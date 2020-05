Ecco Ugo, un po’ sharpei un po’ labrador

LATINA – Ecco qui UGO, un simpaticissimo cucciolo di 8 mesi incrocio sharpei/labrador. La lingua nera dello Sharpei, il muso e gli occhioni del labrador… la simpatia di chi conquista il cuore!!! Vi aspetta in canile, venite a conoscerlo!!! Ugo è adottabile subito a Latina e, con un po’ di attesa, per lo stato di emergenza, in tutto il centro nord. Per informazioni contattare: 0773.662177 – 334.7740414 – 339.2346055 (Inviare un SMS/whatsapp se non dovessimo rispondere).