Interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare

LATINA – Tra il 29 giugno e il 3 luglio 2020 verranno effettuate le operazioni di disinfestazione adulticida contro le zanzare. Gli interventi saranno eseguiti dalla ditta specializzata Sogea Srl e si terranno sempre in orario notturno, dalle ore 23.00 alle ore 4.00.

IL CALENDARIO –

29 giugno 2020 – dalle 23.00 alle 4.00

Disinfestazione contro le zanzare nel territorio comunale compreso tra: C.so Matteotti – Strada Epitaffio –

Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina.

30 giugno 2020 – dalle 23.00 alle 4.00

Disinfestazione contro le zanzare nel territorio comunale compreso tra: C.so Matteotti – Strada Epitaffio –

Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 156.

1 luglio 2020 – dalle 23.00 alle 4.00

Disinfestazione contro le zanzare nel territorio comunale compreso tra: Via E. Filiberto – Via Romagnoli –

Via Piave – Via Latina – Via Duca del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del

Lido.

2 luglio 2020 – dalle 23.00 alle 4.00

Disinfestazione contro le zanzare nel territorio comunale compreso tra: Via Duca Del Mare – Via Volturno –

Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido – Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via

Don C. Torello – SR 156.

3 luglio 2020 – dalle 23.00 alle 4.00

Disinfestazione contro le zanzare nel territorio comunale di: Latina Scalo, Borgo Carso, Borgo Podgora, Tor

Tre Ponti, Chiesuola, Borgo Piave, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo

Faiti, Borgo San Michele, Borgo Isonzo, Quartieri Q4 e Q5, Latina mare, Borgo Sabotino, Borgo Grappa.

Durante il trattamento è raccomandato ai cittadini di non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze

alimentari o indumenti, di chiudere porte e finestre, di tenere in casa gli animali domestici e di svuotare i

sottovasi delle piante. In caso di avverse condizioni meteo, gli interventi verranno rinviati a nuova data.