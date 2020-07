Latina, incendio tra via dell’Agora e via regione Veneto: fumo e cenere sul capoluogo

Shares

LATINA – E’ successo di nuovo, puntuale come ogni estate, le fiamme hanno lambito le abitazioni tra via dell’Agora e Via regione Veneto a Latina, la strada di collegamento tra via Isonzo e la zona Morbella e i vigili del fuoco interventui con tre mezzi hanno dovuto lavorare a lungo per avere ragione della fiamme.

Intonro alle 13 un denso fumo ha invaso un intero quadrante della città dove pioveva cenere. A bruciare una vasta area a sinistra e a destra dell’arteria dove sono andate in fumo sterpaglie, arbusti e alberi. Preoccupati i residenti che hanno visto l’incedio avvicinarsi pericolosamente alle abitazioni. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a piedi con gli idranti per spegnere il rogo alimentato anche dal vento.