Oroscopo del giorno 05 Aprile 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Coloro che sono in una relazione dovrebbero parlare di progetti e di come concretizzarli durante questa giornata. Per alcuni stanno emergendo buone prospettive, ma per altri, la cruda verità potrebbe sorprendere. Single: desiderate ardentemente una maggiore stabilità emotiva. Abbiate un po’ di pazienza. Dal punto di vista della salute siete in buona forma sia fisica che mentale. Siete pronti ad immergervi in attività fisiche anche se non è necessario. In famiglia tutti apprezzeranno la vostra saggezza ed i pensieri ragionevoli.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 aprile – 20 maggio)

Saturno è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, sia le coppie che i single saranno particolarmente combattivi per preservare le emozioni e per migliorarle. Saranno anche pronti a fare alcune concessioni che si riveleranno benefiche. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi sentirà la stanchezza. È il momento di lasciarvi trasportare dalle Stelle ed approfittare dell’energia che vi riporteranno: basta avere pazienza. In famiglia condividerete momenti di intimità, confidando le vostre problematiche e ricevendo buoni consigli.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in trigono con Nettuno nel vostro segno. In coppia la sensazione di essere totalmente sulla stessa lunghezza d’onda del partner, farà fiorire il vostro amore. Single: molto presto dovreste ricevere una notizia che vi farà sognare. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi garantiscono un impulso vitale che fluisce dalla fonte, è protettivo e curativo a tutti i livelli. Le relazioni con i familiari e con gli amici saranno molto calde. La vostra disponibilità vi renderà indispensabili.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia, vorreste passare tutta la giornata accanto al partner e ne sarà molto felice. Single: volete essere più naturali nei vostri discorsi ed esprimere chiaramente ciò che sentite. Fatelo, l’altro ne ha davvero bisogno. Per quanto riguarda la salute avete raggiunto un equilibrio sano tra il lato fisico ed il lato spirituale. Siete positivi e sereni. In famiglia deciderete di passare più tempo con i più piccoli: sarete felici di vedere quanto è importante la vostra influenza.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Le aspirazioni sentimentali sono molte e non solo personali, ma anche da condividere col partner. La vita di coppia è al centro dei vostri interessi ed è protetta da Marte. Single: guardate positivamente verso il futuro e questo vi incoraggia ad esprimere i vostri punti di vista. Per quanto riguarda la salute godete di una forma fisica notevole: è il momento ideale per progredire in qualsiasi attività fisica. In famiglia passerete dei momenti tranquilli e piacevoli.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e favorisce gli amori. In coppia vi sentite realizzati ed i sentimenti sono reciproci. Single: i discorsi amorosi sono all’ordine del giorno e potrebbero rivelarsi fruttuosi. Dal punto di vista della salute godete di un buon equilibrio fisico e mentale. Vi sentite attraenti ed approfittate di questa condizione per prendervi cura del vostro aspetto e della vostra bellezza. In famiglia il clima è piacevole ed i rapporti sono cordiali. Ognuno presta attenzione all’altro e potete dedicarvi ad attività artistiche per la felicità dei bambini.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in trigono con Nettuno nel vostro segno e promette una bella giornata per le coppie innamorate: siete connessi sulla stessa frequenza e non avete bisogno di armi ausiliari per incantare il partner. Single: la vostra sensibilità aumenterà così tanto che potreste dichiarare i vostri sentimenti più profondi. Per quanto riguarda la salute, questo posizionamento astrale indica un buon momento per guarire da un problema di salute. Se siete stati negligenti ultimamente, probabilmente migliorerete nei prossimi giorni sotto gli auspici di Nettuno. In famiglia volete dedicarvi ai vostri cari con tutta la vostra attenzione. Se sarete trattenuti altrove nel corso della giornata, vi godrete una bella serata accanto alle persone amate.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in trigono con Nettuno nel vostro segno. In coppia idealizzate il partner e siete molto generosi da tutti i punti di vista. Dimostrate altrettanta finezza e comprensione. Single: non dovreste accettare tutti i capricci del vostro prescelto. L’aspetto astrale indica un miglioramento della salute: è un buon momento per prendere decisioni importanti nel campo del benessere, per iniziare una terapia o provare una nuova cura. In famiglia l’atmosfera è gradevole ed è un buon momento per riunire tutti intorno ad un buon pasto, per esempio.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in congiunzione con la Luna nel vostro segno ed annuncia un giorno frenetico sul piano sentimentale. In coppia potreste dover affrontare un conflitto piuttosto serio. Single: dovreste cercare di misurare le parole se apprezzate la persona coinvolta. Dal punto di vista della salute l’energia negativa che vi sta guidando vi farà sentire esausti. Cercate di calmarvi e di pensare positivo. In famiglia sembra che nessuno vi dia retta: cercate di non avviare discorsi fastidiosi e non rimproverate tutti a causa del vostro stato d’animo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in trigono con Nettuno nel vostro segno. Le coppie si sentono sicure del loro amore e del futuro. State mostrando grande empatia nei confronti del partner ed i discorsi saranno fruttuosi. Single: ascoltate di più se volete aprire il cuore di una persona ambita. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto planetario promette bene: siete in ottima forma fisica e gioite di un morale d’acciaio. Le relazioni con la famiglia o con gli amici saranno di rara buona volontà in questa configurazione planetaria: comprensione, fiducia, ascolto, amore e auto-sacrificio saranno nel menu del giorno.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in trigono con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia dovreste passare una bella giornata con i bei momenti che si allungano fino alla sera. Per i single: l’aspetto planetario è favorevole alle discussioni. Potreste conoscere molto meglio una persona speciale per voi. Dal punto di vista della salute vi sentite molto bene e pensate solo al vostro aspetto: è il momento perfetto per cambiare il vostro stile e sceglierlo più in linea con il vostro stato d’animo. In famiglia apprezzate particolarmente i vostri cari in questa giornata e non vi priverete di elogiarli.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in congiunzione con il Sole nel vostro segno e porta la sicurezza sul piano sentimentale. Negli ultimi tempi, insieme, avete costruito ed acquisito tanto sia fisicamente che emotivamente. Questo è il momento per rafforzare di più il vostro legame. Single: se state cercando una maggiore stabilità, potreste incontrare la persona giusta molto presto. Per quanto riguarda la salute dovreste prendervi più cura di voi. Considerate di concedervi qualche giorno di riposo e mettere in atto una sana dieta alimentare. In famiglia siete una vera risorsa: generosamente, fornite ai vostri cari un ambiente rassicurante in cui possono attingere una certa forza.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.