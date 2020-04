Coronavirus, 9 nuovi contagi in provincia di Latina

LATINA- Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 9 nuovi casi positivi, di cui 7 trattati a domicilio.

I casi sono distribuiti nei comuni di: Latina (2), Sermoneta (2), Cori (2), Cisterna (1), Aprilia(1), Itri (1).

Non si sono registrati nuovi decessi.

Il totale dei casi è di 452, diminuiscono ancora i ricoverati che sono 81, 118 i pazienti guariti.

una paziente ha lasciato la Terapia intensiva del Goretti dove restano in condizioni gravi quattro persone

Complessivamente, sono 807 le persone in isolamento domiciliare.

Parallelamente 6.284 persone hanno terminato il periodo di isolamento.