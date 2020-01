Oroscopo del giorno 13 Gennaio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, passione e complicità dovrebbero essere sul menu del giorno. Single: se volete aumentare le probabilità di incontrare l’amore dovreste uscire e sorridere di più. Professionalmente è possibile avvertire la necessità di prendere una pausa dalla propria attività a causa della mancanza di riconoscimenti o di risultati. Alcuni vorranno andare per la loro strada e nulla lo impedirà ma dovrebbero essere diplomatici per non causare conflitti interni. La salute è buona, tuttavia il corpo vi chiederà di muovervi per eliminare alcune tossine.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in trigono con Urano nel vostro segno e questo aspetto astrale è globalmente positivo per dare un piccolo impulso alle relazioni sentimentali. In coppia dovreste fare degli sforzi necessari a riscoprire i pregi del partner e cercare di essere più affettuosi. Per i single gli incontri sono possibili anche se non sono disposti ad impegnarsi. A lavoro sarete molto ispirati e riuscirete a portare a termine le vostre attività in modo indipendente. La salute è ottima, tuttavia non esagerate perché la Luna aumenta la fatica che potrebbe sopraggiungere presto.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in trigono con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, cercherete di capire meglio le aspettative del partner e proverete a sostenerlo. Per i single, le esigenze troppo alte sono un vero e proprio freno per i rapporti attuali. A lavoro, le Stelle accentuano il lato creativo e guideranno la vostra barca in modo indipendente: non importa in quale situazione sarete, troverete la soluzione senza il bisogno di alcun aiuto speciale. Per quanto riguarda la salute sarete dinamici e di buon umore: una passeggiata sarà d’aiuto per mantenervi in forma.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in trigono con la Luna nel vostro segno. In coppia riuscirete a trovare il vostro equilibrio e la fiducia nel partner, tuttavia sarebbe meglio tenersi qualche confidenza per se stessi. Single: l’aspetto astrale migliora la comunicazione e dovreste cogliere l’occasione per uscire a conoscere gente nuova. Professionalmente, la giornata sarà più favorevole per coloro che cercano un nuovo lavoro: potreste ricevere un’offerta allettante. Per quanto riguarda la salute, non avrete nulla di cui preoccuparvi: le Stelle vi daranno la sensazione di benessere generale.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in trigono con la Luna nel vostro segno. In coppia, vi sentirete finalmente accontentati: il partner farà di tutto per rendervi felici. Single: riceverete l’attenzione che aspettavate da tempo. Professionalmente, le vostre abilità saranno messe alla prova: potreste dover insegnare ad un collega più giovane tutto quello che serve per questo lavoro e dovreste mostrare un po’ più di pazienza. La salute è molto buona: riuscirete a gestire al meglio le vostre emozioni.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in trigono con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, è possibile vivere la relazione con un piccolo distacco se uno o l’altro è catturato da attività esterne. Single: nuovi incontri saranno sul menu del giorno. A lavoro sarete motivati e pronti ad investire più tempo in un progetto che avete trascurato ultimamente. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi dovrebbe godere di una forma eccellente ed anche il morale sarà alto.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in trigono con Urano nel vostro segno. In coppia niente sembra essere di vostro gradimento ed il partner potrebbe stancarsi di questo atteggiamento. Single: non sarete in grado di comunicare i vostri pensieri e sarebbe meglio rimandare gli appuntamenti. Professionalmente, non lasciatevi influenzare dalle critiche dei colleghi: dovreste promuovere il dialogo perché i rapporti miglioreranno con maggiore calma. Per quanto riguarda la salute, fate attenzione a rispettare le ore di sonno: un buon riposo vi aiuterà a rimettervi presto in forma.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente sarà il giorno migliore per approfondire il vostro rapporto: vi sveglierete con il desiderio di esprimere il vostro affetto e probabilmente il partner sarà in perfetta sintonia con le aspettative. Single: agite con coraggio perché non avete nulla da perdere. Professionalmente, la giornata potrebbe dimostrarsi fruttuosa, specialmente se lavorate in una squadra: una collaborazione ben condotta porterà creatività in tutte le vostre attività. La salute è nella norma, tuttavia non cercate di fare troppi sforzi per non esaurire troppo in fretta le energie.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno e segnerà l’inizio di un periodo importante per la vita sentimentale. In coppia, l’aspetto astrale evidenzierà le stesse vibrazioni che animano il vostro rapporto ed avrete la possibilità di vivere dei momenti più che soddisfacenti. Single: sarete dotati di buona intuizione, tuttavia cercate di rimanere realistici. Professionalmente, Nettuno offre un ambiente favorevole al successo dei vostri progetti: può essere lo sblocco di un credito di investimento o di una domanda accettata. Un po’ più di dinamismo da parte vostra accelererà enormemente le cose. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi danno la spinta giusta per gestire al meglio lo stress.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, difficilmente riuscirete a distinguere la verità dal falso, nonostante la vostra intuizione molto sviluppata in questo periodo. Cercate di non mescolare le paure con le vostre deduzioni. Single: se sorgono dubbi su una persona che vi interessa, dovreste solo chiedere delle informazioni in più. A lavoro, i tentativi di far bene daranno risultati incoraggianti. Se iniziate un nuovo lavoro, è possibile che la vostra intraprendenza sia notata fin da subito e che vi offrano un contratto più ampio nei giorni a venire. La salute è buona: Plutone vi inciterà a canalizzare le energie nel modo giusto.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno e dovreste godervi questa bellissima configurazione planetaria per migliorare i rapporti sentimentali. In coppia, Marte dovrebbe ispirarvi a trovare delle idee innovative per sorprendere il vostro partner. Single: sarete molto sottili nella comunicazione e guadagnerete punti preziosi. Professionalmente, la vostra reattività sarà eccezionale e gestirete egregiamente tutte le emergenze del giorno. Per quanto riguarda la salute, Marte vi porterà un’ottima vitalità: sarete pieni di energia ed in serata particolarmente soddisfatti di tutto ciò che avete realizzato.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la complicità è molto forte e vi capirete a vicenda senza dover parlare. La vostra metà si prenderà cura nel facilitare la vita quotidiana con delle piccole attenzioni. Single: i vostri incontri saranno molto piacevoli. Professionalmente, la giornata segnerà una svolta nei rapporti interni e, anche se l’atmosfera potrebbe deteriorarsi a causa dei pettegolezzi, riuscirete a rimanere fermi nella vostra posizione. Per quanto riguarda la salute, Marte potrebbe portare alcuni piccoli fastidi che gestirete in modo relativamente facile perché disponete di un morale d’acciaio e di una vitalità eccellente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.