha fatto l’associazione di genitori LatinaAutismo con l’aiuto delle neuropsichiatre infantili Antonella Cerquiglini e Marina Eianti del Centro Asl di Neuropsichiatria Infantile di Priverno, organizzando con la collaborazione del Liceo Psicopedagogico Manzoni, la proiezione al Cinema Oxer del film ”Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores che racconta la storia di un adolescente autistico.

“Il film tocca molti aspetti della condizione autistica come la sovrastimolazione sensoriale, la compromissione della relazione sociale e del linguaggio, le difficili dinamiche genitoriali”, spiegano dall’associazione guidata da Monia Magliocco che ha voluto la presenza delle esperte di neurodiversità per spiegare ai ragazzi e non solo, le caratteristiche di questo disturbo molto diffuso.

“LatinAutismo – sottolinea Monia Magliocco – ha necessità di rivolgersi soprattutto agli adolescenti perché saranno il tessuto sociale di domani e non dovranno aver paura della diversità, bensì consigliamo loro di allenarsi ad avere attenzione, comprensione, tolleranza. I bambini e i ragazzi con autismo ci permettono di migliorare noi stessi e ci spingono ad una ricerca continua per superare gli ostacoli della vita”.