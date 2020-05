Cucciola trovata sul lungomare di Latina: persa o abbandonata?

LATINA – Una cucciola di cane di due mesi e mezzo circa è stata trovata questa mattina sul lungomare di Latina nella zona di Capo Portiere. Portata dal veterinario è stata visitata e gode di buona salute. E’ stata sverminata precauzionalmente e ora è in stallo presso una famiglia che ha già altri due cani e non può tenerla. Chiunque fosse in grado di identificarla, nel caso si fosse persa, o in caso contrario fosse interessato ad un’adozione può contattare Antonella al 3204548050.