Zona Pub, non si parcheggia più all’interno: le attività si allargano

LATINA – Non si potrà parcheggiare più nella zona dei Pub di Latina nel fine settimana, per consentire alle attività di allargarsi all’esterno come previsto dalle norme anti covid-19. E’ stato istituito infatti il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Lago Ascianghi, via Neghelli e via Cesare Battisti (nel tratto compreso tra Corso della Repubblica e Corso Matteotti) dalle ore 21.00 alle ore 01,30 dei giorni di venerdì, sabato e domenica fino al 3 agosto 2020.

PARCHEGGIO PER I RESIDENTI – Lo stesso provvedimento istituisce 30 posti auto all’interno del parcheggio compreso tra via Neghelli e viale XXIV Maggio riservati ai residenti di via Neghelli, via Lago Ascianghi e via Cesare Battisti a partire dalle ore 20.00 sempre nei giorni di venerdì, sabato e domenica fino al 3 agosto 2020.

L’ordinanza dirigenziale n. 163 del 23 giugno 2020 è stata emessa – spiegano dal Comune – per venire incontro alle richieste formulate dagli esercenti delle attività commerciali della cosiddetta “zona Pub” interessate all’occupazione di suolo pubblico in seguito alla delibera di Giunta n. 94 del 21 maggio 2020 con la quale si è stabilito, alla luce dell’emergenza Covid-19, di consentire le occupazioni di aree esterne ai locali anche non immediatamente contigue, utilizzando lo spazio pedonale o i posteggi auto.

Dal 10 giugno nella zona è stata istituita una ZTL temporanea lungo via Neghelli, via Lago Ascianghi e via Cesare Battisti dalle ore 21,00 alle ore 1,30 sempre il venerdì, sabato e domenica fino al 2 agosto prossimo.