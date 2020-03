Oroscopo del giorno 14 Marzo 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia sarete sulla stessa lunghezza d’onda del partner e riuscirete a capirvi solo guardandovi. Dovreste programmare un weekend romantico per godere appieno della vostra complicità. Single: dovreste accettare gli inviti che riceverete. Professionalmente, avrete l’opportunità di costruire nuovi rapporti che vi saranno molto utili in futuro. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi si sentirà in forma: muovetevi un po’ di più per preservare le vostre buone condizioni fisiche.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno ed annuncia dei cambiamenti. Sentimentalmente per le coppie potrebbe essere una questione di ridefinire le priorità o di creare alcuni spazi per la libertà di ciascuno. Per i single, potrebbe trattarsi di un incontro promettente. Professionalmente, i cambiamenti dovrebbero essere significativi: si tratta di migliorare i diversi processi che seguite ogni giorno, iniziare un nuovo progetto o, forse, cambiare la vostra posizione a nuovi incarichi o responsabilità. Per quanto riguarda la salute, la curiosità vi fa scoprire nuove tendenze che potrebbero migliorare la vostra forma o evidenziare il vostro fascino.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia mostrerete i vostri sentimenti ed userete tutti i vostri mezzi per sedurre ancora di più il partner. Single: lasciatevi guidare della vostra spontaneità e tutto andrà per il verso giusto. Professionalmente avrete più opportunità del solito di fare delle scelte, prendere decisioni ed iniziative che saranno apprezzate dai vostri collaboratori. Per quanto riguarda la salute, siete in ottime condizioni sia fisiche che morali. Ricordate di mantenere questa vitalità praticando uno sport che, sopratutto rafforza la mente e ridisegna la silhouette.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, questa giornata sarà vissuta sotto il segno della più completa libertà: ognuno si occupa delle proprie attività personali senza cercare di ostacolare l’altro in modo egoistico. Single: state pensando di iniziare progetti comuni con una persona in particolare. Professionalmente, sarete molto motivati ed alcuni di voi cercheranno di creare progetti più ambiziosi del solito per lasciarsi alle spalle tutti i colleghi. Per quanto riguarda la salute, le vostre forze saranno conservate e dovreste approfittare dell’occasione per praticare attività sportive.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia cercherete di mettere un po’ di spezie nella vostra vita, di camminare verso orizzonti ignoti e pensare fuori dagli schemi: un po’ di novità vi farà bene ad entrambi. Single: l’aspetto astrale è favorevole per coloro che hanno deciso di guardare verso il futuro. A lavoro sarà una giornata movimentata: pulizie di primavera, la revisione dei file archiviati, un cambiamento di sede, ecc. Per quanto riguarda la salute, sarete molto energici e spenderete in fretta le vostre forze: fate qualche pausa per non arrivare esauriti alla fine della giornata.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. Per le coppie che hanno avuto qualche problema, la configurazione astrale sarà d’aiuto per riaccendere le braci dell’amore e ravvivare l’intimità. Single: alcuni di voi potrebbero pensare di dare un’altra chance ad una relazione appena finita: sarebbe saggio scommettere sulla seduzione e non discutere di vecchi rancori. Professionalmente sarà un giorno per la pulizia, l’ordinamento, l’archiviazione o la revisione dei vecchi file. Per quanto riguarda la salute, sarete in ottime condizioni e motivati ad investire di più in voi stessi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il romanticismo e la sensualità saranno i vostri alleati: cogliete l’opportunità per programmare una serata speciale ed esprimete i vostri sentimenti più profondi. Single: se avete un appuntamento, tutto dovrebbe andare per il meglio. A lavoro sarete più sicuri di voi stessi ed i collaboratori apprezzeranno le vostre strategie: seguite il vostro istinto. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete al top e vorrete occuparvi di più dell’aspetto fisico o regalarvi momenti di relax: fatelo.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno e ci sarà armonia in coppia. Indipendentemente dal tema della conversazione, sarete in grado di discutere e trovare compromessi senza tensioni o litigi: è un ottimo momento per dire quello che pensate. Single: dovreste essere più aperti e cercare di conoscere meglio una persona per decidere il prossimo passo. Professionalmente la vostra immaginazione vi renderà molto efficaci e riuscirete a trovare strategie vincenti per i vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, non avrete nulla da preoccuparvi.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie si evolveranno in un’atmosfera eccellente: il partner sarà aperto alle discussioni costruttive e vi rivelerà le proprie aspirazioni. Per i single è un buon momento per incontrare una persona: le possibilità di successo sono al massimo. Professionalmente, avrete una particolare facilità di adattamento agli imprevisti del giorno e tutto funzionerà nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la salute, sarete energici e pieni di entusiasmo: cogliete l’occasione per dedicare più tempo ai vostri hobby.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia avete deciso di fare alcuni cambiamenti per uscire dalla routine: assicuratevi che il partner sia sulla stessa lunghezza d’onda per evitare alcuni malintesi. Single: sarete intraprendenti e determinati ad usare il potere della seduzione per conquistare la persona che vi piace. Professionalmente, il vostro dinamismo e la vostra efficienza potrebbero portarvi a cercare nuove responsabilità. Per quanto riguarda la salute, sarete pieni di energia e nulla potrà fermare il vostro entusiasmo.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia dovreste godere una giornata molto bella: le parole tenere saranno accompagnate da gesti affettuosi ed il partner apprezzerà il fatto che finalmente parlerete un po’ di più. Single: se vi piace una persona in particolare, non esitate a fare il primo passo. Professionalmente sarete di buon umore e riuscirete ad impostare un’atmosfera piacevole per tutti. Per quanto riguarda la salute sarete molto entusiasti e raddoppierete i vostri sforzi per prendervi cura di voi stessi perché ne vale la pena.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, l’aspetto astrale promuove la comunicazione e l’ascolto. In coppia i discorsi saranno costruttivi e riuscirete a raggiungere con facilità dei compromessi se ce ne sarà bisogno. Single: sarete in grado di parlare di tutto con chiunque e potreste conoscere persone molto interessanti. Professionalmente, godrete di apertura mentale, avrete l’occhio acuto ed il verbo umoristico riuscendo a lavorare bene in un’atmosfera piacevole. Per quanto riguarda la salute, avete raggiunto un equilibrio emotivo da invidiare e questo vi rende felici.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.