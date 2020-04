Oroscopo del giorno 06 Aprile 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale la comunicazione sarà piuttosto piacevole per la maggior parte di voi. Dovreste passare una splendida giornata parlando di vari soggetti con il partner o con il vostro prescelto. Il momento è favorevole anche per consolidare le vostre aspettative. A lavoro l’atmosfera sarà amichevole: la vostra gioia di vivere diventerà contagiosa e le ore passeranno velocemente anche se molti di voi preferirebbero essere vicini ai loro cari. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi mandano una buona energia. Non sprecatela: provate a fare alcuni esercizi fisici per rafforzare la vostra forma fisica.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia ritroverete la gioia di una volta ed il gusto di sorprendere e stupire il partner. L’atmosfera è serena e tranquilla: nutrite dei sentimenti profondi per la vostra metà e siete ben motivati a comunicare ed esprimere il vostro amore. Single: non sarà difficile trovare qualcuno con il quale iniziare una bella conversazione. Parlare non costa nulla in termini di sentimenti. A lavoro l’aspetto astrale vi aiuterà ad aprire alcune porte importanti. Dovreste cogliere l’opportunità per espandere il vostro campo di attività. Per quanto riguarda la salute, godete di un buon morale e di una forza fisica sorprendente.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in sestile con Nettuno nel vostro segno. Sul piano sentimentale, l’aspetto astrale avrà un effetto calmante e confortante. Sia in coppia che single, potreste fare grandi progressi: i discorsi costruttivi saranno a portata di mano e riuscirete a dirigervi con fiducia verso il futuro. Osate ad esprimere i vostri desideri ed i vostri sentimenti più intimi. A lavoro l’influenza astrale potrebbe rendervi nervosi: cercate di mantenere una certa distanza per evitare le situazioni conflittuali. Per quanto riguarda la salute, vi sentite stanchi: durante questo posizionamento astrale dovreste fare attenzione a tutte le forme di eccesso.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in sestile con Nettuno nel vostro segno e vi rende più tolleranti sul piano sentimentale. In coppia, concedete più tempo alle attività condivise col partner e sarete più aperti sulle aspettative. Single: ritroverete la voglia di condividere le vostre emozioni, soprattutto se ultimamente vi eravate un pochino inariditi. A lavoro, Nettuno vi porta serietà e rigore: non tollerate più i lamenti esterni ed avete deciso di agire indipendentemente facendo avanzare le vostre pedine in silenzio. Per quanto riguarda la salute, l’influenza astrale non vi aiuta a liberare alcune delle vostre ansie e potreste avere difficoltà a dormire bene.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il vostro entusiasmo sarà più contagioso se riuscirete a dimostrare anche a parole quello che provate: il partner ama sentirsi adulato, amato e coccolato. Single: una delle vostre conversazioni potrebbe cambiare il vostro modo di programmare il futuro. Professionalmente, dovreste provare a guardare in prospettiva: fissate obiettivi raggiungibili ed analizzate la situazione attuale per migliorarla di più. Per quanto riguarda la salute, avete deciso di rivedere alcune abitudini e di cambiare un po’ lo stile di vita per preservare una buona condizione fisica e morale.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in sestile con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, saprete essere molto lusinghieri e creare un’atmosfera gradevole. Attenzione a non oltrepassare il limite che voi stessi avete imposto. Single: avrete difficoltà a capire se siete sulla giusta strada. Dovreste riflettere di più sulla vostra situazione. Professionalmente, la configurazione astrale sarà stimolante: il vostro occhio critico ed il buon senso saranno al top. La salute è abbastanza buona: per riottenere una forma migliore dovreste fare qualche sforzo in più nell’alimentazione e sopratutto cercate di gestire lo stress accumulato.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avrete dei sogni di stabilità che ultimamente avevate tralasciato. Sicuramente aumenterete la felicità del partner che avrà finalmente un segnale che siete presenti. Single: state consolidando una vecchia amicizia che potrebbe evolversi in una storia d’amore. Professionalmente, Saturno vi da la possibilità di agire con rigore ed efficienza. Alcuni dei vostri progetti troveranno la strada per il successo. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto bene: Saturno vi consente una maggiore agilità ed adattabilità. Siete anche pieni di energia e godete di un buon morale.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia, la configurazione astrale dovrebbe rafforzare il vostro rapporto: trascorrerete più tempo insieme al partner e considererete un progetto importante per voi. I single potrebbero decidere di fare un passo importante: esprimete i vostri sentimenti perché siete sulla strada giusta. A lavoro, alcuni di voi potrebbero avere qualche difficoltà con uno dei collaboratori: dovreste agire con cautela per trovare una via di uscita. Per quanto riguarda la salute, cercate di rilassarvi di più per riuscire a ricaricare le batterie al massimo.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, siete molto passionali e teneri e lo dimostrate con tutti i vostri mezzi. Accanto alla vostra metà trascorrerete una giornata meravigliosa. Single: siete dei visionari ed avete deciso di cogliere qualsiasi occasione per dimostrare il vostro affetto. Professionalmente, Plutone rafforza l’intuizione: dovreste considerare tutte le opzioni e tutte le possibilità per la vostra crescita. Le informazioni ricevute vi aiuteranno a raggiungere alcuni dei vostri obiettivi. Per quanto riguarda la salute, siete al top: potete godervi la giornata al vostro piacimento.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Mercurio è in sestile con Nettuno nel vostro segno. In coppia, sopratutto per coloro che hanno fatto degli sforzi ultimamente, la giornata sarà appagante: vi renderete conto che il partner ha ricevuto i segnali ed è diventato più comprensivo. Vi sentite sollevati e guardate fiduciosi verso il futuro. Single: avete avuto una discussione molto costruttiva di recente e vi sentite molto meglio. A lavoro, siete molto meno espansivi del solito. Tuttavia, anche se avete deciso di operare senza coinvolgere nessuno, sarete molto produttivi. Per quanto riguarda la salute, non dovreste avere nessun tipo di problema, tuttavia un po’ di sport migliorerebbe il vostro stato d’animo.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in congiunzione con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, sembra che abbiate bisogno di un po’ più di affetto. In coppia, non vi sentite compresi veramente: parlatene col partner ed insieme riuscirete a capire la causa. Single: non siete troppo decisi sul percorso da seguire. Riflettete e pensate a quello che vorreste: vi sarà più facile prendere alcune decisioni. A lavoro, vi sentite confusi: passate dall’essere euforici a non essere soddisfatti. Dovreste cercare di analizzare le vostre possibilità per avere più chiarezza. Per quanto riguarda la salute, avete deciso di dedicarvi ad un’attività rilassante e vi sentite in grado di superare i vostri limiti.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno e potrebbe crearvi qualche difficoltà sul piano sentimentale. In coppia, il partner desidera un maggiore impegno da parte vostra e potrebbe persino incolparvi di alcune vicissitudini negative. Single: avete deciso di allontanarvi da una persona cara per approfondire alcune delle vostre aspettative. A lavoro, la vostra mente sarà un po’ offuscata da pensieri contrari, tuttavia, presto avrete la possibilità di esporre le vostre idee e tornare protagonisti. Per quanto riguarda la salute, l’influenza astrale vi creerà delle tensioni difficili da gestire: per raggiungere un buon equilibrio, cercate di immergervi nella meditazione.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.