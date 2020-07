Latina, lascia il prefetto Maria Rosa Trio, arriva Maurizio Falco

LATINA – Lascia Latina al termine della fase più delicata dell’emergenza Covid-19, il prefetto Maria Rosa Trio. Al suo posto arriva Maurizio Falco 59 anni da compiere a dicembre, napoletano di origine, attuale prefetto di Piacenza, la città in cui da laureato aveva cominciato la sua carriera prefettizia.

Gentile quanto rigorosa nel suo operato, la Trio è stata destinata a Lecce. “Saluto e ringrazio a nome di tutta la città il Prefetto Maria Rosa Trio per il fondamentale lavoro svolto a Latina e in provincia. In questi anni ho avuto modo di apprezzarne la sensibilità, la competenza e la capacità di ascolto nell’approccio sulle problematiche complesse. Colgo l’occasione per porgerle le mie congratulazioni per il nuovo incarico che le è stato affidato a Lecce. Allo stesso tempo faccio i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto di Latina Maurizio Falco“, scrive in una nota il sindaco di Latina Damiano Coletta.

A lei anche il ringraziamento della Regione Lazio: “Esprimo a nome della Regione Lazio i migliori auguri di buon lavoro al dottor Maurizio Falco per la nomina a nuovo Prefetto di Latina. Al Prefetto Maria Rosa Trio i ringraziamenti per quanto fatto e le congratulazioni per il nuovo incarico a Lecce”. E’ quanto scrive in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.

Non ultimo il saluto del senatore Nicola Calandrini: “Ringrazio il prefetto di Latina Maria Rosa Trio per l’eccellente lavoro svolto in questi mesi in cui è stata alla guida della Prefettura di Latina, un periodo difficile segnato dalla delicata gestione dell’emergenza Covid-19. Dò il benvenuto a Latina al dottor Maurizio Falco, a cui faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà portare avanti con altrettanta fermezza quanto svolto dalla dottoressa Trio”.