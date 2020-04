Peter, l’adozione del cuore

LATINA – PETER è la nostra adozione del cuore perché lui è un cucciolo che tocca il cuore di chiunque lo conosca!!! Peter ha 11 mesi e ha sviluppato con la crescita un piccolo difetto alla zampina anteriore destra. Questo non gli crea problemi nell’essere autonomo, gioioso, camminare e giocare come tutti gli altri cani. Peter è la perfezione dell’amore, della dolcezza e della bontà, eccezionale per una famiglia anche con bambini e con altri animali perché va d’accordo con tutti, cani e gatti!!! Non può rimanere sprecato un cuore così bello in un box!!! Peter è adottabile subito a Latina e, con un po’ di attesa, per lo stato di emergenza, in tutto il centro nord. Per informazioni contattare: 334.7740414 (Inviare un SMS/whatsapp se non dovessimo rispondere).