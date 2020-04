Coronavirus, aumentano gli abbandoni di cani e gatti, a Latina nasce carrello solidale

LATINA – L’Associazione Amici del Cane di Latina in collaborazione con il Comune, visto il periodo di emergenza e l’aumento dei casi di abbandono registrato nelle ultime settimane, intende aiutare coloro che sono in difficoltà e non possono accudire i propri animali domestici.

Il Carrello Solidale – Se si è in difficoltà economica, si può contattare l’Associazione Amici del Cane tramite SMS e WhatsApp fornendo i propri dati e quelli degli animali che si hanno in casa. L’Associazione comunicherà a stretto giro quando e dove recarsi per usufruire del Carrello Solidale. I gestori dei negozi convenzionati consegneranno il cibo necessario per una settimana.

Aiutaci ad aiutare -Per aiutare le famiglie che in questo momento faticano ad occuparsi dell’alimentazione dei propri animali, l’Associazione Amici del Cane di Latina ha bisogno dell’aiuto di tutti coloro che amano i nostri amici pelosi. Per aderire a questa iniziativa è sufficiente, quando ci si reca presso uno dei negozi convenzionati, lasciare nel carrello solidale quanto si vuole donare (scatolette, mangimi, crocchette ecc.). Si ringrazia anticipatamente chiunque aiuterà ad aiutare.

I negozi convenzionati:

• L’Oasi degli animali presso il centro commerciale Orologio Via dell’Agora

• Green dog in via Milazzo

• LatinaVete via dei Monti Lepini (di fronte mondo convenienza)

• Minny e Tommy Via del Murillo 50, Latina Scalo

Per ogni ulteriore informazione e per chi è impossibilitato a uscire di casa è possibile contattare via SMS o WhatsApp l’Associazione Amici del Cane ai seguenti recapiti: 339 234 6055, 334 774 0414, 340 343 8225, 338 717 3029.