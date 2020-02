LATINA – In via Duca del Mare alcuni negozi sono rimasti chiusi questa mattina (mercoledì 12 febbraio) a causa della mancanza di corrente, per lavori annunciati da parte di Enel. Pausa forzata per la gioielleria Biondo, per il vicino negozio di elettrodomestici e per il tabacchi che riapriranno nel pomeriggio.